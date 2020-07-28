Коронавирус

Наша версияНаша версияВ ВОЗ заявили, что сезонный характер коронавируса не подтвердился

По словам официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис, сезонный характер коронавируса в настоящее время не находит подтверждения. Она отметила быстрое распространение инфекции в ряде стран, находящихся в разных широтах.
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ВОЗ назвала пандемию коронавируса «одной большой волной»

Lenta.ru06:22

ВОЗ назвала пандемию коронавируса «одной большой волной»

РИА Новости08:13

ВОЗ: Сезонный характер коронавируса не находит подтверждения

Российская газета07:08

В ВОЗ не подтвердили, что коронавирус - сезонное заболевание

Комсомольская правда06:24

ВОЗ опровергла вероятность второй волны коронавируса

Газета.Ru14:17

В ВОЗ заявили, что сезонность коронавируса не подтвердилась

Московский Комсомолец06:15

В ВОЗ заявили, что сезонный характер коронавируса не находит подтверждения

ТАСС05:51
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:00, Ашберн
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Слухи: Marvel’s Spider-Man выйдет на PS5 вместе с Miles Morales

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Наука

Названа лучшая маска для защиты от коронавируса

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«Стрельба под Одессой»: Полицейские проводят в области план «Перехват»

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Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», подала апелляцию на решение суда ЕС, который отказался рассматривать иск компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.
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Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи

Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.
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Создан перспективный имплантат для подключения мозга к компьютеру

Как пишет издание, изюминкой разработки ученых из Мичиганского университета является ее способность «сжимать» сигналы, передающиеся мозгом.
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Боевики запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Латакия, Алеппо и Идлиб, передает пресс-служба Минобороны РФ.
Аргументы и Факты 26 июля в 18:27
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В Мэдисоне, штат Висконсин (США) арестовали двух женщин, избивших сенатора, который снимал на видео протесты возле здания местного Капитолия.
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РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами

На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
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Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии

В региональном управлении Росгвардии уточнили, что погибший был сотрудником вневедомственной охраны (одного из подразделений Росгвардии).
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Названы самые продаваемые в России кроссоверы от 2,5 до 3 млн рублей

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Mercedes-Benz выпустит новый компактвэн T-Class

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ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня в Донбассе

Специальная мониторинговая группа ОБСЕ на Украине (СММ ОБСЕ) сообщила о 111 нарушениях перемирия в Донбассе.
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"Аталанта" одержала победу над "Пармой" в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А. Встреча прошла в Парме и завершилась в пользу гостей — 2:1.
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Скорость доставки иностранных онлайн-покупок увеличат

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