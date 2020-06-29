Распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

с чего всё началось

Пандемия коронавируса COVID-19 в мире длится уже полгода, и пока до завершения кризиса еще далеко, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения.

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