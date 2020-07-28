По словам официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис, сезонный характер коронавируса в настоящее время не находит подтверждения. Она отметила быстрое распространение инфекции в ряде стран, находящихся в разных широтах.

В ВОЗ заявили, что сезонный характер коронавируса не подтвердился

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