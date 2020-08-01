Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса все еще остается чрезвычайной ситуацией международного значения и на планете она будет длиться долго, сообщает РИА "Новости".

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго

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