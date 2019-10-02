с чего всё началось

Строгие меры контроля в области алкогольной продукции в России способствовали снижению в стране смертности, связанной с употреблением спиртного.

В ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить

Происшествия Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая Неизвестный нанес женщине-кондуктору удары по голове металлическим прутом. После нападения мужчина скрылся.

Культура Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.

Политика Киев опубликовал письмо о согласовании формулы Штайнмайера Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы, опубликовала на своей странице в Facebook текст письма о согласовании формулы Штайнмайера.

Шоу-бизнес Кети Топурия показала нового возлюбленного Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.

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Армия и оружие Китайские гиперзвуковые блоки ракет показали на параде в Пекине Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, одной из основных новинок можно считать баллистическую ракету средней дальности "Дунфэн-17" с установленным гиперзвуковым блоком.

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Энергетика Новак сообщил о фундаментальной роли «черных лебедей» на рынке нефти Ситуация с ценами на нефть остается «почти стабильной», однако сами рынки находятся под давлением неопределенных факторов, чаще всего связанных с геополитикой, — «черных лебедей».

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Игры «МегаФон» и Blizzard Entertainment договорились о сотрудничестве «Мегафон» сегодня запустил портал «МегаФон игры», первым партнером которого стала Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard), сообщает «Коммерсант».

Гаджеты Huawei закрыла лазейку для установки сервисов Google на Mate 30 Pro В сети появилась информация о том, что данный работавший еще накануне метод обхода более не доступен — веб-сайт с приложением, позволявшим установить сервисы Google на Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro на данный момент не работает.

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Экономика Венесуэла провела выплату по долгу России "Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.