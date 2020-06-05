Пандемия COVID-19 в России достигла плато, но необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий, заявила на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

с чего всё началось

В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу

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