Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение. К такому выводу пришли участники заседания чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения. Они пришли к выводу, что коронавирус останется в популяциях ещё долго, передает РИА Новости.

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго

Политика Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском. 979

Политика Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса. 487

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Несогласованные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, они начались после его задержания 9 июля. 1,5K

Фигурное катание Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, согласно которым он договорился с фигуристкой Аленой Косторной о переходе еще в мае, передает РИА "Новости". 6

Армия и оружие Израиль поможет Украине модернизировать советские истребители МиГ-29 Украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины сообщила о получении израильской компанией Elbit Systems документов, разрешающих проведение модернизации украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29. 131

Музыка Группа Little Big установила абсолютный рекорд «Евровидения» На официальном интернет-портале конкурса «Евровидение» недавно появилась информация о том, что у новой песни «Uno» знаменитой группы Little Big получилось занять первое место на видеохостинге YouTube, что является рекордом для музыкальной группы. 32

Политика Британский министр посетит США для обсуждения соглашения о свободной торговле - FT Британский министр по международной торговле Лиз Трасс на следующей неделе посетит Вашингтон, чтобы обсудить с американскими чиновниками соглашение о свободной торговле в рамках третьего этапа переговоров, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Происшествия Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.

Здоровье Россиянам назвали смертельную опасность резкого похудения При резком похудении все токсины, которые раньше содержались в жировой прослойке, выбрасываются в кровь.

Общество Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Европейской России В европейской части России на следующей неделе ожидается тёплая погода с превышением климатической нормы.

Политика Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку Главврач больницы №40, расположенной в московском поселке Коммунарка, Денис Проценко в интервью "Российской газете" рассказал о том, как президент России Владимир Путин посещал медучреждение в марте. 64

Наука Магнитно-золотой наногибрид поможет в борьбе с раком Известно, что специалисты уже давно занимаются разработкой магнитных наночастиц для диагностики и терапии онкологических заболеваний на основе магнетита. 3