Коронавирус
Российская газетаВ ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго
Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение. К такому выводу пришли участники заседания чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения. Они пришли к выводу, что коронавирус останется в популяциях ещё долго, передает РИА Новости.
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Общество
В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже
Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM 14:24
Киберспорт
Flamie удалил CS 1.6 после завершения первой половины шоу-матча
Natus Vincere уступили NAVI-2010 в CS 1.6 со счетом 1-2 в шоу-матче.
Cyber.sports.ru 13:12
Игры
Британский магазин: Человек-паук станет эксклюзивом «Мстителей» на PS4
Британский магазин Base на странице «Мстителей» для PS4 объявил о том, что Человек-паук станет эксклюзивным персонажем для консоли Sony.
Игромания.ру 03:50
Политика
Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru 04:55
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, они начались после его задержания 9 июля.
ТАСС 03:10
Фигурное катание
Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, согласно которым он договорился с фигуристкой Аленой Косторной о переходе еще в мае, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:50
Армия и оружие
Израиль поможет Украине модернизировать советские истребители МиГ-29
Украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины сообщила о получении израильской компанией Elbit Systems документов, разрешающих проведение модернизации украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29.
Военное дело 05:20
Политика
Спецслужбы Ирана заявили о предотвращенном нападении на консульство РФ
Сообщается, что боевики планировали ряд терактов, включая и нападение на генеральное консульство России в городе Решт.
Российская газета 17:44
Музыка
Группа Little Big установила абсолютный рекорд «Евровидения»
На официальном интернет-портале конкурса «Евровидение» недавно появилась информация о том, что у новой песни «Uno» знаменитой группы Little Big получилось занять первое место на видеохостинге YouTube, что является рекордом для музыкальной группы.
ToDay News Ufa 14:59
Футбол
ЦСКА не собирается платить € 10 млн за Родриго Бекао
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА не намерен платить за центрального защитника Родриго Бекао € 10 млн, которые требует за него «Удинезе».
Чемпионат 16:16
Политика
Британский министр посетит США для обсуждения соглашения о свободной торговле - FT
Британский министр по международной торговле Лиз Трасс на следующей неделе посетит Вашингтон, чтобы обсудить с американскими чиновниками соглашение о свободной торговле в рамках третьего этапа переговоров, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
ПРАЙМ 19:23
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com 02:03
Футбол
Луческу заработает 1 млн евро в случае победы с «Динамо» в чемпионате Украины
Стало известно, сколько Мирча Луческу заработает в случае победы с киевским «Динамо» в чемпионате Украины.
Sport24.ru 16:23
Здоровье
Россиянам назвали смертельную опасность резкого похудения
При резком похудении все токсины, которые раньше содержались в жировой прослойке, выбрасываются в кровь.
Lenta.ru 19:38
Общество
Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Европейской России
В европейской части России на следующей неделе ожидается тёплая погода с превышением климатической нормы.
RT на русском 19:00
Общество
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости 09:53
Интернет
Перечислены сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi
Не следует указывать на сайтах, в соцсетях логины и пароли. Эксперты подчеркивают, что публичные сети Wi-Fi зачастую не шифруют трафик.
Evo-rus.com 05:57
Общество
24-летний эсер Макаров стал самым бедным в заксобрании Забайкалья с доходом в 93 тыс. р
Двадцатичетырёхлетний справедливоросс Игорь Макаров задекларировал самый маленький доход среди депутатов Законодательного собрания Забайкальского края за 2019 год – 93 тысячи рублей.
Чита.Ру вчера в 20:50
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сняла клип «Boom Boom» с Pharaoh и Ксенией Собчак
На Youtube можно посмотреть клип, в котором снялись такие звезды шоу-бизнеса, как Pharaoh, Лолита Милявская и Ксения Собчак.
CT news вчера в 09:18
Кино
Раскрыт сюжет последнего эпизода «Ходячих мертвецов» в 2020 году
Недавно стало известно, что эпизод все-таки выйдет в эфир 4 октября 2020 года и, по заверениям режиссера Грега Никотеро, шокирует зрителей.
Киноафиша России вчера в 05:38
Космос
Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
Американский корабль Crew Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС).
RT на русском 19:53
Футбол
«Ливерпуль» показал домашнюю форму на следующий сезон
«Ливерпуль» представил новый домашний комплект формы на сезон-2020/21.
Матч ТВ 03:02
Политика
Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку
Главврач больницы №40, расположенной в московском поселке Коммунарка, Денис Проценко в интервью "Российской газете" рассказал о том, как президент России Владимир Путин посещал медучреждение в марте.
Газета.Ru 11:23
Шоу-бизнес
51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера
Известная российская телеведущая, модель и главный редактор журнала Hello Светлана Бондарчук выходит замуж.
Территория новостей 02:25
Наука
Магнитно-золотой наногибрид поможет в борьбе с раком
Известно, что специалисты уже давно занимаются разработкой магнитных наночастиц для диагностики и терапии онкологических заболеваний на основе магнетита.
ToDay News Ufa 10:25
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет 14:04
Общество
34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко прошел в Минске
Стать участниками митинга изъявили желание более 34000 человек. Все они были вынуждены стоять в очереди и проходить досмотр.
Evo-rus.com 01:54