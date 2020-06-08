Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Об этом он заявил сегодня на брифинге в Женеве.
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Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

РБК14:16

ВОЗ: В Европе пандемия коронавируса пошла на спад, в мире же наблюдается рост

Фонтанка.Ру12:00

В мире COVID-19 заразились почти семь миллионов человек

РИА Новости12:06

ВОЗ: ситуация с коронавирусом ухудшается в глобальном масштабе

Комсомольская правда12:01

ВОЗ: ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Коммерсантъ12:53

ВОЗ заявила о глобальном ухудшении ситуации с коронавирусом

Lenta.ru11:46

В ВОЗ заявили, что ситуация с пандемией в мире ухудшается

ТАСС11:34
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Происшествия

В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело после ДТП

Коммерсантъ 19:25
Общество

Розенбаум назвал «нехорошим делом» закон о едином регистре россиян

Певец и музыкант Александр Розенбаум в числе других российских артистов выступил против закона о едином регистре, в который будут включены сведения о гражданах страны.
News.ru 11:04
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Происшествия

В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17

Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости 12:56
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Шоу-бизнес

Наташа Королева поделилась видео из бани

На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru 06:31
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Кино

Известная актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»

Инна Королева, хорошо известная по своей роли Маши Ковалевой в сериале "Сваты", оставила проект.
Территория новостей 12:00
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Общество

В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.
Интерфакс 07:22
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Шоу-бизнес

Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной

РИА Новости 19:07
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак

Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
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Технологии

Россиянам рассказали об опасности мобильных приложений банков

По словам гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, не все «банковские» приложения, которые доступны в магазине приложений, официально связаны с кредитными организациями.
Smolnarod.ru 05:47
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Политика

Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

Как сообщают "Ведомости", на сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация о президентских сроках.
Инфорос 02:40
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Шоу-бизнес

Актриса Нина Русланова госпитализирована в больницу

Актриса Нина Русланова госпитализирована в больницу. По предварительной информации, у народной артистки РФ проблемы с сердцем.
Пятый канал 16:37
Общество

73% заболевших коронавирусом в Иркутской области заразились внутри региона

Более 73% заболевших коронавирусом в Иркутской области «подхватили» его внутри региона.
АиФ Иркутск 05:47
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Здоровье

На продолжительность жизни влияют препараты для лечения гипертонии

Препараты для лечения гипертонии обладают свойством увеличивать продолжительность жизни. Они могут помочь даже самым слабым людям.
ToDay News Ufa 14:50
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Шоу-бизнес

Армен Джигарханян госпитализирован

Ранее СМИ писали, что он госпитализирован с инсультом, но пресс-секретарь и близкие артиста это опровергли.
Театрал 12:06
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Здоровье

Число крупных очагов коронавируса в Подмосковье достигло 17

Уточняется, что в Подольске за сутки выявлено 66 новых случаев заболевания, общее число больных с начала распространения инфекции — 2848.
Росбалт 05:40
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Общество

В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта

Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс вчера в 18:39
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Шоу-бизнес

Дублер Киану Ривза подтвердил слухи о характере актера

ИА Красная Весна 18:28
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Путешествия

В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм

Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
REGNUM 05:17
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Технологии

Эксперт объяснил, как можно понять, что аккаунт взломан

Непонятные покупки и появление незнакомых друзей могут свидетельствовать о том, что ваш аккаунт в соцсетях, на сайте или электронная почта подверглись взлому.
Аргументы и Факты 20:23
Происшествия

В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
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Общество

Русский врач в США заявил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка

Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
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Экономика

Армения отказалась от российского госкредита на модернизацию АЭС

В начале мая Папикян заявлял, что Армения планирует продолжать модернизацию АЭС "Мецаморская" не на средства ранее привлеченного российского госкредита, а за счет других источников финансирования.
Интерфакс 14:21
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Общество

В Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщил о том, что в Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом.
Российская газета 16:14
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
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Политика

Трамп возобновит в июне предвыборные митинги, несмотря на пандемию

Как сообщает газета Politico, президент США Дональд Трамп заявил, что не взирая на эпидемию коронавируса, он намерен уже в ближайшее время возобновить свои предвыборные митинги по всей стране.
Московский Комсомолец 20:15
Политика

Путин присвоил Захаровой ранг посла

REGNUM 06:51
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Шоу-бизнес

Пухляш из клипа Little Big стал новым тренером по танцам у Рудковской

Тут не выдержала и пустилась в пляс даже сама Рудковская, а вот Гном Гномыч в ужасе закрыл лицо руками.
78.ru 12:54
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Общество

Выезжающих за границу россиян попросят подтвердить цель поездки

25 мая Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить даже минимальный риск повторного завоза инфекции в Россию.
Известия 09:19
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Общество

Городской совет Миннеаполиса решил распустить местную полицию

Члены городского совета Миннеаполиса объявили о планах распустить департамент полиции и создать новую модель обеспечения общественной безопасности после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Телеканал RTVI 02:03
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Общество

Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей

Коммерсантъ 13:11
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Главное