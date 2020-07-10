Коронавирус
АБНВ ВОЗ выявили рекордное суточное число случаев коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) накануне, 10 июня, выявила более 228 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекции во всем мире. Эксперты заявили, что данное число стало рекордным с начала пандемии COVID-19.
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ВОЗ зафиксировала рекордное число заболевших коронавирусом за сутки
Комсомольская правда10 июля в 14:41
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
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Коммерсантъ вчера в 10:49
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Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Интерфакс 11:51
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Диетолог назвала безопасное количество чипсов и бургеров
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Страна Советов on-line 13:31
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«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон»: «святые» не остановят «дьяволов»
В 35-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» в понедельник 13 июля примет дома непредсказуемый «Саутгемптон» - наши эксперты подготовили прогноз на этот матч.
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NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX
Китайские источники сообщили, что NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX.
Ferra 10:31
Политика
В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну
Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
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В Токио на военной базе Минобороны разместили модернизированные ракеты-перехватчики PAC-3 MSE, американского производства.
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Отставка Сергея Фургала может состояться уже на этой неделе
Источник "Ъ", знакомый с расстановкой сил в регионе, считает, что шансы на губернаторство также есть и у заместителя господина Фургала Юрия Золочевского.
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