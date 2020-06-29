Коронавирус
РИА НовостиВ ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии. По его словам, это связано с тем, что многим людям "надоело сидеть дома", при этом вирус все еще быстро распространяется и остается смертельно опасным.
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с чего всё началось
Распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.РИА Новости11:58
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Нью-Йорк, США, 29 июня 2020, 21:05 — REGNUM Котировки компании Coty на фондовом рынке США 29 июня взлетели на 8,7% после объявления о сделке с компанией телезвезды Ким Кардашьян.
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Milliyet (Турция): грипп и коронавирус будут смертельно опасны (Milliyet)
Член Научно-консультативного совета по коронавирусу при Министерстве здравоохранения Турции, преподаватель кафедры инфекционных болезней и клинической микробиологии медицинского факультета Университета Медипол, профессор, доктор Реджеп Озтюрк (Recep Öztürk) обратил внимание на приближающиеся вспышки гриппа и сделал предупреждения о коронавирусе.
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