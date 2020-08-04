Днем ранее сообщалось, что первую российскую вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 зарегистрируют уже через 10 дней — быстрее, чем в других странах. К концу года планируется производить 10 миллионов доз препарата ежемесячно.

В ВОЗ высказались о российской вакцине от коронавируса

Общество Booking сократит почти четверть персонала из-за пандемии Сервис онлайн-бронирования отелей Booking, которым владеет американская компания Booking Holdings, сократит почти 25% персонала из-за снижения доходов на фоне пандемии коронавируса.

Политика Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии «Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД. 303

Политика Глава МВД Украины не представляет «опасности для Зеленского» — Подоляк Киев, 4 августа 2020, 12:30 — REGNUM Глава МВД Украины Арсен Аваков очевидным образом пытался присвоить полномочия президента Украины, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 4 августа в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

Здоровье Онищенко призвал не злоупотреблять компьютерной томографией Не нужно проходить компьютерную томографию (КТ) без назначения врача, считает первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, доктор медицинских наук, академик РАН, профессор Геннадий Онищенко. 4

Происшествия В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где предположительно произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма Турции. 384

Игры Wargaming готовит крупнейшее обновление 2020 года для World of Tanks Обновление для World of Tanks станет доступным уже в этом месяце, однако конкретная дата пока не рассекречена.

Происшествия Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка Вольский районный суд Саратовской области приговорил к колонии подростка, который в мае прошлого года напал с топором на школьницу в учебном заведении в Вольске Саратовской области. 95

Происшествия Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1. 2

Армия и оружие Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве. 633

Происшествия В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка Симферополь, 4 августа 2020, 16:59 — REGNUM Семилетняя девочка спасла пятилетнего ребёнка, упавшего в бассейн, в одном из частных отелей Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма 4 августа. 46

Авто Автомобили в России в среднем подорожали на 138 тыс. рублей По данным аналитиков «Автостат», цены на новые автомобили в РФ по итогам первой половины 2020 года выросли в среднем на 8,9% или 138 тысяч рублей. 80

Общество Замглавы Горячего Ключа Николай Батманов скончался от коронавируса Заместитель главы администрации Горячего Ключа Николай Батманов скончался от коронавируса.

Политика Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу. 713