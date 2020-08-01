Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго

Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение. К такому выводу пришли участники заседания чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения. Они пришли к выводу, что коронавирус останется в популяциях ещё долго, передает РИА Новости.
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В ВОЗ заявили, что последствия пандемии будут ощущаться на протяжении десятилетий

ТАСС13:56

В ВОЗ дали прогноз по длительности пандемии коронавируса

RT на русском14:52

В ВОЗ сообщили, что эпидемия COVID-19 продлится еще долго

Ёлдаш14:46

В ВОЗ считают, что эпидемия коронавируса продлится еще долго

РИА Новости14:01

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго

Российская газета15:57

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго

Газета.Ru13:39

ВОЗ спрогнозировала продолжительность пандемии коронавируса

Lenta.ru13:28
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Происшествия

Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения

Lenta.ru 19:07
Общество

В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже

Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
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Политика

Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу

Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM 14:24
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Киберспорт

Flamie удалил CS 1.6 после завершения первой половины шоу-матча

Natus Vincere уступили NAVI-2010 в CS 1.6 со счетом 1-2 в шоу-матче.
Cyber.sports.ru 13:12
Игры

Британский магазин: Человек-паук станет эксклюзивом «Мстителей» на PS4

Британский магазин Base на странице «Мстителей» для PS4 объявил о том, что Человек-паук станет эксклюзивным персонажем для консоли Sony.
Игромания.ру 03:50
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Политика

Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд

Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru 04:55
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Несогласованные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, они начались после его задержания 9 июля.
ТАСС 03:10
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Фигурное катание

Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, согласно которым он договорился с фигуристкой Аленой Косторной о переходе еще в мае, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:50
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Армия и оружие

Израиль поможет Украине модернизировать советские истребители МиГ-29

Украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины сообщила о получении израильской компанией Elbit Systems документов, разрешающих проведение модернизации украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29.
Военное дело 05:20
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Политика

Спецслужбы Ирана заявили о предотвращенном нападении на консульство РФ

Сообщается, что боевики планировали ряд терактов, включая и нападение на генеральное консульство России в городе Решт.
Российская газета 17:44
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Музыка

Группа Little Big установила абсолютный рекорд «Евровидения»

На официальном интернет-портале конкурса «Евровидение» недавно появилась информация о том, что у новой песни «Uno» знаменитой группы Little Big получилось занять первое место на видеохостинге YouTube, что является рекордом для музыкальной группы.
ToDay News Ufa 14:59
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Футбол

ЦСКА не собирается платить € 10 млн за Родриго Бекао

Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА не намерен платить за центрального защитника Родриго Бекао € 10 млн, которые требует за него «Удинезе».
Чемпионат 16:16
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Политика

Британский министр посетит США для обсуждения соглашения о свободной торговле - FT

Британский министр по международной торговле Лиз Трасс на следующей неделе посетит Вашингтон, чтобы обсудить с американскими чиновниками соглашение о свободной торговле в рамках третьего этапа переговоров, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
ПРАЙМ 19:23
Происшествия

Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае

В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com 02:03
Футбол

Луческу заработает 1 млн евро в случае победы с «Динамо» в чемпионате Украины

Стало известно, сколько Мирча Луческу заработает в случае победы с киевским «Динамо» в чемпионате Украины.
Sport24.ru 16:23
Здоровье

Россиянам назвали смертельную опасность резкого похудения

При резком похудении все токсины, которые раньше содержались в жировой прослойке, выбрасываются в кровь.
Lenta.ru 19:38
Общество

Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Европейской России

В европейской части России на следующей неделе ожидается тёплая погода с превышением климатической нормы.
RT на русском 19:00
Общество

В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости 09:53
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Интернет

Перечислены сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi

Не следует указывать на сайтах, в соцсетях логины и пароли. Эксперты подчеркивают, что публичные сети Wi-Fi зачастую не шифруют трафик.
Evo-rus.com 05:57
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Общество

24-летний эсер Макаров стал самым бедным в заксобрании Забайкалья с доходом в 93 тыс. р

Двадцатичетырёхлетний справедливоросс Игорь Макаров задекларировал самый маленький доход среди депутатов Законодательного собрания Забайкальского края за 2019 год – 93 тысячи рублей.
Чита.Ру вчера в 20:50
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Шоу-бизнес

Светлана Лобода сняла клип «Boom Boom» с Pharaoh и Ксенией Собчак

На Youtube можно посмотреть клип, в котором снялись такие звезды шоу-бизнеса, как Pharaoh, Лолита Милявская и Ксения Собчак.
CT news вчера в 09:18
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Кино

Раскрыт сюжет последнего эпизода «Ходячих мертвецов» в 2020 году

Недавно стало известно, что эпизод все-таки выйдет в эфир 4 октября 2020 года и, по заверениям режиссера Грега Никотеро, шокирует зрителей.
Киноафиша России вчера в 05:38
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Космос

Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

Американский корабль Crew Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС).
RT на русском 19:53
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Футбол

«Ливерпуль» показал домашнюю форму на следующий сезон

«Ливерпуль» представил новый домашний комплект формы на сезон-2020/21.
Матч ТВ 03:02
Политика

Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку

Главврач больницы №40, расположенной в московском поселке Коммунарка, Денис Проценко в интервью "Российской газете" рассказал о том, как президент России Владимир Путин посещал медучреждение в марте.
Газета.Ru 11:23
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Шоу-бизнес

51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера

Известная российская телеведущая, модель и главный редактор журнала Hello Светлана Бондарчук выходит замуж.
Территория новостей 02:25
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Наука

Магнитно-золотой наногибрид поможет в борьбе с раком

Известно, что специалисты уже давно занимаются разработкой магнитных наночастиц для диагностики и терапии онкологических заболеваний на основе магнетита.
ToDay News Ufa 10:25
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет 14:04
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Происшествия

Семь человек погибли при столкновении двух самолетов над Аляской

РБК вчера в 22:20
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Общество

34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко прошел в Минске

Стать участниками митинга изъявили желание более 34000 человек. Все они были вынуждены стоять в очереди и проходить досмотр.
Evo-rus.com 01:54
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