Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Об этом он заявил сегодня на брифинге в Женеве.

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

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