В ВОЗ сравнили темпы распространения коронавируса в России и Европе
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 29 миллионов.В источнике
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