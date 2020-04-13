Пик эпидемии нового типа коронавируса в РФ будет пройден скорее, если удастся остановить его передачу между людьми с помощью соблюдения социальной дистанции, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

с чего всё началось

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович высказалась о пике эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

В ВОЗ высказались о пике эпидемии коронавируса в России

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