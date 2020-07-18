Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире

Предыдущий рекорд зафиксировали накануне: вчера COVID-19 диагностировали у 238 тысяч человек. Таким образом, общее число случаев заражения в мире превысило 138 миллионов, по меньшей мере 593 тысячи пациентов скончались. Больше всего больных зарегистрировали в Северной и Южной Америке.
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ВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост случаев COVID-19 в мире

Газета.Ru15:04

Зафиксирован новый рекордный прирост случаев заражения коронавирусом

Lenta.ru15:27

В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире

РИА Новости15:20

ВОЗ зафиксировала летний рекорд по смертям от коронавируса

News.ru17:57

ВОЗ: за сутки в мире выявлено более 259 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

REGNUM14:56

ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте случаев коронавируса

ToDay News Ufa04:59

ВОЗ заявила о рекорде суточного прироста зараженных коронавирусом

Национальная служба новостейвчера в 16:31
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 22:18, Ашберн
Общество

Число умерших от коронавируса в мире превысило 600 тыс. человек

Число умерших от коронавируса в мире достигло 600 тыс. человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.
РБК 20:42
1
Культура

Сериал «Чернобыль» получил семь телевизионных премий BAFTA

Российская газета 10:58
12
Происшествия

Пожар в готическом соборе в Нанте потушен

Пожарные потушили огонь в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, риск обрушения практически отсутствует, сообщил представитель пожарной бригады департамента Атлантическая Луара подполковник Жером Ланглуа в эфире телеканала BFMTV.
Коммерсантъ 13:11
748
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

РБК 18:46
702
Происшествия

Погиб руководитель ООО «ЭкоТек» Андрей Функ

Информацию о гибели в результате бытовой травмы (удар электротоком) подтвердили близкие Андрея Ивановича.
КузПресс 12:03
4
Армия и оружие

Ледокол в обмен на истребители: Вашингтон и Хельсинки готовят сделку

Российская газета 06:00
3
Общество

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

РБК 10:12
1K
Кино

Кинофестиваль «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде

News.ru 07:19
26
Общество

Названы недостатки четырехдневной рабочей недели

Введение четырехдневной рабочей недели может повлечь за собой снижение доходов россиян.
Lenta.ru 15:34
13
Гаджеты

В Индии почти вдвое упали поставки смартфонов

Нью-Дели, 18 июля 2020, 09:31 — REGNUM Поставки смартфонов в Индии во втором квартале 2020 года упали на 48% в годовом исчислении.
REGNUM 02:31
Здоровье

От коронавируса скончались 44 человека в Хабаровском крае

От коронавируса скончались 44 человека в Хабаровском крае, один из них – за минувшие сутки.
EastRussia 16 июля в 04:30
149
Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
5,1K
Общество

Владелец TikTok прервал переговоры о создании штаб-квартиры в Британии

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приняла решение приостановить переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры социальной сети в Великобритании.
ТАСС 21:49
Политика

Экс-депутат Рады заявил об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса

Украина «отказалась» от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «Наш».
РБК 21:58
2
Политика

Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду

Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьёзно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию многолетнего бюджета ЕС, продолжение дискуссии ожидается в воскресенье, сообщил в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц.
РИА Новости 18:05
54
Культура

Киркоров стал лауреатом награды Президента Республики Беларусь

Российский певец Филипп Киркоров стал лауреатом награды Президента Республики Беларусь «Через искусство — к миру и взаимопониманию».
Культуромания 11:05
53
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
96
Здоровье

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
1,9K
Футбол

«Милан» разгромил «Болонью» в матче чемпионата Италии по футболу

"Милан" дома со счетом 5:1 обыграл "Болонью" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС Спорт 17:48
Политика

Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17.
Piter.tv 03:07
836
Футбол

«Лидс» занял первое место в Чемпионшипе

«Лидс» набрал 87 очков за 44 матча. На втором месте идет «Вест Бромвич» (82 очка), на третьем – «Брентфорд» (81).
Sports.ru 09:55
Здоровье

В некоторых регионах ситуация с COVID-19 остается сложной

По данным оперштаба, количество новых заболевших COVID-19 в Москве снижается в среднем на 15% каждую неделю.
Вести.Ru 13:06
4
Здоровье

Экс-эксперт ВОЗ предсказал три волны коронавируса

Бывший эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредил, что пройдут еще три волны коронавируса и самой жесткой будет вторая.
ToDay News Ufa 14:44
4
Политика

Трамп объявил о переходе на «телефонные митинги» из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" вместо обычных собраний на стадионах из-за коронавируса, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 18:24
1
Общество

Южная Осетия обвиняет Грузию в краже летучих мышей

По данным спецслужбы, сотрудники лаборатории занимались систематическим отловом летучих мышей на границе Грузии и Южной Осетии в 2012, 2014 и 2018 годах.
Газета.Ru 10:03
25
Шоу-бизнес

Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз

Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru вчера в 10:15
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Экономика

Банк отказывается принимать долг от сити-менеджера Читы Сапожникова

Управление федеральной службы судебных приставов ответило на официальный запрос редакции «ZabNews» по ходу взыскания с сити-менеджера Читы Александра Сапожникова долга в полмиллиона рублей.
Zabnews.ru 00:44
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Космос

Объявлены победители конкурса «Дорогая, я уменьшил полезную нагрузку NASA»

NASA собирается использовать полученные идеи для миссии «Артемида», которая запланирована на 2024 год.
Naked Science вчера в 05:05
Общество

CNN: министр торговли США попал в больницу

Глава Министерства торговли США Уилбур Росс госпитализирован, сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на представителя ведомства.
ТАСС 21:51
Политика

CNN: Портреты Клинтона и Буша-младшего убрали из фойе Белого дома

Экономика сегодня 13:13
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