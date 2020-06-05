Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу

Россия делает огромное количество тестов, что замечательно.
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с чего всё началось

В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу

Пандемия COVID-19 в России достигла плато, но необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий, заявила на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
РИА Новости06:29

Подробнее о событии

В ВОЗ заявили о достижении Россией плато по коронавирусу

РБК07:30

ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу

Lenta.ru06:06

В ВОЗ позитивно оценили широкий охват тестированием на коронавирус в России

ТАСС06:36

В ВОЗ считают, что Россия достигла плато по коронавирусу

Спорт-Экспресс06:30

В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу

РИА Новости06:29

В ВОЗ заявили, что Россия вышла на плато по коронавирусу

RT на русском06:09

ВОЗ: Россия вышла на плато по коронавирусу

Коммерсантъ06:53
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Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
1,5K
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,3K
Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске

Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:59
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Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

РИА Новости 05:44
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Религия

Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

ННТВ 08:14
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Общество

Потанин пообещал Путину восстановить экосистему после ЧП в Норильске

Потанин пообещал президенту, что его компания вернет в нормальное состояние экосистему, где произошло ЧП, а также полностью профинансирует восстановление экологии после аварии на ТЭЦ, отмечает РИА Новости.
BFM.ru 07:46
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Политика

Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата

Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
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Здоровье

Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах

Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК 04:20
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Политика

США вводит против «Северного потока-2» новые санкции

Очередной пакет санкций, направленных против строительства газопровода «Северный поток-2», подготовили сенаторы США.
Южный Федеральный 03 июня в 20:03
1,2K
Шоу-бизнес

Максим Галкин отправился за новой стрижкой в Подмосковье

Live24 вчера в 09:39
14
Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
1,7K
Политика

Медведев ответил на слова главы СНБО Украины «о скором развале России»

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украине нужно думать, чтобы как-то сохранить свою страну, при этом он призвал не обращать внимание на глупости и чушь.
РИА Новости 09:27
Политика

Опрос показал отношение украинцев к националистам

Киевский международный институт социологии (КМИС) провёл опрос, чтобы выяснить отношение украинцев к националистам.
RT на русском 08:34
1
Политика

Путин одобрил закрепление в Конституции нормы о защите животных

Закрепление в Конституции РФ нормы об ответственном обращении с животными, о защите окружающей среды "позволит нам чувствовать себя цивилизованными".
Российская газета 09:17
Общество

В Петербурге на следующей неделе ожидают аномальное тепло

Тут температурный фон превысит норму на 8-10 градусов. Подобные изменения следует ждать и на Урале. В Москве тоже станет значительно теплее.
Петербургский дневник вчера в 23:56
3
Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
1,2K
Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05:19
20
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская показала фигуру через неделю после вторых родов

Уже через неделю после родов Анастасия Шубская похвасталась в Instagram стройной фигурой.
Lisa.ru 05:30
2
Политика

Лукашенко назначил новый состав правительства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.
RT на русском вчера в 04:58
182
Политика

Польша завершила первый этап строительства канала в обход России

Evo-rus.com 08:49
161
Общество

Голикова призвала вузы готовиться к дистанционному обучению осенью

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пока неясно, что ждет страну осенью в условиях распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
7
Общество

Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец вчера в 12:30
97
Политика

Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки (СВР) Валерия Кондратюка, говорится в указе главы государства, опубликованном 5 июня на сайте главы государства.
Известия 07:40
Политика

Песков прокомментировал прогноз о новых массовых протестах в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле еще не ознакомились с докладом независимой исследовательской группы Сергея Белановского "Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 г.".
Ведомости 08:44
3,5K
Здоровье

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 15 июня, сообщил в пятницу региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:18
23
Общество

Песков прокомментировал убийство жителя Екатеринбурга спецназом

Разбирательства в ситуации с гибелью жителя Екатеринбурга, который похитил из магазина несколько рулонов обоев, не входит в компетенцию Кремля.
Life.ru 09:47
330
Общество

Российские доставщики еды заявили о забастовке

В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru вчера в 10:43
24
Происшествия

Стали известны обстоятельства взрыва в жилом доме на юге Москвы

Известия 08:19
Шоу-бизнес

Уникальный кадр с похорон Юлии Началовой появился в Сети

Пиар-агент Анна Исаева, которую певица Юлия Началова называла своей «сестричкой», опубликовала в соцсети Instagram уникальный снимок с похорон.
iReactor вчера в 11:38
Хоккей

Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею

5 июня Федерация хоккея России на своем официальном сайте объявила о том, что в целом было уже фактически анонсировано инсайдерами ранее: Валерий Брагин стал главным тренером национальной сборной страны, сменив на этом посту проработавшего всего один сезон Алексея Кудашова.
Газета.Ru 05:58
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