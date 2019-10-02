Здоровье

ТАССТАССВ ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить

Сокращение смертности в 2003-2018 годы составило 39% у мужчин и 36% у женщин, "при этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя", подчеркивается в исследовании.
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с чего всё началось
При этом, согласно отчёту
, зарегистрированное употребление алкоголя сократилось на 40%, незарегистрированное (употребление алкоголя, производимого и продаваемого вне рамок государственного контроля) — на 48%.
RT на русскомвчера в 09:19

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В ВОЗ отметили снижение потребления алкоголя и смертности в России

РИА Новостивчера в 15:05

ВОЗ: Употребление алкоголя в России снизилось на 43 процента

Российская газетавчера в 17:28

ВОЗ зафиксировала снижение смертности в России от алкоголя

Известиявчера в 16:02

В России стали меньше употреблять алкоголь и упала смертность

Газета.Ruвчера в 19:32

В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%

RT на русскомвчера в 09:19

ВОЗ заявила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%

Коммерсантъвчера в 07:50

В ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить

ТАССвчера в 06:51
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Футбол

Шевченко согласился возглавить «Милан»

Сообщается, что сам Шевченко дал принципиальное согласие возглавить "Милан", но поставил условие, что сначала он должен завершить со сборной Украины отборочный цикл к чемпионату Европы-2020, где национальная команда под его руководством лидирует в группе с Португалией и Бельгией.
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Политика

Киев и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера»

Участники украинской контактной группы подписали документ с «формулой Штайнмайера».
Капитал страны вчера в 11:27
Музыка

Скончался чешский певец Карел Готт

Не стало легендарного чешского певца Карела Готта. Он скончался на 81-м году жизни. Об этом рассказала его продюсер.
Московский Комсомолец 04:52
Происшествия

Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Энергетика

«Газпром» закончил строительство «Северного потока-2» на 83%

Дождь вчера в 14:45
Культура

Малахов попросил прощения по-киргизски

Телеведущий Андрей Малахов в своей передаче "Прямой эфир" на канале "Россия" извинился перед народом Киргизии за свои недавние высказывания, попросив прощения на киргизском языке.
Экономика сегодня вчера в 23:37
Общество

В Нью-Йорке отказались от термина «нелегальный мигрант»

Что касается самого термина «нелегальный мигрант», он оказался под запретом, поскольку, согласно позиции комиссии по правам человека, он преимущественно применяется в дискриминационных целях.
Наша версия 03:14
Политика

Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием дипотношений России и Китая

iReactor 04:15
Происшествия

Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР

Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:23
Политика

Крым с начала года посетили около миллиона украинских туристов

РБК 04:25
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Шоу-бизнес

Ивлеева раскрыла подробности свадьбы с Элджеем

Телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала о том, как прошла ее помолвка и свадьба с рэпером Элджеем.
Lenta.ru 03:48
Фигурное катание

Евгения Медведева показала свою новую программу

На тренировочном прокате Евгения Медведева исполнила каскад из тройных флипа и риттбергера.
LiveResult.Ru вчера в 12:05
Энергетика

Эквадор объявил о выходе из ОПЕК в 2020 году

Эквадор выйдет из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 13:50
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 30 сентября в 11:28
Здоровье

В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак

По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru вчера в 00:34
Культура

Умер композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели

Не стало грузинского композитора Гии Канчели - народный артист СССР, автор музыки к легендарным фильмам "Мимино" и "Кин-дза-дза" и множества симфонических произведений ушел из жизни в возрасте 84 лет в Тбилиси.
Российская газета 02:41
Транспорт

В ГИБДД рассказали о связи непогоды со штрафами с камер

В ГИБДД рассказали, в каких случаях не выносятся штрафы, зафиксированные дорожными камерами. Об этом 2 октября сообщила газета «Коммерсант».
Известия вчера в 20:47
Общество

Wildberries начала сотрудничать с самозанятыми

Онлайн-ритейлер Wildberries начал сотрудничать с самозанятыми россиянами.
Ведомости 01:34
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались

Самая молодая миллиардерша в мире встречалась с музыкантом Трэвисом Скоттом с 2017 года. А в 2018-м у них уже родилась дочка Сторми.
Wday.ru 01:45
Музыка

Ургант выругался в эфире Первого канала из-за новой песни Гребенщикова

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Волейбол

Российские волейболисты на Кубке мира обыграли канадцев

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Политика

Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Футбол

«Тоттенхэм» дома пропустил семь мячей от «Баварии»

Советский спорт вчера в 16:56
Происшествия

Замглавы «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве

Следователи задержали заместителя гендиректора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), сообщил «Интерфаксу» источник.
Коммерсантъ 02:32
Политика

Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом

Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы.
Газета.Ru вчера в 20:25
Кино

Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме

Напомним, что семья Юлии Началовой пока не дает никаких комментариев по поводу будущего фильма о певице.
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Культура

В Москве началось прощание с Марком Захаровым

В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
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Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Общество

В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам

МИР 24 30 сентября в 06:50
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