Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире

Предыдущий рекорд зафиксировали накануне: вчера COVID-19 диагностировали у 238 тысяч человек. Таким образом, общее число случаев заражения в мире превысило 138 миллионов, по меньшей мере 593 тысячи пациентов скончались. Больше всего больных зарегистрировали в Северной и Южной Америке.
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ВОЗ зафиксировала новый суточный рекорд по заражениям COVID-19

Российская газета16:42

ВОЗ зафиксировала максимальный с мая суточный прирост смертей от COVID-19

РБК16:50

ВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост случаев COVID-19 в мире

Газета.Ru15:04

Зафиксирован новый рекордный прирост случаев заражения коронавирусом

Lenta.ru15:27

В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире

РИА Новости15:20

ВОЗ вновь зафиксировала рекордный прирост случаев коронавируса в мире

Известия15:44

В США зарегистрировали рекордный суточный прирост случаев заболевания коронавирусом

Общественное телевидение Россиивчера в 01:38
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Финансы

В ПФР пообещали рост пенсий к 2023 году

ПФР РФ опубликовал проект собственного бюджета с планом индексации пенсионных выплат в период вплоть до 2023 года.
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Армия и оружие

Армения отчиталась о трех подбитых азербайджанских танках

Вооруженные силы Армении с начала эскалации конфликта на армяно- азербайджанской границе уничтожили три танка армии Азербайджана.
Lenta.ru 16:11
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Происшествия

В Чикаго порядка 18 полицейских пострадали, защищая памятник Колумбу

РИА Новости 08:33
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Футбол

«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и стал финалистом кубка Англии

Встреча в полуфинале Кубка Англии «Арсенала» и «Манчестер Сити» в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.
Известия 18:07
Общество

WSJ: компания Walt Disney снизила расходы на рекламу в Facebook

Американская компания The Walt Disney Company значительно снизила расходы на размещение рекламы в Facebook на фоне продолжающегося бойкота социальной сети из-за недостаточно жесткой борьбы с проявлением расизма.
ТАСС 16:50
Политика

Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая

Глава Пентагона Марк Эспер считает важным повышение боеготовности НАТО, в том числе для сдерживания России.
Известия 16:54
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Армия и оружие

Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана

"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 18:34
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Происшествия

Адвокат сообщил об угрозах в адрес погибшего психиатра Амбарцумян

РБК 18:43
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Футбол

Гендиректор «Спартака»: из-за карантина клуб понес убытки

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о планах команды на летнее трансферное окно, передает "СЭ".
Газета.Ru 09:50
Происшествия

Во Франции потушен пожар в соборе святых Петра и Павла

REGNUM 15:25
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Игры

С переходом на Unreal Engine 5 видеоигры значительно увеличатся в размерах

Место, занимаемое видеоиграми на жестких дисках, значительно увеличится после перехода на Unreal Engine 5, 17 июля заявил главный программист компании Kitatus and Friends Райан Шах в интервью изданию Wccftech.
ИА Красная Весна 16:51
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Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
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Общество

Токаев раскритиковал правительство за упущения в борьбе с COVID-19

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание межведомственной комиссии по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в ходе которого подверг жесткой критике работу правительства и глав регионов за упущения в работе, сообщила пресс-служба главы государства.
РИА Новости 09:45
Игры

Выпущен новый трейлер шутера Crysis Remastered для Nintendo Switch

Goroday.ru 17:38
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Гаджеты

Смартфон Huawei Mate 40 может быть выпущен в двух версиях

Смартфон Huawei Mate 40 может быть выпущен в двух версиях с разными процессорами – Kirin и другой однокристальной системой.
UfaTime.ru 16:18
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные ему ранее извинения.
РБК 18:46
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Политика

Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что лидеры ЕС, ведущие затяжные переговоры на саммите в Брюсселе, должны достичь соглашения в воскресенье, так как их перенос никому не выгоден.
РИА Новости 18:50
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Футбол

Хачатурянц признал ошибки арбитров в матчах с участием «Спартака»

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в эфире «Матч Премьер» назвал причину проверки на детекторе лжи арбитра Сергея Лапочкина.
Евро-футбол.ру 14:38
Наука

Шведские ученые разработали метод по обнаружению преддиабета

Как сообщает ToDay News Ufa, в Швейцарии преддиабет научились распознавать путем исследования микробиоты кишечника.
ToDay News Ufa 15:45
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Общество

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
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Происшествия

В Петербурге задержаны трое интернет-мошенников

Оперативниками отдела по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержано трое граждан, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт граждан.
Российская газета 07:11
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Кино

Вышел трейлер хоррора «Новые мутанты» с «Арьей Старк»

iReactor вчера в 06:07
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Космос

Астрофизики поймали сигнал, который шел до Земли 10 миллиардов лет

Запустивший сигнал гамма-всплеск произошел всего через 3,8 миллиарда лет после Большого взрыва.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:22
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Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом.
Lenta.ru 16:55
Здоровье

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
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Футбол

Арбитр Федотов: Турбин отнял €30 млн у ЦСКА и подарил их «Локомотиву»

Турбин хотел свистеть, но почему-то не стал. Так что судья Турбин подарил 30 миллионов евро «Локомотиву» и отнял их у ЦСКА.
Metaratings 17:57
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Наука

Преимущество варки кофе ультразвуком названо

ToDay News Ufa 07:34
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Фигурное катание

Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии

Чемпионка мира среди юниоров в парном катании Александровская погибла в Москве. Тело девушки было обнаружено возле дома на улице 1905 года.
Спорт-Экспресс 10:28
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Шоу-бизнес

Фигуристка Юлия Липницкая засветила на фото округлившийся живот

Спортсменка не афиширует свое интересное положение, но накануне она показала снимок, на котором заметны изменения в ее фигуре.
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Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»

Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
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