Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил об ускорении темпов распространения коронавируса в мире. "Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", — заявил он. За минувшие выходные ВОЗ зафиксировала более 400 тысяч сулчаев заражения COVID-19.
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с чего всё началось

Глава ВОЗ заявил, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут

ТАСС/. Пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика. Об этом заявил во вторник на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
ТАСС11:36

Подробнее о событии

В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут

РИА Новости13:21

Глава ВОЗ фразой «мы явно не достигли пика» описал ситуацию с пандемией

РБК12:57

Глава ВОЗ: пик пандемии коронавируса еще не достигнут

Газета.Ru11:49

ВОЗ направляет в Китай делегацию для установления источника коронавирусной инфекции

Эхо Москвы12:33

ВОЗ: Пик пандемии COVID-19 еще впереди

Российская газета12:13

Глава ВОЗ: Вспышка коронавируса ускоряется, пик пандемии не достигнут. Эксперты организации едут в Китай изучать происхождение COVID-19

Фонтанка.Ру11:57

Глава ВОЗ предупредил, что пик пандемии коронавируса ещё не достигнут

RT на русском12:46
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Общество

Правительство разрешило выдавать ваучеры вместо денег за авиабилеты

Правительство утвердило постановление, позволяющее выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата средств за авиабилеты.
РИА Новости 13:41
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Футбол

Бывший вице-президент «Монако» может стать гендиректором «Спартака»

Москва, 7 июля 2020, 15:30 — REGNUM Новым генеральным директором московского «Спартака» может стать бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев.
REGNUM 08:30
Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

REGNUM 13:37
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Биатлон

Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными

Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
ProstoProSport вчера в 08:00
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Происшествия

Не менее трех человек погибли при столкновении поездов в Чехии

Известия 10:56
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
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Происшествия

ФСБ планирует предъявить Сафронову обвинение в госизмене 13 июля

ФСБ планирует 13 июля предъявить обвинение в госизмене советнику главы Роскосмоса, бывшему корреспонденту газет "Коммерсант" и "Ведомости" Ивану Сафронову.
ТАСС 13:44
Происшествия

В Луганской области Украины сгорели 110 домов, есть жертвы

Газета.Ru 11:23
9
Общество

В Сербии ввели комендантский час из-за острой ситуации с коронавирусом

Сербия вводит комендантский час с пятницы по понедельник из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 13:39
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Футбол

Медведев: Никого не удовлетворяет количество воспитанников в составе «Зенита»

«За последнее десятилетие работа в плане появления в основном составе воспитанников «Зенита» не удовлетворяет никого», — заявил гендиректор, подчеркнув, что и владельцам клуба не нравится ситуация, ни болельщикам.
Нева Спорт 13:26
Игры

Официальная презентация игр для Xbox Series X пройдет 23 июля

Мероприятие под названием Games Showcase состоится 23 июля, прямая трансляция начнется в 19:00 по московскому времени.
Деловое.ТВ вчера в 11:05
3
Политика

Великобритания ввела персональные санкции в связи с делом Магнитского

Ограничения коснутся представителей Генпрокуратуры, Следственного комитета и МВД РФ В понедельник Великобритания ввела персональные санкции в отношении ряда россиян, связанные с делом Магнитского.
Союзное Вече вчера в 11:49
12
Технологии

Microsoft уберет одну из частей «Панели управления» в Windows 10

Тестовая сборка ОС Windows 10 20161, выпущенная для инсайдерского приложения Microsoft, не получила раздела «Система» в «Панели управления».
Дни24 05:19
53
Армия и оружие

В Англии раскритиковали газету Daily Express за антироссийскую статью

Газета Daily Express опубликовала статью, вызвавшую определённую реакцию в Англии.
Актуальные Новости 12:59
1
Здоровье

На востоке Китая выявлен случай заражения лихорадкой денге

У мужчины на востоке Китая выявлена лихорадка денге.
Российская газета 13:59
9
Здоровье

У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций

На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
838
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
2,7K
Общество

Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
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Общество

«Аэрофлот» отверг обвинения в отказе вывезти кошек и собак из Китая

Инфо24 09:22
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Происшествия

Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве

По словам защитника, Верзилов не признал вину — издатель не скрывал факт двойного гражданства, а подавать уведомление не стал лишь потому, что о его канадском паспорте и так сообщалось в СМИ.
Lenta.ru 13:53
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Шоу-бизнес

Дочь и сын Жени Белоусова сдали ДНК-тест на отцовство

Дни24 06:00
2
Наука

Ученый из Сингапура прогнозирует вспышку нового коронавируса

Комментируя масштабную вспышку коронавируса в Бразилии, ученый обратил внимание на тот факт, что в лесах Амазонии очень много летучих мышей.
Sputnik Армения 04:44
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Автоспорт

Квят назвал причины схода с дистанции на Гран-при Австрии

Вена, 5 июля 2020, 22:25 — REGNUM Российский пилот команды AlphaTauri Даниил Квят, который сошёл с дистанции из-за повреждения подвески и прокола колеса на Гран-при Австрии, прокомментировал итоги первого этапа «Формулы-1».
REGNUM 05 июля в 15:25
Технологии

В Google Play нашли 25 приложений, похищающих учетные записи Facebook

Специалисты компании Evina (Франция) провели исследование и выяснили, что 25 приложений из Google Play, доступных для устройств с операционной системой Android, являются вредоносными.
Pravda.Ru 05:44
30
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
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Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
2,2K
Общество

Ливень, град и шквалистый ветер ожидаются в Московском регионе

Ливень, град, шквалистый ветер с порывами до 22 м/с прогнозируются в Москве и Подмосковье во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
ТАСС 04:15
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Шоу-бизнес

15-летний сын Виталия Кличко уже перерос двухметрового дядю

15-летний юноша уже перерос своего дядю, бывшего чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Владимира Кличко.
Спорт-Экспресс 12:51
Политика

Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве одного из «кураторов» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по линии Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (также известного как ГРУ).
Lenta.ru 14:05
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