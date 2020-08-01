Коронавирус
Российская газетаВ ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго
Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение. К такому выводу пришли участники заседания чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения. Они пришли к выводу, что коронавирус останется в популяциях ещё долго, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Всемирная организация здравоохранения считает, что эпидемия коронавируса будет длиться "еще долго". На прошедшем в субботу заседании чрезвычайного комитета его представители пришли к выводу, что пандемия остается особой ситуацией, имеющей международное значение.РИА Новостивчера в 14:01
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