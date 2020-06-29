Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВОЗ заявила, что пандемия коронавируса набирает темп

Пандемия коронавируса COVID-19 в мире длится уже полгода, и пока до завершения кризиса еще далеко, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения.
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с чего всё началось

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется

Распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости11:58

Подробнее о событии

ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса набирает темп

Интерфакс12:57

Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса

РБК12:46

ВОЗ заявила об ускорении распространения коронавируса на глобальном уровне

Газета.Ru11:49

ВОЗ рассказала об ускорении распространения пандемии коронавируса

Lenta.ru11:51

Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса в мире ускоряется

ТАСС11:49

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется

РИА Новости11:58

В ВОЗ заявили об ускорении распространения пандемии коронавируса

RT на русском11:48
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Происшествия

Актер российских криминальных сериалов Третьяк ранил жену ножом в лицо

Российская газета 09:16
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Футбол

«Зенит» и «Спартак» сыграют в полуфинале Кубка России 19 июля

Полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут 19 июля.
Вестник Кавказа 14:06
Происшествия

В Тульской области найдено тело пропавшей 13-летней девочки

REGNUM 00:35
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Политика

США прекратили экспорт военной продукции в Гонконг

Вашингтон прекратил экспорт военной продукции и технологий двойного назначения в Гонконг.
Lenta.ru 16:41
Общество

Меркель объяснила отсутствие маски на публике

Канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила отсутствие у себя медицинской маски на публике.
Lenta.ru 14:29
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Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
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Культура

Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала

Российский музыкант Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI.
Lenta.ru 16:25
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
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Общество

ВОЗ начнет расследование причин происхождения коронавируса в Китае

На следующей неделе Всемирная организация здравоохранения направит в Китай команду для расследования причин происхождения коронавирусной инфекции нового типа.
Комсомольская правда 15:03
8
Общество

Объявлена дата начала учебного года в России

Lenta.ru 12:56
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Экономика

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
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Игры

Энтузиасты выпустили второй эпизод ремейка Sonic на Unreal Engine

Evo-rus.com вчера в 07:07
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Футбол

«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) присудил техническое поражение "Оренбургу" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", сообщает официальный сайт организации.
Газета.Ru 14:15
3
Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Деловое.ТВ 02:36
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Шоу-бизнес

Галина Боб показала пухленький живот в купальнике

Wday.ru вчера в 11:30
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Шоу-бизнес

Юлия Ефременкова рассталась с Мондезиром из-за его агрессивного поведения

StarHit.ru 15:02
Футбол

Наставник «Бенфики» подал в отставку

Поражения «Бенфики» от «Маритиму» (0:2) в понедельник практически перечеркнуло мечты лиссабонского клуба о чемпионском титуле, хотя ещё недавно команда была явным лидером Примейры.
Евро-футбол.ру 16:34
Хоккей

НХЛ сообщила еще о 15 случаях заражения коронавирусом среди игроков

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте сообщила, что по результатам тестирования у 15 игроков выявлен коронавирус.
РИА Новости 14:55
Наука

В Тихом океане найдены новые виды гигантских одноклеточных ксенофиофор

В Тихом океане найдены гигантские ксенофиофоры.
Актуальные Новости 26 июня в 00:34
20
Происшествия

В Ленинградской области проверят врачей, отказавших в помощи ребенку

Действия врачей из больницы в Ленобласти, которые отправили мальчика с травмой глаза дожидаться скорую помощь, проверят, сообщили в комитете по здравоохранению Ленобласти.
РИА Новости 13:03
13
Происшествия

При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек

На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
606
Происшествия

Дело сестер Хачатурян пополнилось новыми томами

Lenta.ru 03:21
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Игры

Анонс PlayStation 5 и её эксклюзивов. Чего нам стоит ждать от некстгена?

11 июня Sony на онлайн-презентации показали новую консоль PlayStation 5 вместе с ее Digital Edition версией.
Иркутск Сегодня 03:25
Происшествия

Пожар во владимирском драмтеатре потушен

Изначально огнем было охвачено 50 кв. м, позднее площадь увеличилась до 500 кв. м из-за несвоевременного обращения к пожарным — двое рабочих пытались потушить возгорание собственными силами.
Известия 12:35
13
Авто

Новый Kia Sorento получит в России только дизельный мотор

Речь идёт о 2,2-литровом дизельном моторе мощностью 202 л.с. и 440 Нм момента.
За рулем Кубань 02:44
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Транспорт

Запущен участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

В Подмосковье открылся 23-километровый участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе.
Газета.Ru 13:36
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Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-помощника главы Россельхознадзора

РБК 13:21
5
Общество

Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru 15:16
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Экономика

«Яндекс» привлек более $1 млрд в рамках SPO

«Общее количество новых акций класса А, выпущенных в рамках публичного и частного размещения, составляет 21 522 840 акций класса А, а совокупная валовая выручка составляет приблизительно $1,06 млрд, за вычетом скидок и комиссий андеррайтинга, сборов агента по размещению и предполагаемых совокупных расходов на размещение»,— говорится в сообщении (цитата по «Прайму»).
Коммерсантъ 15:00
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