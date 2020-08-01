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Российская газета
Российская газета

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго

Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение. К такому выводу пришли участники заседания чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения. Они пришли к выводу, что коронавирус останется в популяциях ещё долго, передает РИА Новости.В источнике
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RT на русском

В ВОЗ дали прогноз по длительности пандемии коронавируса

RT на русскомвчера в 14:52
Ёлдаш

В ВОЗ сообщили, что эпидемия COVID-19 продлится еще долго

Ёлдашвчера в 14:46
Lenta.ru

ВОЗ спрогнозировала продолжительность пандемии коронавируса

Lenta.ruвчера в 13:28
ТАСС

В ВОЗ заявили, что последствия пандемии будут ощущаться на протяжении десятилетий

ТАССвчера в 13:56
Вести.Ru

Коронапандемия продлится долго, предупреждает ВОЗ

Вести.Ruвчера в 13:49
Газета.Ru

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго

Газета.Ruвчера в 13:39
РИА Новости

В ВОЗ считают, что эпидемия коронавируса продлится еще долго

РИА Новостивчера в 14:01
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Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе

Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе Следственный комитет РФ (СКР) выясняет обстоятельства загадочной смерти сотрудника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских и всей его семьи — супруги, 12-летней дочери и 16-летнего сына.
Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе
Коммерсантъвчера в 04:06

Следствие по делу об изнасиловании против Депардье могут возобновить

Парижская прокуратура направила следственному судье запрос о возобновлении расследования обвинений в изнасиловании, которые ранее были выдвинуты против актера Жерара Депардье, пишут французские СМИ.
Газета.Ruвчера в 12:40
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«Алания» пропустила 4 гола в первом матче после возвращения в ФНЛ

В игре с хабаровским СКА новички пропустили два гола к 15-й минуте и в итоге не смогли спасти игру - 2:4. Также отметим, что посреди матча на стадионе погас свет, но неполадки удалось устранить, и они не испортили праздник во Владикавказе.
Евро-футбол.рувчера в 14:03
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Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ

Мощные дожди, гроза и град ожидаются 2 августа в Краснодарском крае, Крыму, Челябинской области, регионах Приволжского федерального округа и Северного Кавказа, сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Газета.Ruвчера в 15:43
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Минфин прокомментировал законопроект о конфискации денег в ПФР

Поправки в Гражданский кодекс РФ позволяют в установленных случаях конфисковывать не только имущество, но и денежные средства, если в первом случае не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, а во втором - если нет доказательств законности их получения.
БМ2430 июля в 02:56
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Ученые подтвердили гипотезу существования «предыдущей» Вселенной

Американские ученые уверены, что результаты их работы подтверждают верность гипотезы Большого отскока, согласно которой Вселенная, в которой мы существуем, возникла в результате распада «предыдущей» вселенной.
NewInformвчера в 03:43
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