Коронавирус
РИА НовостиВ ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.
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Общество
Винокур опроверг информацию о найденном у Лещенко коронавирусе
Экономика
Банковские вклады россиян обложат налогом
«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает один миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — заявил Путин.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Общество
Погода в Москве побила температурный рекорд
В Москву вернулась аномально теплая погода, причем температура побила многолетний рекорд: 26 марта в столице было 16 градусов тепла.
Общество
Князь Монако рассказал о своих нетипичных симптомах коронавируса
Монако, 25 марта 2020, 23:56 — REGNUM Заболевание коронавирусом COVID-19 у князя Монако Альбера II началось с нетипичных первых симптомов.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Общество
В Саратовской области закрываются все детские сады
Сотрудники профильного министерства отметили, что на следующей неделе будут закрыты все школы, детские сады, организации дополнительного образования и профессиональные образовательные организации.
Гаджеты
Множество функций Samsung Galaxy S20 стали доступны на Galaxy S10
Пользователи Samsung Galaxy S10 в Германии начали получать обновление до One UI 2.1, которое включает в себя многие функции, ранее доступные только на Galaxy S20.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
Шоу-бизнес
Меган Маркл сменит фамилию на королевскую
Американская актриса и модель может получить новую фамилию только после того, как герцог и герцогиня Сассекские официально уйдут с поста старшего члена королевской семьи.
Политика
Работающая в Италии русский врач обратилась к россиянам в связи с коронавирусом
Анестезиолог из итальянского Римини Ирина Шлычкова обратилась к россиянам в связи с эпидемией коронавируса.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Общество
В Татарстане с 28 марта закрываются все торговые центры
В Татарстане в течение нерабочей недели, с субботы, 28 марта, по 5 апреля, закроют все торгово-развлекательные центры.
Экономика
Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Происшествия
В Липецкой области дела 37 нарушителей режима изоляции передадут в суд
Дела 37 нарушителей режима самоизоляции по коронавирусу будут переданы в суд в Липецкой области, сообщает администрация региона.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Футбол
Экс-президент «Ювентуса» раскритиковал покинувшего Италию Роналду
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве
Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.
Энергетика
В Мурманской области снизились оптовые цены на дизтопливо
На АЗС в Мурманской области у ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» снизились оптовые цены на дизельное топливо, следует из мониторинга региональных антимонопольщиков.
Общество
«Яндекс.Такси» создаст таксопарк для врачей и тестов на коронавирус
Основной конкурент «Яндекса» — компания Mail.ru Group — ранее сообщила, что выделила на помощь малому и среднему бизнесу 1 млрд руб. для борьбы с экономическими последствиями эпидемии коронавируса.
Общество
Магазины в Москве закроют из‑за коронавируса
Магазины с товарами не первой необходимости закроют в Москве на период с 28 марта по 5 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Религия
Губернатор Санкт-Петербурга запретил посещать церкви, мечети и парки
Указ Беглова запрещает также посещение парков, садов и скверов Санкт-Петербурга — от Летнего сада и Екатерининского сквера до парков Петергофа, Пушкина, Павловска и Ораниенбаума.
Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Политика
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Общество
FT: КНДР тайно просит о помощи в борьбе с коронавирусом
По данным FT, власти страны запрашивали подобную помощь тайно. С начала вспышки коронавируса COVID-19 КНДР не сообщала о случаев заражения.
Общество
В Нур-Султане и Алма-Ате ограничили выход людей из дома
Власти Казахстана приняли решение об усилении режима карантина в городах Нур-Султан и Алма-Ата, в частности, жителям этих городов с 28 марта нельзя покидать жилище за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на решение госкомиссии по чрезвычайному положению.