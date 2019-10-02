Здоровье

ТАССТАССВ ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить

Строгие меры контроля в области алкогольной продукции в России способствовали снижению в стране смертности, связанной с употреблением спиртного.
Читать в источнике
Комментировать681
с чего всё началось
При этом, согласно отчёту
, зарегистрированное употребление алкоголя сократилось на 40%, незарегистрированное (употребление алкоголя, производимого и продаваемого вне рамок государственного контроля) — на 48%.
RT на русскомвчера в 09:19

Подробнее о событии

ВОЗ зафиксировала снижение смертности в России от алкоголя

Известиявчера в 16:02

В России стали меньше употреблять алкоголь и упала смертность

Газета.Ruвчера в 19:32

ВОЗ: Употребление алкоголя в России снизилось на 43 процента

Российская газетавчера в 17:28

Геннадий Онищенко: Не будем устраивать пьянку по поводу «рекордного» снижения потребления алкоголя в России

Комсомольская правда05:32

В ВОЗ отметили снижение потребления алкоголя и смертности в России

РИА Новостивчера в 15:05

В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%

RT на русскомвчера в 09:19

В ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить

ТАССвчера в 06:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 06:39, Ашберн
Происшествия

Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая

Неизвестный нанес женщине-кондуктору удары по голове металлическим прутом. После нападения мужчина скрылся.
ТАСС 01:48
Культура

Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Политика

Киев опубликовал письмо о согласовании формулы Штайнмайера

Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы, опубликовала на своей странице в Facebook текст письма о согласовании формулы Штайнмайера.
RT на русском 05:52
Шоу-бизнес

Кети Топурия показала нового возлюбленного

Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru вчера в 09:25
Шоу-бизнес

СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева

Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».
Московский Комсомолец вчера в 03:59
Здоровье

Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами

Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.
Российская газета 02:18
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 30 сентября в 11:28
Происшествия

Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР

По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.
REGNUM 04:54
Политика

«Ведомости»: Путин присвоил Чемезову звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил гендиректору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на несколько топ-менеджеров госкорпорации и высокопоставленного чиновника из администрации президента.
Коммерсантъ 02:15
Политика

«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца

Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца.
Вести.Ru 05:07
Экономика

Беглый экономист объяснил смысл повышения пенсионного возраста в РФ

Пенсионная реформа в России была проведена на случай, если цены на нефть упадут.
URA.Ru вчера в 05:19
Армия и оружие

Китайские гиперзвуковые блоки ракет показали на параде в Пекине

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, одной из основных новинок можно считать баллистическую ракету средней дальности "Дунфэн-17" с установленным гиперзвуковым блоком.
Российская газета вчера в 04:17
Армия и оружие

Минобороны опровергло испытания С-500 «Прометей» в Сирии

В Минобороны России опровергли появившиеся публикации в СМИ об испытаниях в Сирии зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».
Известия 06:24
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма 30 сентября в 13:15
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Энергетика

Новак сообщил о фундаментальной роли «черных лебедей» на рынке нефти

Ситуация с ценами на нефть остается «почти стабильной», однако сами рынки находятся под давлением неопределенных факторов, чаще всего связанных с геополитикой, — «черных лебедей».
РБК 06:16
Политика

Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались

Самая молодая миллиардерша в мире встречалась с музыкантом Трэвисом Скоттом с 2017 года. А в 2018-м у них уже родилась дочка Сторми.
Wday.ru 01:45
Игры

«МегаФон» и Blizzard Entertainment договорились о сотрудничестве

«Мегафон» сегодня запустил портал «МегаФон игры», первым партнером которого стала Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard), сообщает «Коммерсант».
Sostav.ru 04:10
Гаджеты

Huawei закрыла лазейку для установки сервисов Google на Mate 30 Pro

В сети появилась информация о том, что данный работавший еще накануне метод обхода более не доступен — веб-сайт с приложением, позволявшим установить сервисы Google на Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro на данный момент не работает.
Ferra 05:14
Шоу-бизнес

Бочкарёва сорвала «Прямой эфир» Малахову

Рамблер 02:21
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
Политика

Трамп считает импичмент госпереворотом

Госсекретарь США Майк Помпео уже заявил, что демократы пытаются силой заставить представителей внешнеполитического ведомства явиться на слушания, чтобы добиться импичмента Трампа.
Вести.Ru вчера в 23:31
Здоровье

Врачи назвали симптомы близкого сердечного приступа у женщин

Волга-Медиа вчера в 02:45
Происшествия

В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом

Девочка, пострадавшая в результате падения с девятого этажа дома вместе со своим отцом и братом, умерла в больнице в Саратове.
ТАСС вчера в 12:33
Политика

Кандидатом на пост главы ФСИН стал генерал из ФСБ

Главным претендентом на пост директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал начальник управления «Л» генерал-лейтенант Вадим Баланин.
News.ru 05:27
Спорт

Ласицкене после победы на ЧМ не смогла взять планку на 2,08

Прыгунья в высоту завоевала третье золото чемпионатов мира подряд. Она с первой попытки преодолела все планки вплоть до 2,04.
Спорт-Экспресс 30 сентября в 15:37
Экономика

Венесуэла провела выплату по долгу России

"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru вчера в 03:57
Наука

В процессе эволюции появился женский оргазм

Оргазм не требуется для успешной овуляции у женщин, но столь сложный механизм появиться случайно не мог, считают ученые.
МедиаПоток вчера в 09:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное