Коронавирус
РИА НовостиВ ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
Предыдущий рекорд зафиксировали накануне: вчера COVID-19 диагностировали у 238 тысяч человек. Таким образом, общее число случаев заражения в мире превысило 138 миллионов, по меньшей мере 593 тысячи пациентов скончались. Больше всего больных зарегистрировали в Северной и Южной Америке.
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ВОЗ сообщила о рекордном количестве заболевших коронавирусом за сутки
Комсомольская правдавчера в 15:22
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Театры
Актеры мелиховского театра сообщили о возобновлении показа спектаклей
Московский Комсомолец 17 июля в 09:02
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
РБК вчера в 18:46
Здоровье
Врач составил перечень продуктов, запрещенных для людей с артритом
Например, красное мясо вызывает накопление мочевой кислоты в суставах, что вызывает осложнение у человека.
Слово и Дело вчера в 13:46
Общество
TikTok отказался от штаб-квартиры в Великобритании
Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приостановила переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры социальной сети.
Газета.Ru вчера в 21:57
Футбол
«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и стал финалистом Кубка Англии
Встреча в полуфинале Кубка Англии «Арсенала» и «Манчестер Сити» в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.
Известия вчера в 18:07
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
Политика
Бывший депутат Рады рассказал об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Киев уже "отказался" от Донбасса и притязаний на Крым.
Известия вчера в 22:53
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия 15 июля в 22:49
Футбол
Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче
Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru 17 июля в 16:18
Происшествия
Экс-депутату Саратовской облдумы вменяют мошенничество на 10 млн
Общий размер похищенного оценивается в 10 млн. Возбуждено уголовное дело по ст. "мошенничество".
СаратовБизнесКонсалтинг 17 июля в 07:47
Общество
На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала
Интерфакс вчера в 22:50
Наука
Хемосинтезирующие бактерии окислили марганец
Замана вчера в 20:26
Авто
АвтоВАЗ заменил поставщика сидений для автомобилей Lada
Как пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу правительства Самарской области, у «АвтоВАЗа» может появиться новый поставщик сидений для автомобилей Lada.
Тарантас Ньюс вчера в 23:46
Происшествия
В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter
Российская газета 17 июля в 23:05
Наука
В Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам
Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, которые отличаются друг от друга по симптомам и тяжести течения болезни.
Известия вчера в 17:42
Экономика
Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля
Средства направлены на поддержку граждан в период пандемии Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новых мерах финансовой поддержки.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 16 июля в 12:01
Футбол
Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА
Бывший судья Игорь Федотов раскритиковал работу арбитров на матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотива" с ЦСКА, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 19:50
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru 17 июля в 10:09
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Поправки, прописанные в изменениях для Техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» запрещает российским автовладельцам использовать восстановленные узлы и агрегаты, а также обяжет получать разрешения для установки, например, багажника на крышу.
SpeedMe вчера в 02:07
Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 600 тыс. человек
Число умерших от коронавируса в мире достигло 600 тыс. человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.
РБК вчера в 20:42
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК вчера в 04:22
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
В московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, следует из данных на сайте Гидрометцентра.
РБК вчера в 22:39
Футбол
«Сочи» может сыграть с «Крыльями Советов» смешанным составом
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, каким составом может сыграть команда, если матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» не будет отменён.
RT на русском вчера в 15:41
Общество
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом
Российская газета вчера в 17:01
Авто
Hyundai отзывает в России почти 20 тыс. автомобилей
Сразу 18,5 тысяч Hyundai Santa Fe (CM) попали под отзыв в связи с существующим риском короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC.
Gazeta.SPb вчера в 10:21
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Фигурное катание
Скончавшаяся в Москве фигуристка Александровская болела эпилепсией
Погибшая фигуристка Екатерина Александровская с января текущего года лечилась от эпилепсии.
Народные новости вчера в 10:52
Космос
Новая экологическая экспертиза может отложить запуск сверхтяжёлой ракеты SpaceX Super Heavy на годы
SpaceX / YouTube Для этого компании необходимо пройти новую экологическую экспертизу в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), так как утверждённым FAA в 2014 году планом был предусмотрен запуск Starship с помощью ракет Falcon 9 и Falcon Heavy.
3DNews вчера в 04:47
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM вчера в 03:50