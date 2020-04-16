Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.

В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом

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