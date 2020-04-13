Коронавирус
RT на русскомВ ВОЗ высказались о пике эпидемии коронавируса в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович высказалась о пике эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
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Пик эпидемии нового типа коронавируса в РФ будет пройден скорее, если удастся остановить его передачу между людьми с помощью соблюдения социальной дистанции, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.РИА Новости07:08
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Общество
В Москве выдали уже 1,8 млн цифровых пропусков
Количество цифровых пропусков, оформленных жителями Москвы для передвижения по городу на личном или общественном транспорте, достигло к вечеру понедельника 1,8 млн.
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Газета.Ru 04:50
Политика
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
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National Interest рассказал о пугающем НАТО российском комплексе
Российские комплексы «Искандер» являются «большой проблемой» для НАТО и пугают альянс.
Известия вчера в 12:43
Политика
Путин назвал ближайшие недели определяющими в борьбе с коронавирусом
«Уже отмечал, что ближайшие недели станут во многом определяющими, а значит, все наши действия, имею в виду и профилактические меры на местах, и организацию работы всей системы здравоохранения, должны быть выстроены оптимальным образом, что называется „с запасом“ и с учетом всех факторов», — сказал лидер страны.
Телеканал 360° 08:32
Политика
Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике.
Lenta.ru 09:50
Общество
В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами
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Google объяснил блокировку видеообращения Путина на YouTube
Google объяснил блокировку видеообращения Путина на YouTube.
RZN.info 11:00
Здоровье
На Украине за сутки заразились коронавирусом 85 врачей
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе сегодняшнего брифинга заявил, что только за минувшие сутки в стране опасной инфекцией заразились 85 врачей.
Rusvesna.su 05:18
Общество
Собянин: в Москве наблюдается снижение госпитализации
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тест-системы по выявлению коронавируса COVID-19 стали более эффективными, а в столице наблюдается снижение госпитализации.
Московский Комсомолец 09:41
Общество
Правительство России выделило 50 млрд рублей на допвыплаты медикам
«По поручению президента подписано распоряжение правительства о выделении около 50 млрд рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
RT на русском 02:48
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Космос
Обнаружены самые мощные гамма-излучения во Вселенной
Две группы астрономов, используя наземные телескопы для изучения гамма-всплесков, обнаружили свечение с самой высокой энергией, когда-либо зафиксированной в Космосе.
Evo-rus.com 03:27
Шоу-бизнес
Подруга Бабкиной рассказала, что певицу вывели из искусственной комы
Подруга певицы Надежды Бабкиной Маргарита Королева рассказала "СтарХит", что артистку вывели из медикаментозной комы.
РИА Новости вчера в 10:36
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
Энергетика
Сделку по нефти сочли провалом России
Россия и Саудовская Аравия в рамках соглашения снизят добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки каждая.
Lenta.ru 07:18
Космос
Вселенная расширяется во все стороны неравномерно – учёные
Бонн, Германия, 12 апреля 2020, 21:57 — REGNUM Немецкие учёные, изучавшие скопления галактик, пришли к выводу, что Вселенная расширяется не с одинаковой скоростью во всех направлениях, как считалось ранее, а неравномерно.
REGNUM вчера в 14:57
Здоровье
Детское отделение онкоцентра в Песочном закрыли на карантин
10 детей, которые должны были поступить на лечение в детское онкологическое отделение Петербургского онкоцентра, направлены в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» и Детскую городскую больницу №1. Также маленьких пациентов с онкологией будет принимать НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова.
Петербургский дневник 11:36
Здоровье
Роспотребнадзор дал оптимистичный прогноз по коронавирусу в России
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах.
Lenta.ru 12:10
Происшествия
Мосгорсуд обязал пересмотреть вопрос о прекращении дела по катастрофе Ту-154
Московский городской суд отменил решение Мещанского суда, который отказался отменять постановления о прекращении уголовного дела по катастрофе Ту-154 под Сочи.
Газета.Ru 11:07
Общество
В России к аппаратам ИВЛ подключены 240 пациентов с коронавирусом
РИА Новости / Павел Львов В России к аппаратам ИВЛ подключены более 240 пациентов с коронавирусом.
РЕН ТВ 11:11
Энергетика
Саудовская Аравия объявила майские цены на нефть
Эр-Рияд, 13 апреля 2020, 15:11 — REGNUM Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила майские цены на нефть для стран Азии и повысила для Соединенных Штатов.
REGNUM 08:11
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
Экономика
Экономист Гуриев назвал возможный размер выплаты каждому россиянину
Россия имеет Фонд национального благосостояния (ФНБ), из которого можно взять необходимые средства для прямой помощи гражданам в условиях распространения коронавируса COVID-19, заявил экономист Сергей Гуриев.
Экономика сегодня 02:35
Транспорт
РЖД отменят 32 поезда дальнего следования
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru вчера в 11:47
Политика
Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах
Бывшая помощница наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена рассказала о пережитых ее сексуальных домогательствах.
Lenta.ru вчера в 19:50
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» стартует на канале «Россия 1»
13 апреля 2020 года на телеканале "Россия-1" состоится долгожданная премьера сериала "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману Гузель Яхиной.
Вестник 02:25
Общество
ГИБДД ограничила прием экзаменов на права
В условиях распространения коронавируса ГИБДД временно ограничила прием экзаменов на права.
Российская газета 05:35
Общество
В Нидерландах уничтожили 140 миллионов тюльпанов из-за коронавируса
Цветочные компании в Нидерландах были вынуждены уничтожить 400 миллионов цветов, в том числе 140 миллионов знаменитых голландских тюльпанов, из-за снижения спроса на цветы в условиях пандемии коронавируса, сообщает газета New York Times со ссылкой на менеджера по продажам голландского конгломерата флористов Royal Flora Holland Фреда ван Тола.
РИА Новости 08:17