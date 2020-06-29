Коронавирус
ИнтерфаксВОЗ заявила, что пандемия коронавируса набирает темп
Пандемия коронавируса COVID-19 в мире длится уже полгода, и пока до завершения кризиса еще далеко, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения.
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с чего всё началось
Распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.РИА Новости11:58
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Происшествия
Актер российских криминальных сериалов Третьяк ранил жену ножом в лицо
Российская газета 09:16
Футбол
«Зенит» и «Спартак» сыграют в полуфинале Кубка России 19 июля
Полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут 19 июля.
Вестник Кавказа 14:06
Политика
США прекратили экспорт военной продукции в Гонконг
Вашингтон прекратил экспорт военной продукции и технологий двойного назначения в Гонконг.
Lenta.ru 16:41
Общество
Меркель объяснила отсутствие маски на публике
Канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила отсутствие у себя медицинской маски на публике.
Lenta.ru 14:29
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала
Российский музыкант Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI.
Lenta.ru 16:25
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
Общество
ВОЗ начнет расследование причин происхождения коронавируса в Китае
На следующей неделе Всемирная организация здравоохранения направит в Китай команду для расследования причин происхождения коронавирусной инфекции нового типа.
Комсомольская правда 15:03
Общество
Объявлена дата начала учебного года в России
Lenta.ru 12:56
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Игры
Энтузиасты выпустили второй эпизод ремейка Sonic на Unreal Engine
Evo-rus.com вчера в 07:07
Футбол
«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) присудил техническое поражение "Оренбургу" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", сообщает официальный сайт организации.
Газета.Ru 14:15
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Деловое.ТВ 02:36
Шоу-бизнес
Галина Боб показала пухленький живот в купальнике
Wday.ru вчера в 11:30
Футбол
Наставник «Бенфики» подал в отставку
Поражения «Бенфики» от «Маритиму» (0:2) в понедельник практически перечеркнуло мечты лиссабонского клуба о чемпионском титуле, хотя ещё недавно команда была явным лидером Примейры.
Евро-футбол.ру 16:34
Хоккей
НХЛ сообщила еще о 15 случаях заражения коронавирусом среди игроков
Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте сообщила, что по результатам тестирования у 15 игроков выявлен коронавирус.
РИА Новости 14:55
Наука
В Тихом океане найдены новые виды гигантских одноклеточных ксенофиофор
В Тихом океане найдены гигантские ксенофиофоры.
Актуальные Новости 26 июня в 00:34
Происшествия
В Ленинградской области проверят врачей, отказавших в помощи ребенку
Действия врачей из больницы в Ленобласти, которые отправили мальчика с травмой глаза дожидаться скорую помощь, проверят, сообщили в комитете по здравоохранению Ленобласти.
РИА Новости 13:03
Происшествия
При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек
На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
Игры
Анонс PlayStation 5 и её эксклюзивов. Чего нам стоит ждать от некстгена?
11 июня Sony на онлайн-презентации показали новую консоль PlayStation 5 вместе с ее Digital Edition версией.
Иркутск Сегодня 03:25
Происшествия
Пожар во владимирском драмтеатре потушен
Изначально огнем было охвачено 50 кв. м, позднее площадь увеличилась до 500 кв. м из-за несвоевременного обращения к пожарным — двое рабочих пытались потушить возгорание собственными силами.
Известия 12:35
Авто
Новый Kia Sorento получит в России только дизельный мотор
Речь идёт о 2,2-литровом дизельном моторе мощностью 202 л.с. и 440 Нм момента.
За рулем Кубань 02:44
Транспорт
Запущен участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
В Подмосковье открылся 23-километровый участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе.
Газета.Ru 13:36
Общество
Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru 15:16
Экономика
«Яндекс» привлек более $1 млрд в рамках SPO
«Общее количество новых акций класса А, выпущенных в рамках публичного и частного размещения, составляет 21 522 840 акций класса А, а совокупная валовая выручка составляет приблизительно $1,06 млрд, за вычетом скидок и комиссий андеррайтинга, сборов агента по размещению и предполагаемых совокупных расходов на размещение»,— говорится в сообщении (цитата по «Прайму»).
Коммерсантъ 15:00