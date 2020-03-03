Здоровье
ИзвестияВ ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа
Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
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с чего всё началось
Процент умерших в результате инфицирования новым коронавирусом COVID-19 составляет 3,4%. Это превышает показатели летальности от сезонного гриппа, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в Twitter.Иркутск Сегоднявчера в 20:00
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