Пик эпидемии нового типа коронавируса в РФ будет пройден скорее, если удастся остановить его передачу между людьми с помощью соблюдения социальной дистанции, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

с чего всё началось

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович высказалась о пике эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

В ВОЗ высказались о пике эпидемии коронавируса в России

Политика Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике. 8

Недвижимость ПИК и ВТБ погасят проценты по ипотеке за заемщиков в 2020 году Группа компаний ПИК и банк ВТБ запустили новую ипотечную программу «Берем проценты на себя», в рамках которой проценты за период до конца 2020 года будут погашены в момент заключения договора, а не перенесены на более поздний срок. 3

Политика Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом. 10

Общество В Белгородской области умер пациент с коронавирусом По данным на 12:00 13 апреля, в Белгородской области за последние сутки не зафиксировано новых случаев заболевания COVID-19. 1

Экономика Если США откажутся от доллара – что станет с мировой экономикой? Статистически ВВП США вырос с 14,7 трлн долларов в 2008 до 21,5 трлн в 2019 году.

Происшествия Рентгенолог в ростовской больнице заразился коронавирусом Врач-рентгенолог в городской больнице № 6 Ростова-на-Дону, где у женщины был выявлен коронавирус, также получил положительный тест на COVID-19, сообщила в понедельник, 13 апреля, министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. 18

Общество В Севастополе начнут выдавать электронные пропуска В Севастополе с 14 апреля начнут выдавать электронные пропуска.

Здоровье В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 1K

Кино Концепт-арт: Ящер из «Нового Человека-паука» мог выглядеть еще ужаснее Художник Джерад Марантц, работавший над «Новым Человеком-пауком», выложил на своей странице в Instagram альтернативный облик суперзлодея Ящера, который также известен как доктор Курт Коннорс.

Политика Представители Google объяснили блокировку обращения Путина на YouTube Ранее NEWS.ru писал, что представители Роскомнадзора обратились в компанию Google с требованием объяснить, почему видеообращение президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса было удалено с YouTube-канала телекомпании НТВ. 372

Экономика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 20

Общество Названы наиболее востребованные профессии после пандемии В ближайшем будущем без работы не останутся онлайн-специалисты, а также представители рабочих профессий, рассказал "Российской газете" директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут. 2

Общество В Москве оштрафовали первую группу нарушителей самоизоляции Солнцевский суд Москвы оштрафовал на 45 тыс. руб. трех человек, нарушивших режим самоизоляции, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Георгия Енгибарова. 18

Общество Оперштаб выявил в сети призывы «положить» сайт пропусков в Москве В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом выявили злоумышленников, которые предлагают в сети «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков для передвижения по столице. 1

Футбол Бердыев собирается вернуться к тренерской работе Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев собирается возобновить тренерскую деятельность.

Космос В 2021 году на МКС проведут эксперимент «Вампир» В 2021 году к МКС запустят многофункциональный лабораторный модуль, на котором планируется провести эксперимент «Вампир», что расшифровывается как «вращающееся магнитное поле». 1

Общество Голикова призвала регионы ввести жесткие меры самоизоляции Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости жестких мер самоизоляции в регионах, чтобы не допустить распространения коронавируса, пишет "Интерфакс". 6