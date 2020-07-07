ТАСС/. Пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика. Об этом заявил во вторник на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

с чего всё началось

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил об ускорении темпов распространения коронавируса в мире. "Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", — заявил он. За минувшие выходные ВОЗ зафиксировала более 400 тысяч сулчаев заражения COVID-19.

В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут

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