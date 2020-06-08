Коронавирус
Российская газетаВ ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Об этом он заявил сегодня на брифинге в Женеве.
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Общество
Розенбаум назвал «нехорошим делом» закон о едином регистре россиян
Певец и музыкант Александр Розенбаум в числе других российских артистов выступил против закона о едином регистре, в который будут включены сведения о гражданах страны.
News.ru 11:04
Происшествия
В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости 12:56
Шоу-бизнес
Наташа Королева поделилась видео из бани
На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru 06:31
Кино
Известная актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Инна Королева, хорошо известная по своей роли Маши Ковалевой в сериале "Сваты", оставила проект.
Территория новостей 12:00
Общество
В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.
Интерфакс 07:22
Шоу-бизнес
Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной
РИА Новости 19:07
Шоу-бизнес
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал вчера в 13:42
Технологии
Россиянам рассказали об опасности мобильных приложений банков
По словам гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, не все «банковские» приложения, которые доступны в магазине приложений, официально связаны с кредитными организациями.
Smolnarod.ru 05:47
Политика
Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
Как сообщают "Ведомости", на сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация о президентских сроках.
Инфорос 02:40
Шоу-бизнес
Актриса Нина Русланова госпитализирована в больницу
Актриса Нина Русланова госпитализирована в больницу. По предварительной информации, у народной артистки РФ проблемы с сердцем.
Пятый канал 16:37
Общество
73% заболевших коронавирусом в Иркутской области заразились внутри региона
Более 73% заболевших коронавирусом в Иркутской области «подхватили» его внутри региона.
АиФ Иркутск 05:47
Здоровье
На продолжительность жизни влияют препараты для лечения гипертонии
Препараты для лечения гипертонии обладают свойством увеличивать продолжительность жизни. Они могут помочь даже самым слабым людям.
ToDay News Ufa 14:50
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован
Ранее СМИ писали, что он госпитализирован с инсультом, но пресс-секретарь и близкие артиста это опровергли.
Театрал 12:06
Здоровье
Число крупных очагов коронавируса в Подмосковье достигло 17
Уточняется, что в Подольске за сутки выявлено 66 новых случаев заболевания, общее число больных с начала распространения инфекции — 2848.
Росбалт 05:40
Общество
В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта
Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс вчера в 18:39
Шоу-бизнес
Дублер Киану Ривза подтвердил слухи о характере актера
ИА Красная Весна 18:28
Путешествия
В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм
Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
REGNUM 05:17
Технологии
Эксперт объяснил, как можно понять, что аккаунт взломан
Непонятные покупки и появление незнакомых друзей могут свидетельствовать о том, что ваш аккаунт в соцсетях, на сайте или электронная почта подверглись взлому.
Аргументы и Факты 20:23
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Общество
Русский врач в США заявил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка
Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
Экономика
Армения отказалась от российского госкредита на модернизацию АЭС
В начале мая Папикян заявлял, что Армения планирует продолжать модернизацию АЭС "Мецаморская" не на средства ранее привлеченного российского госкредита, а за счет других источников финансирования.
Интерфакс 14:21
Общество
В Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщил о том, что в Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом.
Российская газета 16:14
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Политика
Трамп возобновит в июне предвыборные митинги, несмотря на пандемию
Как сообщает газета Politico, президент США Дональд Трамп заявил, что не взирая на эпидемию коронавируса, он намерен уже в ближайшее время возобновить свои предвыборные митинги по всей стране.
Московский Комсомолец 20:15
Политика
Путин присвоил Захаровой ранг посла
REGNUM 06:51
Шоу-бизнес
Пухляш из клипа Little Big стал новым тренером по танцам у Рудковской
Тут не выдержала и пустилась в пляс даже сама Рудковская, а вот Гном Гномыч в ужасе закрыл лицо руками.
78.ru 12:54
Общество
Выезжающих за границу россиян попросят подтвердить цель поездки
25 мая Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить даже минимальный риск повторного завоза инфекции в Россию.
Известия 09:19
Общество
Городской совет Миннеаполиса решил распустить местную полицию
Члены городского совета Миннеаполиса объявили о планах распустить департамент полиции и создать новую модель обеспечения общественной безопасности после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Телеканал RTVI 02:03
Общество
Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей
Коммерсантъ 13:11