Коронавирус

РБКРБКВ ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом

Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
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В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

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В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом

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В ВОЗ обеспокоились ситуацией с распространением COVID-19 в России

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ВОЗ предостерегла Россию от празднования Пасхи из-за коронавируса

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ВОЗ обеспокоена распространением коронавируса в России

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В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации с коронавирусом в России

РИА Новости09:11

ВОЗ обеспокоена ситуацией с распространением коронавируса в РФ и ряде других стран

ТАСС06:05
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Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
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Политика

Путин отложил проведение парада Победы

RT на русском 11:16
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости вчера в 10:56
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Общество

В Горном Алтае выявили первый случай заражения коронавирусом

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба Республики Алтай, здесь выявили первый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 11:26
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Общество

Режим повышенной готовности в Свердловской области введен бессрочно

Режим повышенной готовности в Свердловской области, где зарегистрировано 111 случаев коронавируса, из-за распространения инфекции введен бессрочно до специального указа о его отмене.
ТАСС 10:27
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Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
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Общество

Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков

Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
РБК 11:04
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Экономика

Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес

Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
РБК 10:15
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Авто

УАЗ продолжил сертификацию «Русского Прадо» от УАЗ

УАЗ продолжает патентовать детали интерьера глубоко модернизированного УАЗ «Патриот», также известного по прозвищу «Русский Прадо».
Автоновости дня 01:10
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Происшествия

В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31

Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском 10:56
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Здоровье

Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом

Пятый канал 10:55
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Общество

Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции

Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета 11:12
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Экономика

Глава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке

После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
Рифей-Пермь 03:35
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Шоу-бизнес

Ксения Бородина объяснила, почему простила многочисленные измены мужа

Ксения Бородина объяснила, почему простила многочисленные измены мужа Ксения Бородина рассказала, почему так и не подала на развод с мужем.
Экспресс газета 01:59
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Недвижимость

Путин предложил запустить льготную ипотечную программу

Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:32
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Политика

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным

РИА Новости 09:57
Политика

Посольство РФ в США узнало местонахождение 17 российских школьников

Посольство России в США выяснило местонахождение 17 российских школьников, прибывших в страну в рамках образовательных программ, сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
Аргументы и Факты 11:09
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Здоровье

Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 09:54
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Экономика

8940 липецких предприятий получат финансовую поддержку

В Липецкой области 8940 пострадавших из-за COVID-19 предприятий малого и среднего бизнеса претендуют на получение финансовой поддержки.
Обозреватель Врн 10:37
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Здоровье

В Москве решили считать все случаи ОРВИ подозрением на коронавирус

Ранее Минздрав посоветовал врачам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус.
Lenta.ru 10:36
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Здоровье

Главврач больницы Боткина: почти каждый день кого-то подключают к ИВЛ

Практически каждый день пациентов с новой коронавирусной инфекцией снимают с аппарата искусственной вентиляции легких в клинической инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге.
Мойка78 11:46
Экономика

В США за неделю безработными стали более 5 млн человек

Согласно правительственному отчету, на прошлой неделе ещё 5,245 миллиона американцев подали заявки на пособие по безработице.
REGNUM 11:31
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Музыка

Little Big выступит на телеконцерте «Евровидения»

Новый Калининград Российская группа Little Big примет участие в специальном телеконцерте Europe Shine A Light, организованном как альтернатива отмененному "Евровидению — 2020".
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Спорт

Тренер российских гимнасток получила 4 года допинговой дисквалификации

«Всероссийская федерация художественной гимнастики на основании и во исполнение решения РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать тренера Толкачеву Дарью на четыре года за нарушение п. 2.5 Общероссийских антидопинговых правил начиная с 29 октября 2019 года», — говорится в сообщении пресс-службы РУСАДА.
РБК 11:22
Общество

Пандемия обнажила всю остроту неравенства — American Conservative

Пандемия коронавируса в США, сильнее всего ударившая по Нью-Йорку, обнажила глубокую социальную пропасть, разделяющую жителей этого города и во многом напоминающую страны третьего мира, пишет Питер фон Бюрен 14 апреля в статье для The American Conservative.
REGNUM вчера в 07:19
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Экономика

Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса

Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:31
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Шоу-бизнес

Звезда «Утомленных солнцем-2» избила дочь-подростка, пишут СМИ

Заслуженная артистка России Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 10:13
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Общество

Япония ввела режим ЧС на всей территории

Из-за пандемии коронавируса японские власти расширили режим ЧС на всю территорию страны до 6 мая, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:42
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Армия и оружие

США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
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Энергетика

ОПЕК ожидает сильнейшего в истории падения спроса на нефть в 2020 году

ОПЕК прогнозирует сильнейшее в истории падение спроса на нефть - в 2020 году оно достигнет 6,8 млн баррелей в сутки, при этом только в апреле спрос рухнет на 20 млн баррелей в сутки.
ТАСС 09:02
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Как работают Яндекс.Новости?
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