Коронавирус
РИА НовостиВ ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.
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Армия и оружие
В «зоне Путина — Эрдогана» в Сирии начались бедствия
5 марта президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о перемирии в Сирии.
Армия и оружие
Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео
Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
Россиянин умер на Кубе от коронавируса
Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Общество
Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Общество
Минобороны построит 16 модульных инфекционных центров
Минобороны к 15 мая построит в России 16 модульных инфекционных центров, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Политика
Путин предложил ввести мораторий на санкции в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин, выступая на экстренном саммите G20, призвал ввести мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости и на финансовые транзакции для их закупок — прежде всего для тех стран, которые больше других страдают от пандемии нового коронавируса, передает телеканал «Россия 24».
Общество
Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами
Правительство поручило Росиавиации с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Общество
Рост безработицы в США побил все рекорды
Количество поданных первичных заявок на пособие выросло на три миллиона, что почти в два раза выше уровня, который ожидали аналитики, сообщает РИА Новости.
Экономика
Силуанов: налог с процентов по вкладам начнет действовать с 2021 года
«Налог по процентным доходам по вкладам за 2021 г. будет удержан только в 2022 г. Уведомления налоговыми органами также будут направлены налогоплательщикам только в 2022 г.», – рассказал министр журналистам, отметив, что такой же подход будет применен к инвестициям в долговые ценные бумаги.
Космос
Межзвёздная комета Борисова распадается на части
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Политика
Саммит G20 по ситуации с коронавирусом завершен
Саммит G20 по ситуации с коронавирусом завершен. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Здоровье
Благодарные за русскую помощь итальянцы хотят Путина и диктатуру
Видеозапись колонны российской спецтехники и автобусов с военными вирусологами, прибывшими для помощи в пандемии COVID-19, вызвала у итальянцев настоящий взрыв благодарности.
Общество
Срок сдачи годовой отчетности перенесли на неделю
Указом Президента РФ 25.03.2020 № 206 следующая неделя объявлена нерабочей.
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины
В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
Общество
Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса
В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Общество
В России выявили 182 новых случая заражения коронавирусом
Общее количество заболевших COVID-19 в России достигло 840 — за последние сутки зафиксированы 182 новых случая, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Политика
США официально обвинили Мадуро в причастности к «наркотерроризму»
Вашингтон, 26 марта 2020, 19:26 — REGNUM Обвинения в причастности к «наркотерроризму» предъявлены венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, сообщил 26 марта журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.
Футбол
Игроки «Барселоны» отказались от понижения зарплаты из-за коронавируса
Футболисты «Барселоны» отказались от предложенного руководством сокращения зарплаты на 70 процентов в условиях пандемии коронавируса, сообщает As.
Армия и оружие
Минобороны объявило о создании группировок для борьбы с коронавирусом
«В рамках проверки готовности к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций, в четырех регионах на территории округа создаются группировки необходимых сил и средств», — сообщили в пресс-службе ЗВО.
Кино
Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм
Журналист и кинокритик издания Collider Элли Геммилл посоветовала фильм, который стоит посмотреть людям, сидящим на карантине.
Культура