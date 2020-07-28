Коронавирус
Наша версияВ ВОЗ заявили, что сезонный характер коронавируса не подтвердился
По словам официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис, сезонный характер коронавируса в настоящее время не находит подтверждения. Она отметила быстрое распространение инфекции в ряде стран, находящихся в разных широтах.
Читать в источнике
Оценить86
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:00, Ашберн
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для Nord Stream 2
Трубоукладчик «Академик Черский», единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования, перестал принадлежать к группе «Газпрома», следует из квартального раскрытия монополии.
РБК 17:02
Экономика
Китай попал в финансовую ловушку
Китай попал в финансовую ловушку: власти должны снизить расходы, чтобы предотвратить увеличение дефицита, но тогда экономика может вырасти менее чем на 2,5 процента.
Lenta.ru 13:29
Игры
Слухи: Marvel’s Spider-Man выйдет на PS5 вместе с Miles Morales
Премьера Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ожидается одновременно с запуском PlayStation 5. Консоль Sony следующего поколения должна поступить в продажу до конца текущего года.
3DNews 02:09
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в ограблении отеделения банка, расположенного на Большом проспекте Васильевского острова.
Lenta.ru 17:53
Наука
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Команда исследователей из Австралии выяснила, что от COVID-19 лучше всего может защитить хирургическая маска.
Discover24 05:10
Общество
Правительство решило засекретить закупки «Роскосмоса»
Правительство разработало проект постановления, согласно которому при осуществлении закупок в космической сфере будут применяться закрытые способы определения поставщиков.
РБК 17:38
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
Происшествия
Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве
Следствие просит суд об аресте пятерых человек, подозреваемых в участии в массовой драке на юге Москвы.
RT на русском вчера в 12:06
Кино
Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»
Компания Netflix выпустит спин-офф сериала «Ведьмак», действие которого развернётся за 1200 лет до событий оригинального проекта.
RT на русском 07:59
Происшествия
«Стрельба под Одессой»: Полицейские проводят в области план «Перехват»
Полиция Одесской области проводит проверку сообщения о стрельбе, зафиксированной недалеко от села Визирка в Лиманском районе.
ИА Новороссия 10:15
Общество
Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС по Газовой директиве
Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», подала апелляцию на решение суда ЕС, который отказался рассматривать иск компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.
RT на русском 15:23
Единоборства
Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи
Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.
РИА Новости 08:28
Происшествия
Два человека пострадали при столкновении поездов в Петербурге
Два грузовых поезда столкнулись в Петербурге.
BFM.ru 09:20
Наука
Создан перспективный имплантат для подключения мозга к компьютеру
Как пишет издание, изюминкой разработки ученых из Мичиганского университета является ее способность «сжимать» сигналы, передающиеся мозгом.
ИА Красная Весна 16:37
Армия и оружие
Боевики обстреляли населенные пункты в Латакии, Алеппо и Идлибе
Боевики запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Латакия, Алеппо и Идлиб, передает пресс-служба Минобороны РФ.
Аргументы и Факты 26 июля в 18:27
Происшествия
Две женщины избили сенатора и сдались полиции
В Мэдисоне, штат Висконсин (США) арестовали двух женщин, избивших сенатора, который снимал на видео протесты возле здания местного Капитолия.
Lenta.ru 17:30
Общество
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
Происшествия
Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии
В региональном управлении Росгвардии уточнили, что погибший был сотрудником вневедомственной охраны (одного из подразделений Росгвардии).
Коммерсантъ 15:54
Авто
Названы самые продаваемые в России кроссоверы от 2,5 до 3 млн рублей
Моя Москва.онлайн 15:03
Общество
Во Франции начали сборку термоядерного реактора ИТЭР
ТАСС Наука 06:37
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
Авто
Mercedes-Benz выпустит новый компактвэн T-Class
В 2022 году в линейке баварского бренда Mercedes-Benz появится новый пассажирский компактвэн T-Class.
Новые автомобили 12:19
Здоровье
Продление выплат, ограничения и здоровье Путина: важная информация к этому часу
В Госдуме прокомментировали инициативу по поводу продления в августе выплаты на детей, которая ранее появилась на портале общественных инициатив и набрала более ста тысяч подписей.
КТВ-Луч 16:04
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня в Донбассе
Специальная мониторинговая группа ОБСЕ на Украине (СММ ОБСЕ) сообщила о 111 нарушениях перемирия в Донбассе.
Коммерсантъ 17:19
Футбол
«Аталанта» обыграла «Парму» в матче Серии А
"Аталанта" одержала победу над "Пармой" в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А. Встреча прошла в Парме и завершилась в пользу гостей — 2:1.
RT на русском 15:40
Наука
Ученые смогли обмануть инфракрасные камеры
Калифорнийским ученым удалось изменить температуру поверхности так, чтобы она сливалась с окружающей средой на инфракрасных камерах.
МедиаПоток 09:22
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 09:26
Экономика
Скорость доставки иностранных онлайн-покупок увеличат
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил доработать правила трансграничной онлайн-торговли: это позволит сократить сроки доставки товаров, а продавцам – снизить издержки.
Вести.Ru 06:50