Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.
Читать в источнике
Комментировать69

Подробнее о событии

ВОЗ: в Москве и других городах России не нужен жесткий карантин

Коммерсантъ08:04

ВОЗ сочла преждевременным введение карантина в России

Lenta.ru07:45

В ВОЗ сочли преждевременным введение жесткого карантина в России

Интерфакс07:00

Представитель ВОЗ: Жесткий карантин в Москве и других городах России пока не нужен

Эхо Москвы07:30

В ВОЗ оценили необходимость жёсткого карантина в Москве

RT на русском07:20

В ВОЗ не видят необходимости жесткого карантина в России

Москва 2407:30

В ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен

РИА Новости06:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Общество

Винокур опроверг информацию о найденном у Лещенко коронавирусе

Российская газета 08:23
Экономика

Банковские вклады россиян обложат налогом

«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает один миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — заявил Путин.
URA.Ru вчера в 10:08
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 09:19
Общество

Погода в Москве побила температурный рекорд

В Москву вернулась аномально теплая погода, причем температура побила многолетний рекорд: 26 марта в столице было 16 градусов тепла.
Комсомольская правда 09:02
Общество

Князь Монако рассказал о своих нетипичных симптомах коронавируса

Монако, 25 марта 2020, 23:56 — REGNUM Заболевание коронавирусом COVID-19 у князя Монако Альбера II началось с нетипичных первых симптомов.
REGNUM вчера в 16:56
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 12:39
Общество

В Саратовской области закрываются все детские сады

Сотрудники профильного министерства отметили, что на следующей неделе будут закрыты все школы, детские сады, организации дополнительного образования и профессиональные образовательные организации.
Регион 64 06:32
Гаджеты

Множество функций Samsung Galaxy S20 стали доступны на Galaxy S10

Пользователи Samsung Galaxy S10 в Германии начали получать обновление до One UI 2.1, которое включает в себя многие функции, ранее доступные только на Galaxy S20.
3DNews вчера в 15:31
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru 24 марта в 11:12
Шоу-бизнес

Меган Маркл сменит фамилию на королевскую

Американская актриса и модель может получить новую фамилию только после того, как герцог и герцогиня Сассекские официально уйдут с поста старшего члена королевской семьи.
NewInform 08:29
Политика

Работающая в Италии русский врач обратилась к россиянам в связи с коронавирусом

Анестезиолог из итальянского Римини Ирина Шлычкова обратилась к россиянам в связи с эпидемией коронавируса.
Экономика сегодня 08:30
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Общество

В Татарстане с 28 марта закрываются все торговые центры

В Татарстане в течение нерабочей недели, с субботы, 28 марта, по 5 апреля, закроют все торгово-развлекательные центры.
БИЗНЕС Online 08:35
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Газета.Ru 08:25
Шоу-бизнес

Марина Зудина в мини восхитила стройными ногами

Kleo.ru 03:28
Происшествия

В Липецкой области дела 37 нарушителей режима изоляции передадут в суд

Дела 37 нарушителей режима самоизоляции по коронавирусу будут переданы в суд в Липецкой области, сообщает администрация региона.
РИА Новости 02:36
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 08:42
Футбол

Экс-президент «Ювентуса» раскритиковал покинувшего Италию Роналду

ProstoProSport вчера в 23:47
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве

Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.
Ведомости 08:38
Энергетика

В Мурманской области снизились оптовые цены на дизтопливо

На АЗС в Мурманской области у ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» снизились оптовые цены на дизельное топливо, следует из мониторинга региональных антимонопольщиков.
Nord-News вчера в 09:25
Общество

«Яндекс.Такси» создаст таксопарк для врачей и тестов на коронавирус

Основной конкурент «Яндекса» — компания Mail.ru Group — ранее сообщила, что выделила на помощь малому и среднему бизнесу 1 млрд руб. для борьбы с экономическими последствиями эпидемии коронавируса.
РБК 09:15
Общество

Магазины в Москве закроют из‑за коронавируса

Магазины с товарами не первой необходимости закроют в Москве на период с 28 марта по 5 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
РИАМО 03:59
Игры

Вышел шутер Bright Memory, созданный одним человеком

3DNews 01:56
Религия

Губернатор Санкт-Петербурга запретил посещать церкви, мечети и парки

Указ Беглова запрещает также посещение парков, садов и скверов Санкт-Петербурга — от Летнего сада и Екатерининского сквера до парков Петергофа, Пушкина, Павловска и Ораниенбаума.
РБК 09:19
Происшествия

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Интерфакс 07:18
Политика

Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
RT на русском 07:14
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
Общество

FT: КНДР тайно просит о помощи в борьбе с коронавирусом

По данным FT, власти страны запрашивали подобную помощь тайно. С начала вспышки коронавируса COVID-19 КНДР не сообщала о случаев заражения.
Газета.Ru 05:42
Общество

В Нур-Султане и Алма-Ате ограничили выход людей из дома

Власти Казахстана приняли решение об усилении режима карантина в городах Нур-Султан и Алма-Ата, в частности, жителям этих городов с 28 марта нельзя покидать жилище за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на решение госкомиссии по чрезвычайному положению.
РИА Новости 08:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное