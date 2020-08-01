Коронавирус
Газета.RuВ ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса все еще остается чрезвычайной ситуацией международного значения и на планете она будет длиться долго, сообщает РИА "Новости".
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Технологии
Раскрыты причины потери связи у смартфонов
Генеральный директор компании «Цифровые платформы» Арсений Щельцин утверждает, что большинство случаев потери сети в смартфонах сводятся к трем основным причинам.
Goroday.ru 15:29
Политика
Иранские СМИ сообщают о попытке теракта в генконсульстве России
Антиисламистская организация "Тондар" планировала теракт в российском генконсульстве в городе Решт, Иран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные иранской государственной телерадиокомпании IRIB.
Газета.Ru 14:51
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов.
Москва 24 03:10
Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
В субботу, 1 августа, стало известно о том, что глава службы Сергей Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии.
Piter.tv 08:11
Общество
В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже
Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
Экономика
Для перезапуска порта в Заполярье планируют вложить 2,9 млрд
«Карелия» с заражёнными коронавирусом моряками возвращается в Россию 31 07 2020 Ранее СеверПост писал, что бизнесмен Кенес Ракишев планирует привлечь 2 млрд рублей для перезапуска порта «Витино» в Мурманской области.
Северпост 05:20
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет 14:04
Общество
Трамп указал на растущий разрыв доходов граждан США и миллиардеров
Необходимость быстрого решения проблемы растущего разрыва в доходах американских граждан обозначил президент США Дональд Трамп, 1 августа он сообщил об этом на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 16:25
Общество
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа
С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:47
Политика
Лукашенко назвал задержанных россиян первыми из засланных 200 человек
Задержанные в Белоруссии 33 гражданина России являются первыми из 180–200 человек, которые были заброшены в страну для дестабилизации ситуации.
News.ru 13:44
Общество
Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ
Мощные дожди, гроза и град ожидаются 2 августа в Краснодарском крае, Крыму, Челябинской области, регионах Приволжского федерального округа и Северного Кавказа, сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Газета.Ru 15:43
Происшествия
В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае
Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
Общество
Объяснены колебания прироста случаев коронавируса в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве стабильна, говорить о росте заболеваемости нельзя, заявила РИА Новости главный врач Инфекционной клинической больницы №1 Светлана Сметанина.
Lenta.ru 15:24
Здоровье
Онколог назвал причины появления горечи во рту и «желтого» языка
Онколог Иван Карасев рассказал, о чем может говорить постоянная горечь во рту и желтый налет на языке.
Суть событий 11:38
Наука
Транскраниальная стимуляция может избавить от негативных воспоминаний
Итальянским нейрофизиологам удалось провести успешное стирание памяти добровольцам при помощи трансчерепной магнитной стимуляции головного мозга.
Live24 вчера в 08:42
Футбол
«Арсенал» одержал волевую победу над «Челси» в финале Кубка Англии
Футболисты "Арсенала" одержали волевую победу над "Челси" в финале Кубка Англии.
РИА Новости 14:41
Экономика
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
Live24 30 июля в 02:45
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
Гаджеты
Samsung собирается отказаться от продажи прошлогодних смартфонов
Picsnews.net 11:57
Здоровье
Диетолог сообщила о пользе мяса и рыбы в рационе питания
ToDay News Ufa 13:49
Политика
Кремль рассчитывает, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят
Кремль выражает надежду на то, что россиян, которые были задержаны в Белоруссии в ночь на 29 июля, отпустят в ближайшее время.
Mockva.ru вчера в 06:53
Происшествия
Депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке в Петербурге
Напомним, ранее сообщалось, что депутата Госдумы обвиняют в получении взятки в 3,5 миллиарда рублей.
Live24 вчера в 03:49
Происшествия
Автомобиль сбил двух пешеходов на юге Москвы
Автомобиль наехал на группу пешеходов на юге столицы, в районе пересечения 5-го Донского проезда и Третьего транспортного кольца.
ТАСС 16:17
Общество
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 12 пациентов, у которых был положительный тест на коронавирус.
РБК 16:05
Футбол
Николич: «Кокорин был открыт для перехода в „Локомотив“»
Кокорин задавал интересующие его вопросы, он был открыт для перехода к нам.
Soccer.ru 13:35
Общество
В Екатеринбурге демонтировали арт-объект про протесты из-за храма
В Екатеринбурге власти приказали демонтировать арт-объект, который был установлен утром в субботу в городском сквере в память о протестах из-за строительства храма.
Московский Комсомолец 11:46
Космос
Ракета с марсоходом Perseverance успешно стартовала с мыса Канаверал
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, передаёт ТАСС, ссылаясь на данные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Аргументы и Факты 30 июля в 08:30
Происшествия
В Коми сошли с рельсов одиннадцать вагонов
Одиннадцать вагонов с углем в субботу вечером сошли с рельсов на железнодорожной станции Иоссер в Коми, погибших и пострадавших нет, сообщает республиканское управление МЧС РФ.
РИА Новости 16:18
Фигурное катание
Косторная не поставила Тутберидзе в известность об уходе к Плющенко
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала переход Алёны Косторной в академию Евгения Плющенко.
Metaratings вчера в 11:15