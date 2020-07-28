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BFM.ru
BFM.ru

ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса

В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.В источнике
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Комсомольская правда

В ВОЗ не подтвердили, что коронавирус - сезонное заболевание

Комсомольская правдавчера в 06:24
РИА Новости

ВОЗ назвала пандемию коронавируса «одной большой волной»

РИА Новостивчера в 08:13
Российская газета

ВОЗ: Сезонный характер коронавируса не находит подтверждения

Российская газетавчера в 07:08
Газета.Ru

ВОЗ опровергла вероятность второй волны коронавируса

Газета.Ruвчера в 14:17
Lenta.ru

ВОЗ назвала пандемию коронавируса «одной большой волной»

Lenta.ruвчера в 06:22
Московский Комсомолец

В ВОЗ заявили, что сезонность коронавируса не подтвердилась

Московский Комсомолецвчера в 06:15
ТАСС

В ВОЗ заявили, что сезонный характер коронавируса не находит подтверждения

ТАССвчера в 05:51
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Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Коммерсантъвчера в 15:07
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В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА

ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
RT на русскомвчера в 14:18
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Путин обсудил с Зеленским урегулирование конфликта в Донбассе

Кремль сообщает, что президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудили возможности разрешения ситуации с кризисом внутри Украины.
CT newsвчера в 16:43
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Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости27 июля в 13:59
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Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининграда

Как отмечают польские СМИ, хотя Польша и стремится к укреплению своей восточной границы, но не хочет сейчас размещать на востоке страны истребители, приобретенные у США, поскольку считает, что ее вероятный противник может изучить радиолокационные и инфракрасные характеристики F-35 Lightning II.
Вечерний курьервчера в 13:57
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Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными

Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
РИА Новостивчера в 11:44
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Грызлов оценил вклад Кучмы в переговорный процесс по Донбассу

Экс-президент Украины Леонид Кучма внес важный вклад в развитие минских договоренностей, его участие в переговорах помогало избежать обострения напряженности в Донбассе и сдержать сторонников боевых действий в Киеве.
РБКвчера в 10:35
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