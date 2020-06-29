Коронавирус
РИА НовостиВ ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии. По его словам, это связано с тем, что многим людям "надоело сидеть дома", при этом вирус все еще быстро распространяется и остается смертельно опасным.
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с чего всё началось
Распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.РИА Новости11:58
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Общество
В Приморье заработают музеи и выставки. Объявлено о снятии ограничений
По словам губернатора Приморья, сложившаяся эпидситуация в регионе позволяет снять часть ограничений.
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Судя по снимку, у кросса будет версия не только с горизонтальным дисплеем информационно-развлекательного комплекса, но и модификация с внушительным вертикальным сенсорным экраном, оформленным в духе Volvo и Tesla.
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Здоровье
Почти 30 человек заболели коронавирусом за сутки на Сахалине
Итого на 29 июня в Сахалинской области 791 случай заболевания, 332 человека выписаны с выздоровлением, 459 пациентов проходят лечение.
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С 1 июля в Сахалинской области вырастут счета за коммуналку
Наступает 1 июля, и кроме возможного обновления Конституции страны, которое в этом году проходит непланово, всех россиян ждет традиционное увеличение стоимости коммунальных услуг.
Сахалин.Инфо 19:20
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Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI
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«Барселона» может уволить Сетьена в случае потери очков с «Атлетико»
«Барселона» может расстаться с главным тренером Энрике Сетьеном в случае неудачных результатов в ближайших матчах чемпионата Испании — с «Атлетико» и «Вильярреалом», утверждает AS.
Чемпионат 15:09
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Перечислены реальные преимущества отключения геолокации на смартфоне.
Evo-rus.com 12:18
Общество
ВОЗ направит в Китай экспертов для изучения происхождения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит на будущей неделе группу специалистов в Китай для выяснения происхождения коронавируса.
RT на русском 15:11
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com 04:06
Общество
Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске
Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
Происшествия
Петербуржцы пожаловались на запах гари
Вечером, 29 июня, жители сразу нескольких районов Петербурга пожаловались на неприятный запах гари.
Телеканал Санкт-Петербург 18:43
Общество
Объявлена дата начала учебного года в России
Lenta.ru 12:56
Космос
Ученые нашли неожиданный способ борьбы с глобальным потеплением
Вечерняя Москва вчера в 04:33
Наука
В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения
Крупнейший город цивилизации майя мог быть брошен из-за ртути в резервуарах с водой, считают ученые Университета Цинциннати.
Сайт интересных новостей 27 июня в 06:09
Экономика
Максимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей
Льготная ипотека в России Президент РФ Владимир Путин 23 июня сообщил в ходе видеообращения к россиянам, что льготную ипотеку под 6,5% планируется распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - на жилье стоимостью до 12 млн рублей.
Интерфакс 05:31
Здоровье
Заболеваемость COVID-19 среди чиновников вызвала опасения в Забайкалье
Заболеваемость коронавирусом среди структур госуправления в Забайкалье тревожит специалистов краевого управления Роспотребнадзоора.
Московский Комсомолец Чита вчера в 22:59
Общество
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище серьезно возросла
В Химкинском водохранилище в Подмосковье зафиксировано увеличение площади разлива нефти до 22 тысяч квадратных метров.
Московский Комсомолец 12:55
Кино
«Сокол и Зимний Солдат» будет «шестичасовым фильмом Marvel»
По словам исполнителя роли Сокола, новый сериал будет «как шестичасовой фильм Marvel».
Кinomania 18:12
Гаджеты
Видеокарта GeForce GTX 1650 Ultra получила графический чип от RTX 2060
Новая видеокарта получила название GeForce GTX 1650 Ultra. Она основана на чипе TU106, который построен на архитектуре Turing.
ИА Красная Весна 16:59
Общество
Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля
Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник вчера в 06:35
Общество
Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»
Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос 07:21
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 01:11
Политика
Совфед отреагировал на слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков осудил Ондржея Коларжа, который обвинил Россию в сносе памятника маршалу Коневу, сообщает RT.
Общественная служба новостей вчера в 09:21