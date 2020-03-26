Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.

В ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен

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