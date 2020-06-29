Распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

с чего всё началось

Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии. По его словам, это связано с тем, что многим людям "надоело сидеть дома", при этом вирус все еще быстро распространяется и остается смертельно опасным.

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется

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