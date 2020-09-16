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РИА Новости
РИА Новости

В ВОЗ сравнили темпы распространения коронавируса в России и Европе

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 29 миллионов.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

ВОЗ сравнила распространение коронавируса в Европе и России

Lenta.ru05:45
URA.Ru

Представитель ВОЗ в России предрек новую эпидемию

URA.Ru05:26
Народные новости

ВОЗ отметила беспрецедентность реагирования России на коронавирус

Народные новости05:40
Взгляд.ру

ВОЗ заявила об опасности эпидемии туберкулеза в Европе

Взгляд.ру05:13
ТАСС

В ВОЗ считают, что в России нет серьезного подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией

ТАСС05:10
РИА Новости

В ВОЗ призвали учитывать, что COVID-19 не зависит от времени года

РИА Новости05:48
Газета.Ru

В ВОЗ сравнили темпы распространения COVID-19 в России и Европе

Газета.Ru05:19

Суд решил выселить дочь экс-полковника Захарченко из квартиры в Москве

Замоскворецкий районный суд столицы принял решение о выселении 12-летней дочери экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко Ульяны и ее матери Марины Семыниной из их единственной квартиры в Москве, пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на их адвоката.
Интерфакс02:57
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Движение поездов после схода вагонов под Липецком восстановлено

Движение поездов на станции Грязи-Орловские в Липецкой области после схода вагонов с металлоломом было восстановлено, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Юго-восточной железной дороги.
Газета.Ru05:32
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В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники

Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагает ограничить продажу алкоголя в новогодние дни, передает RT.
Газета.Ru00:37
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Футболиста Широкова поместили под подписку о невыезде

Экс-футболиста сборной России Романа Широкова поместили под подписку о невыезде из-за возбужденного в отношении него уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью после избиения арбитра Никиты Данченкова.
Известия05:30
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