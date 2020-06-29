Коронавирус
РИА НовостиВ ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии. По его словам, это связано с тем, что многим людям "надоело сидеть дома", при этом вирус все еще быстро распространяется и остается смертельно опасным.
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с чего всё началось
Распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.РИА Новости11:58
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Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Деловое.ТВ 02:36
Общество
ВОЗ направит в Китай экспертов для изучения происхождения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит на будущей неделе группу специалистов в Китай для выяснения происхождения коронавируса.
RT на русском 15:11
Наука
Раскрыто содержимое курительной трубки древних индейцев
Evo-rus.com 07:27
Авто
Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями
IrkutskMedia 14:20
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
Экономика
Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что страна переживает тяжелый кризис, сегодня 50% бизнеса в стране находится в тени, а на руках у населения содержится сумма, эквивалентная годовому бюджету страны, которая не работает на рынке.
РИА Новости 08:20
Общество
В Сочи практически полностью пропало озеро
Сочи, Краснодарский край, 29 июня 2020, 21:32 — REGNUM Озеро Малое практически полностью исчезло на территории Кавказского заповедника в Сочи.
REGNUM 14:32
Общество
Главреда журнала «Эксперт» обязали выплатить ВЭБу 751 млн рублей
Мещанский районный суд Москвы постановил взыскать с главного редактора журнала «Эксперт» Татьяны Гуровой 751 миллион рублей по иску госкорпорации ВЭБ.РФ.
Компания 12:20
Армия и оружие
В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ
Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина».
REGNUM 08:05
Общество
Минобрнауки перечислило наиболее востребованные профессии
Медицинские, педагогические и IT-специальности являются на данный момент наиболее востребованными в России, заявил в понедельник глава Минобрнауки Валерий Фальков на совещании правительства РФ о ситуации на рынке труда.
Будущее России. Национальные проекты 14:00
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
"За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтера, Ульяновская область (посмертно)", — говорится в тексте Указа.
РИА Новости 12:25
Авто
Российский UAZ Hunter протестировали в Японии
Жители страны Всходящего солнца ценят простоту, ремонтопригодность и неприхотливость российских автомобилей.
ГЛАС.RU 07:55
Общество
В Казахстане могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии рассмотреть вопрос о возможном введении жесткого карантина в стране, так как после снятия в начале мая ограничений из-за пандемии, число выявляемых заражений выросло в семь раз.
Московский Комсомолец 10:01
Футбол
«Ростов» интересуется нападающим дрезденского «Динамо»
Нападающий дрезденского «Динамо» Александр Еремеефф может продолжить карьеру в чемпионате России.
Metaratings 14:16
Общество
Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»
Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос 07:21
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
Шоу-бизнес
Кэти Перри хотела покончить с собой
Напомним, что Орландо Блум и Кэти Перри познакомились в 2016 году.
ГЛАС.RU 05:23
Общество
В Роструде напомнили россиянам о сокращенной рабочей неделе
С 29 июня по 5 июля россиян ждет сокращенная рабочая неделя, так как 1 июля объявлено нерабочим днем в связи с проведением в этот день основного голосования по поправкам к конституции.
Будущее России. Национальные проекты 03:00
Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Общество
У семьи Кадыровых нашли квартиру в московской 16-этажке
Расследователи «Открытых медиа» обнаружили московскую квартиру у семейства главы Чечни Рамзана Кадырова.
Собеседник 06:15
Общество
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.
РИА Новости 12:19
Общество
В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе
Известия вчера в 17:46
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34