Коронавирус
РИА НовостиВ ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил об ускорении темпов распространения коронавируса в мире. "Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", — заявил он. За минувшие выходные ВОЗ зафиксировала более 400 тысяч случаев заражения COVID-19.
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с чего всё началось
ТАСС/. Пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика. Об этом заявил во вторник на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.ТАСС11:36
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