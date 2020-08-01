Всемирная организация здравоохранения считает, что эпидемия коронавируса будет длиться "еще долго". На прошедшем в субботу заседании чрезвычайного комитета его представители пришли к выводу, что пандемия остается особой ситуацией, имеющей международное значение.

с чего всё началось

Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение. К такому выводу пришли участники заседания чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения. Они пришли к выводу, что коронавирус останется в популяциях ещё долго, передает РИА Новости.

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго

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