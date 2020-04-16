Коронавирус

РБКРБКВ ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом

Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
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В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

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В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом

РБК09:59

ВОЗ обеспокоена ситуацией с распространением коронавируса в РФ и ряде других стран

ТАСС06:05

ВОЗ предостерегла Россию от празднования Пасхи из-за коронавируса

Lenta.ru09:33

ВОЗ обеспокоена распространением коронавируса в России

Комсомольская правда08:03

В ВОЗ обеспокоились ситуацией с распространением COVID-19 в России

News.ru06:42

В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации с коронавирусом в России

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Переиздание Crysis выйдет даже на «карманной» консоли Nintendo Switch

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Как частная скорая пациентку с пневмонией 5 часов по области катала

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Путин объявил о переносе парада Победы

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Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
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RT на русском 13:19
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На официальном сайте канадского подразделения PlayStation появилась новая дата релиза Ghost of Tsushima.
CyberSport.ru 05:11
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Путин предложил запустить льготную ипотечную программу

Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:32
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Общество

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
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Происшествия

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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
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Политика

Евросоюз задумал отправить миротворцев на границу Украины с Россией

В Европарламенте предложили отправить международную миротворческую миссию на границу Украины и России. Об этом сообщает телеканал 112.
Lenta.ru 09:51
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Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
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Финансы

Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет

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Энергетика

Власти США могут начать платить нефтяным компаниям за отказ от добычи

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Здоровье

На Кубани медики просят продлить карантин

Краснодар, 16 апреля 2020, 17:25 — REGNUM Продлить сроки карантина попросили медики губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на встрече в режиме видеоконференции 16 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.
REGNUM 10:25
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Армия и оружие

Ровно 75 лет назад началась Берлинская наступательная операция

Ровно 75 лет назад началась Берлинская наступательная операция — одна из самых кровопролитных в ходе Второй мировой.
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Лукашенко назвал коронавирус уроком для наркоманов и «курцов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал пандемию коронавируса COVID-19 хорошим уроком для наркоманов и курильщиков.
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На концерте «Евровидения» выступит Little Big

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В Epic Games Store началась раздача Just Cause 4

В магазине Epic Games Store стартовала раздача экшена в открытом мире Just Cause 4 и визуальной новеллы Wheels of Aurelia.
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Общество

В Горном Алтае выявили первый случай заражения коронавирусом

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба Республики Алтай, здесь выявили первый случай заражения коронавирусом.
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Шоу-бизнес

Брухунова раскритиковала Ивлееву, назвав ее катастрофой

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Джонни Депп появился в Instagram

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Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе

По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
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Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки

В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
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Политика

Обмен пленными между ДНР и Украиной завершён

Горловка, ДНР, 16 апреля 2020, 09:39 — REGNUM Обмен пленными между Донецком и Киевом успешно завершён, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщило 16 апреля «Донецкое агентство новостей».
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Экономика

Путин пообещал бизнесу безвозмездную помощь на выплаты зарплат

Президент России Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей безвозмездную финансовую помощь для выплаты зарплат в апреле-мае из расчета по 12,1 тысячи рублей на одного сотрудника в месяц.
Свободная Пресса вчера в 09:35
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Общество

Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани

В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском вчера в 22:59
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Шоу-бизнес

Екатерина Варнава набрала 10 кг за полгода

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Топ-модель Ирина Шейк показала, как выглядела в 14 лет

Как выглядит девочка, поклонники знают только благодаря папарацци. К слову, полное имя малышки — Лея де Сьен Шейк Купер.
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Реформа РАН привела к ее неспособности помогать борьбе с коронавирусом

Реформа РАН произошла осенью 2013 года, когда ее объединили с Российской академией медицинских наук и Россельхозакадемией.
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Обнародована стоимость Cadillac Escalade нового поколения

Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:01 — REGNUM Американский производитель автомобилей класса люкс Cadillac (принадлежащий компании General Motors) опубликовал цены на модель Escalade.
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