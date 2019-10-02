Здоровье
ТАССВ ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить
Строгие меры контроля в области алкогольной продукции в России способствовали снижению в стране смертности, связанной с употреблением спиртного.
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с чего всё началось
При этом, согласно отчёту, зарегистрированное употребление алкоголя сократилось на 40%, незарегистрированное (употребление алкоголя, производимого и продаваемого вне рамок государственного контроля) — на 48%.RT на русскомвчера в 09:19
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Происшествия
Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая
Неизвестный нанес женщине-кондуктору удары по голове металлическим прутом. После нападения мужчина скрылся.
ТАСС 01:48
Культура
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Политика
Киев опубликовал письмо о согласовании формулы Штайнмайера
Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы, опубликовала на своей странице в Facebook текст письма о согласовании формулы Штайнмайера.
RT на русском 05:52
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru вчера в 09:25
Шоу-бизнес
СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева
Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».
Московский Комсомолец вчера в 03:59
Здоровье
Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами
Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.
Российская газета 02:18
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 30 сентября в 11:28
Происшествия
Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.
REGNUM 04:54
Политика
«Ведомости»: Путин присвоил Чемезову звание Героя России
Президент России Владимир Путин присвоил гендиректору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на несколько топ-менеджеров госкорпорации и высокопоставленного чиновника из администрации президента.
Коммерсантъ 02:15
Политика
«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца
Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца.
Вести.Ru 05:07
Экономика
Беглый экономист объяснил смысл повышения пенсионного возраста в РФ
Пенсионная реформа в России была проведена на случай, если цены на нефть упадут.
URA.Ru вчера в 05:19
Армия и оружие
Китайские гиперзвуковые блоки ракет показали на параде в Пекине
Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, одной из основных новинок можно считать баллистическую ракету средней дальности "Дунфэн-17" с установленным гиперзвуковым блоком.
Российская газета вчера в 04:17
Армия и оружие
Минобороны опровергло испытания С-500 «Прометей» в Сирии
В Минобороны России опровергли появившиеся публикации в СМИ об испытаниях в Сирии зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».
Известия 06:24
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма 30 сентября в 13:15
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Энергетика
Новак сообщил о фундаментальной роли «черных лебедей» на рынке нефти
Ситуация с ценами на нефть остается «почти стабильной», однако сами рынки находятся под давлением неопределенных факторов, чаще всего связанных с геополитикой, — «черных лебедей».
РБК 06:16
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались
Самая молодая миллиардерша в мире встречалась с музыкантом Трэвисом Скоттом с 2017 года. А в 2018-м у них уже родилась дочка Сторми.
Wday.ru 01:45
Игры
«МегаФон» и Blizzard Entertainment договорились о сотрудничестве
«Мегафон» сегодня запустил портал «МегаФон игры», первым партнером которого стала Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard), сообщает «Коммерсант».
Sostav.ru 04:10
Гаджеты
Huawei закрыла лазейку для установки сервисов Google на Mate 30 Pro
В сети появилась информация о том, что данный работавший еще накануне метод обхода более не доступен — веб-сайт с приложением, позволявшим установить сервисы Google на Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro на данный момент не работает.
Ferra 05:14
Шоу-бизнес
Бочкарёва сорвала «Прямой эфир» Малахову
Рамблер 02:21
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Политика
Трамп считает импичмент госпереворотом
Госсекретарь США Майк Помпео уже заявил, что демократы пытаются силой заставить представителей внешнеполитического ведомства явиться на слушания, чтобы добиться импичмента Трампа.
Вести.Ru вчера в 23:31
Здоровье
Врачи назвали симптомы близкого сердечного приступа у женщин
Волга-Медиа вчера в 02:45
Происшествия
В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом
Девочка, пострадавшая в результате падения с девятого этажа дома вместе со своим отцом и братом, умерла в больнице в Саратове.
ТАСС вчера в 12:33
Политика
Кандидатом на пост главы ФСИН стал генерал из ФСБ
Главным претендентом на пост директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал начальник управления «Л» генерал-лейтенант Вадим Баланин.
News.ru 05:27
Спорт
Ласицкене после победы на ЧМ не смогла взять планку на 2,08
Прыгунья в высоту завоевала третье золото чемпионатов мира подряд. Она с первой попытки преодолела все планки вплоть до 2,04.
Спорт-Экспресс 30 сентября в 15:37
Экономика
Венесуэла провела выплату по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru вчера в 03:57
Наука
В процессе эволюции появился женский оргазм
Оргазм не требуется для успешной овуляции у женщин, но столь сложный механизм появиться случайно не мог, считают ученые.
МедиаПоток вчера в 09:30