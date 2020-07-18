Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире

Предыдущий рекорд зафиксировали накануне: вчера COVID-19 диагностировали у 238 тысяч человек. Таким образом, общее число случаев заражения в мире превысило 138 миллионов, по меньшей мере 593 тысячи пациентов скончались. Больше всего больных зарегистрировали в Северной и Южной Америке.
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ВОЗ зафиксировала рекордный прирост случаев коронавируса в мире

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В мире зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса

Российская газетавчера в 23:10

За сутки в мире выявлено более 237 тысяч случаев коронавируса

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В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире

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ВОЗ: за сутки в мире выявлено более 259 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

REGNUMвчера в 14:56

ВОЗ заявила о рекорде суточного прироста зараженных коронавирусом

Национальная служба новостей17 июля в 16:31

Поставлен новый рекорд по приросту заболевших COVID-19 за сутки

Мойка78вчера в 22:20
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 04:21, Ашберн
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Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек

Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
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Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
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Глава Центра Гамалеи обозначил приоритеты в вакцинации от COVID-19

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Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана

"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 18:34
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Путин поздравил металлургов и горняков с профессиональным праздником

Москва, 19 июля 2020, 09:45 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил горняков и металлургов с их профессиональным праздником.
REGNUM 02:45
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Известия вчера в 17:42
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Общество

Умерла актриса из «Убойной силы» и «Тайн следствия» Марина Макарова

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РИА Новости 02:10
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Общество

Число умерших от коронавируса в мире превысило 600 тыс. человек

Число умерших от коронавируса в мире достигло 600 тыс. человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.
РБК вчера в 20:42
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На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

Lenta.ru 03:04
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В Москве-реке провели отбор проб воды после разлива топлива

Специалисты провели отбор проб воды в Москве-реке после разлива топлива в результате затопления судна у причала в подмосковном Красногорске.
RT на русском 03:59
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Общество

В Татарстане за сутки выявлено 29 новых случаев коронавируса

Больше всего заболевших принадлежат к возрастной группе от 60 до 70 лет — 10 лиц. Больше всего новых случаев выявлено в Казани — 11 фактов.
Inkazan вчера в 03:55
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Экономика

Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ

Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ.
Известия 17 июля в 15:13
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Экономика

Минфин не рассматривал изъятие накоплений россиян

По прогнозам Минфина, дефицит федерального бюджета в 2020 году не будет превысит 5% ВВП. В ЦБ допускают, что он может достичь 6% ВВП.
MosTimes 16 июля в 17:46
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Общество

Число вылечившихся от коронавируса в Москве достигло 170 539

Говорит Москва 02:22
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Адвокат сообщил об угрозах в адрес погибшего психиатра Амбарцумян

РБК вчера в 18:43
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«Лидс» занял первое место в Чемпионшипе

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В России выявили минимальное с начала мая число зараженных COVID

По данным оперативного штаба, к 14 июля в России за сутки выявили 6248 заболевших, что стало минимальным значением с 29 апреля (тогда зарегистрировали 5841 новый случай).
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ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
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Ученые рассказали о формировании нового океана

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Ещё в начале июля Google начала распространять бета-версию технологии обмена данными Nearby Share для мобильных устройств.
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Продажи автомобилей Lada в Европе упали на 11,7% в июне

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В Канаде неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в городе Оквилле, полиция расследует этот инцидент как вандализм.
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О тульском НПО «Сплав» расскажут в программе «Военная приемка»

На этой неделе программа «Военная приемка» расскажет об «Урагане», «Смерче», «Граде», «Торнадо».
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Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента США

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что Россия и Китай пытаются подорвать легитимность предстоящих выборов 2020 года.
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Мужчина задержан в Нанте в связи с расследованием пожара в соборе

В рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте задержан 39-летний мужчина, сообщает в воскресенье BFMTV.
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