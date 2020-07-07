Коронавирус
РИА НовостиВ ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил об ускорении темпов распространения коронавируса в мире. "Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", — заявил он. За минувшие выходные ВОЗ зафиксировала более 400 тысяч сулчаев заражения COVID-19.
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с чего всё началось
ТАСС/. Пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика. Об этом заявил во вторник на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.ТАСС11:36
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Общество
Правительство разрешило выдавать ваучеры вместо денег за авиабилеты
Правительство утвердило постановление, позволяющее выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата средств за авиабилеты.
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Бывший вице-президент «Монако» может стать гендиректором «Спартака»
Москва, 7 июля 2020, 15:30 — REGNUM Новым генеральным директором московского «Спартака» может стать бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев.
REGNUM 08:30
Биатлон
Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными
Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
ProstoProSport вчера в 08:00
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
Происшествия
ФСБ планирует предъявить Сафронову обвинение в госизмене 13 июля
ФСБ планирует 13 июля предъявить обвинение в госизмене советнику главы Роскосмоса, бывшему корреспонденту газет "Коммерсант" и "Ведомости" Ивану Сафронову.
ТАСС 13:44
Общество
В Сербии ввели комендантский час из-за острой ситуации с коронавирусом
Сербия вводит комендантский час с пятницы по понедельник из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 13:39
Футбол
Медведев: Никого не удовлетворяет количество воспитанников в составе «Зенита»
«За последнее десятилетие работа в плане появления в основном составе воспитанников «Зенита» не удовлетворяет никого», — заявил гендиректор, подчеркнув, что и владельцам клуба не нравится ситуация, ни болельщикам.
Нева Спорт 13:26
Игры
Официальная презентация игр для Xbox Series X пройдет 23 июля
Мероприятие под названием Games Showcase состоится 23 июля, прямая трансляция начнется в 19:00 по московскому времени.
Деловое.ТВ вчера в 11:05
Политика
Великобритания ввела персональные санкции в связи с делом Магнитского
Ограничения коснутся представителей Генпрокуратуры, Следственного комитета и МВД РФ В понедельник Великобритания ввела персональные санкции в отношении ряда россиян, связанные с делом Магнитского.
Союзное Вече вчера в 11:49
Технологии
Microsoft уберет одну из частей «Панели управления» в Windows 10
Тестовая сборка ОС Windows 10 20161, выпущенная для инсайдерского приложения Microsoft, не получила раздела «Система» в «Панели управления».
Дни24 05:19
Армия и оружие
В Англии раскритиковали газету Daily Express за антироссийскую статью
Газета Daily Express опубликовала статью, вызвавшую определённую реакцию в Англии.
Актуальные Новости 12:59
Здоровье
На востоке Китая выявлен случай заражения лихорадкой денге
У мужчины на востоке Китая выявлена лихорадка денге.
Российская газета 13:59
Здоровье
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
Происшествия
Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве
По словам защитника, Верзилов не признал вину — издатель не скрывал факт двойного гражданства, а подавать уведомление не стал лишь потому, что о его канадском паспорте и так сообщалось в СМИ.
Lenta.ru 13:53
Наука
Ученый из Сингапура прогнозирует вспышку нового коронавируса
Комментируя масштабную вспышку коронавируса в Бразилии, ученый обратил внимание на тот факт, что в лесах Амазонии очень много летучих мышей.
Sputnik Армения 04:44
Автоспорт
Квят назвал причины схода с дистанции на Гран-при Австрии
Вена, 5 июля 2020, 22:25 — REGNUM Российский пилот команды AlphaTauri Даниил Квят, который сошёл с дистанции из-за повреждения подвески и прокола колеса на Гран-при Австрии, прокомментировал итоги первого этапа «Формулы-1».
REGNUM 05 июля в 15:25
Технологии
В Google Play нашли 25 приложений, похищающих учетные записи Facebook
Специалисты компании Evina (Франция) провели исследование и выяснили, что 25 приложений из Google Play, доступных для устройств с операционной системой Android, являются вредоносными.
Pravda.Ru 05:44
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Общество
Ливень, град и шквалистый ветер ожидаются в Московском регионе
Ливень, град, шквалистый ветер с порывами до 22 м/с прогнозируются в Москве и Подмосковье во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
ТАСС 04:15
Шоу-бизнес
15-летний сын Виталия Кличко уже перерос двухметрового дядю
15-летний юноша уже перерос своего дядю, бывшего чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Владимира Кличко.
Спорт-Экспресс 12:51
Политика
Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве одного из «кураторов» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по линии Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (также известного как ГРУ).
Lenta.ru 14:05