Коронавирус
РИА НовостиВ ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу
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с чего всё началось
Пандемия COVID-19 в России достигла плато, но необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий, заявила на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.РИА Новости06:29
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Политика
В Екатеринбург приедет Владимир Путин
Осенью 2020 года глава Российской Федерации Владимир Путин проведёт в Екатеринбурге заседание президентского Совета по развитию физкультуры и спорта.
Уральский меридиан 06:33
Общество
Песков ответил на вопрос о гибели жителя Екатеринбурга при задержании
Ситуация с гибелью оказавшего сопротивление силовикам в квартире жителя Екатеринбурга - не вопрос Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:09
Кино
Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов
Советский и российский актер Михаил Кокшенов ушел из жизни на 84-м году жизни.
Российская газета 07:13
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
Общество
Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади.
RT на русском 04:42
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Общество
Глава МЧС доложил Путину о локализации ЧП в Норильске
ПолитРоссия 07:57
Общество
Российские доставщики еды заявили о забастовке
В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru вчера в 10:43
Футбол
Фанаты «Спартака» навестили команду на базе в Тарасовке
Sport24.ru 06:41
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Футбол
«Урал» усилится нападающим, которым интересовался ЦСКА
Евро-футбол.ру 03:42
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж и помолодела
Поклонники Пелагеи сразу отметили, что с чёлкой певица выглядит как девочка, помолодевшая и стильная.
Paparazzi.ru 02:36
Здоровье
Лекарство от коронавируса может поступить в клиники 11 июня
Первые партии российского лекарства от коронавирусной инфекции могут поступить в клиники уже 11 июня.
Муравленко 24 02 июня в 12:49
Политика
Страны ЕС предложили продлить закрытие внешних границ до конца июня
Главам МВД стран Евросоюза рекомендовано продлить закрытие границ до конца июня, заявила госсекретарь МВД Хорватии Терезия Грас по итогам заседания Совета ЕС.
Взгляд.ру 07:45
Политика
США вводит против «Северного потока-2» новые санкции
Очередной пакет санкций, направленных против строительства газопровода «Северный поток-2», подготовили сенаторы США.
Южный Федеральный 03 июня в 20:03
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов признался, что переболел коронавирусом
Аргументы и Факты вчера в 18:23
Политика
Чехия высылает двух россиян из-за шпионского скандала
По данным Hospodarske Noviny, из Чехии вышлют двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге (РЦНК) — нынешнего руководителя центра Андрея Кончакова, и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии, а также еще одного сотрудника РЦНК Игоря Рыбакова.
Коммерсантъ 07:54
Происшествия
МВД попросило оставить под домашним арестом главу РВК Повалко
Министерство внутренних дел России попросило домашний арест для гендиректора Российской венчурной компании Александра Повалко.
Известия 07:32
Футбол
Вратарь забил со штрафного и спас команду от поражения (видео)
В овертайме команды не отличились, а в последовавшей серии пенальти Альварес отбил один удар (еще в одном случае соперник попал в штангу) и вывел команду в финал (счет в серии пенальти 4:1). Интересно, что из-за сильного дождя игра прерывалась более чем на 20 минут, но в итоге матч был доигран.
Sportmail.ru 07:49
Происшествия
Очевидец ЧП в Норильске рассказал о начале экокатастрофы
Infox.ru вчера в 06:04
Экономика
Инвесторы подали иск к Мосбирже из-за отрицательной цены нефти WTI
Инвесторы подали коллективный иск в Пресненский суд Москвы к Московской бирже из-за закрытия майских фьючерсов на нефть марки WTI по цене -$37,63 доллара за баррель.
Коммерсантъ 08:06
Здоровье
Еще 196 заражений коронавирусом выявлено в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на пятницу, 5 июня, на Дону за сутки еще у 196 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:14
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Общество
В ЕС оценили будущее переговоров по партнерству с Британией
Переговорщики Евросоюза и Великобритании могут прийти к общим позициям в переговорах по будущим отношениям этим летом, считает главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье.
РИА Новости 07:52
Общество
С 22 июня в Омской области заработают все детские сады
Коммерческие Вести 07:47
Авто
Lada признан худшим брендом в мире
Организаторы Фестиваля скорости в Гудвуде представили рейтинг лучших машин, которые выпустили худшие бренды.
32CARS.ru 06:58
Шоу-бизнес
Певица Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом
Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о причине развода с певцом Юлианом.
Газета.Ru вчера в 06:26