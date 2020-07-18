Коронавирус
РИА НовостиВ ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
Предыдущий рекорд зафиксировали накануне: вчера COVID-19 диагностировали у 238 тысяч человек. Таким образом, общее число случаев заражения в мире превысило 138 миллионов, по меньшей мере 593 тысячи пациентов скончались. Больше всего больных зарегистрировали в Северной и Южной Америке.
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ВОЗ заявила о рекорде суточного прироста зараженных коронавирусом
Национальная служба новостей17 июля в 16:31
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 04:21, Ашберн
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru вчера в 14:52
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Общество
Глава Центра Гамалеи обозначил приоритеты в вакцинации от COVID-19
Опасность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, а достигнутые успехи нужно закреплять вакцинацией населения, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Российская газета 02:32
Армия и оружие
Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана
"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 18:34
Общество
Путин поздравил металлургов и горняков с профессиональным праздником
Москва, 19 июля 2020, 09:45 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил горняков и металлургов с их профессиональным праздником.
REGNUM 02:45
Наука
В Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам
Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, которые отличаются друг от друга по симптомам и тяжести течения болезни.
Известия вчера в 17:42
Общество
Умерла актриса из «Убойной силы» и «Тайн следствия» Марина Макарова
Марина Макарова стала известна по своим ролям в таких сериалах, как "Убойная сила", "Тайны следствия", "Литейный", "Фаворский" и других.
РИА Новости 02:10
Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 600 тыс. человек
Число умерших от коронавируса в мире достигло 600 тыс. человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.
РБК вчера в 20:42
Происшествия
В Москве-реке провели отбор проб воды после разлива топлива
Специалисты провели отбор проб воды в Москве-реке после разлива топлива в результате затопления судна у причала в подмосковном Красногорске.
RT на русском 03:59
Общество
В Татарстане за сутки выявлено 29 новых случаев коронавируса
Больше всего заболевших принадлежат к возрастной группе от 60 до 70 лет — 10 лиц. Больше всего новых случаев выявлено в Казани — 11 фактов.
Inkazan вчера в 03:55
Экономика
Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ
Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ.
Известия 17 июля в 15:13
Экономика
Минфин не рассматривал изъятие накоплений россиян
По прогнозам Минфина, дефицит федерального бюджета в 2020 году не будет превысит 5% ВВП. В ЦБ допускают, что он может достичь 6% ВВП.
MosTimes 16 июля в 17:46
Общество
Число вылечившихся от коронавируса в Москве достигло 170 539
Говорит Москва 02:22
Футбол
«Лидс» занял первое место в Чемпионшипе
«Лидс» набрал 87 очков за 44 матча. На втором месте идет «Вест Бромвич» (82 очка), на третьем – «Брентфорд» (81).
Sports.ru вчера в 09:55
Общество
В России выявили минимальное с начала мая число зараженных COVID
По данным оперативного штаба, к 14 июля в России за сутки выявили 6248 заболевших, что стало минимальным значением с 29 апреля (тогда зарегистрировали 5841 новый случай).
РБК 03:52
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 17 июля в 07:24
Наука
Ученые рассказали о формировании нового океана
Известия 02:53
Технологии
В августе Google представят аналог AirDrop на Android
Ещё в начале июля Google начала распространять бета-версию технологии обмена данными Nearby Share для мобильных устройств.
The GEEK вчера в 10:58
Авто
Продажи автомобилей Lada в Европе упали на 11,7% в июне
Автоновости дня 02:50
Политика
В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»
В Канаде неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в городе Оквилле, полиция расследует этот инцидент как вандализм.
RT на русском вчера в 00:59
Наука
Ученые смогли существенно замедлить процесс старения
Народные новости вчера в 08:56
Армия и оружие
СМИ рассказал о разработке в России беспилотников на солнечных батареях
Московский Комсомолец 03:21
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Динамо» в перенесенном матче 23-го тура РПЛ
Нева Спорт вчера в 20:09
Армия и оружие
О тульском НПО «Сплав» расскажут в программе «Военная приемка»
На этой неделе программа «Военная приемка» расскажет об «Урагане», «Смерче», «Граде», «Торнадо».
Тульские новости вчера в 23:17
Политика
Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента США
Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что Россия и Китай пытаются подорвать легитимность предстоящих выборов 2020 года.
Газета.Ru вчера в 02:53
Происшествия
Мужчина задержан в Нанте в связи с расследованием пожара в соборе
В рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте задержан 39-летний мужчина, сообщает в воскресенье BFMTV.
Интерфакс 03:55
Политика
На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru вчера в 23:53