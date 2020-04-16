Коронавирус
РБКВ ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом
Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
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Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 10:05
Политика
Путин отложил проведение парада Победы
RT на русском 11:16
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
В Горном Алтае выявили первый случай заражения коронавирусом
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба Республики Алтай, здесь выявили первый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 11:26
Общество
Режим повышенной готовности в Свердловской области введен бессрочно
Режим повышенной готовности в Свердловской области, где зарегистрировано 111 случаев коронавируса, из-за распространения инфекции введен бессрочно до специального указа о его отмене.
ТАСС 10:27
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Общество
Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков
Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
РБК 11:04
Экономика
Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес
Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
РБК 10:15
Авто
УАЗ продолжил сертификацию «Русского Прадо» от УАЗ
УАЗ продолжает патентовать детали интерьера глубоко модернизированного УАЗ «Патриот», также известного по прозвищу «Русский Прадо».
Автоновости дня 01:10
Происшествия
В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском 10:56
Здоровье
Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом
Пятый канал 10:55
Общество
Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции
Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета 11:12
Экономика
Глава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке
После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
Рифей-Пермь 03:35
Шоу-бизнес
Ксения Бородина объяснила, почему простила многочисленные измены мужа
Ксения Бородина объяснила, почему простила многочисленные измены мужа Ксения Бородина рассказала, почему так и не подала на развод с мужем.
Экспресс газета 01:59
Недвижимость
Путин предложил запустить льготную ипотечную программу
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:32
Политика
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным
РИА Новости 09:57
Политика
Посольство РФ в США узнало местонахождение 17 российских школьников
Посольство России в США выяснило местонахождение 17 российских школьников, прибывших в страну в рамках образовательных программ, сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
Аргументы и Факты 11:09
Здоровье
Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 09:54
Экономика
8940 липецких предприятий получат финансовую поддержку
В Липецкой области 8940 пострадавших из-за COVID-19 предприятий малого и среднего бизнеса претендуют на получение финансовой поддержки.
Обозреватель Врн 10:37
Здоровье
В Москве решили считать все случаи ОРВИ подозрением на коронавирус
Ранее Минздрав посоветовал врачам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус.
Lenta.ru 10:36
Здоровье
Главврач больницы Боткина: почти каждый день кого-то подключают к ИВЛ
Практически каждый день пациентов с новой коронавирусной инфекцией снимают с аппарата искусственной вентиляции легких в клинической инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге.
Мойка78 11:46
Экономика
В США за неделю безработными стали более 5 млн человек
Согласно правительственному отчету, на прошлой неделе ещё 5,245 миллиона американцев подали заявки на пособие по безработице.
REGNUM 11:31
Музыка
Little Big выступит на телеконцерте «Евровидения»
Новый Калининград Российская группа Little Big примет участие в специальном телеконцерте Europe Shine A Light, организованном как альтернатива отмененному "Евровидению — 2020".
Новый Калининград.Ru 10:26
Спорт
Тренер российских гимнасток получила 4 года допинговой дисквалификации
«Всероссийская федерация художественной гимнастики на основании и во исполнение решения РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать тренера Толкачеву Дарью на четыре года за нарушение п. 2.5 Общероссийских антидопинговых правил начиная с 29 октября 2019 года», — говорится в сообщении пресс-службы РУСАДА.
РБК 11:22
Общество
Пандемия обнажила всю остроту неравенства — American Conservative
Пандемия коронавируса в США, сильнее всего ударившая по Нью-Йорку, обнажила глубокую социальную пропасть, разделяющую жителей этого города и во многом напоминающую страны третьего мира, пишет Питер фон Бюрен 14 апреля в статье для The American Conservative.
REGNUM вчера в 07:19
Экономика
Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:31
Шоу-бизнес
Звезда «Утомленных солнцем-2» избила дочь-подростка, пишут СМИ
Заслуженная артистка России Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 10:13
Общество
Япония ввела режим ЧС на всей территории
Из-за пандемии коронавируса японские власти расширили режим ЧС на всю территорию страны до 6 мая, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:42
Армия и оружие
США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета
Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
Энергетика
ОПЕК ожидает сильнейшего в истории падения спроса на нефть в 2020 году
ОПЕК прогнозирует сильнейшее в истории падение спроса на нефть - в 2020 году оно достигнет 6,8 млн баррелей в сутки, при этом только в апреле спрос рухнет на 20 млн баррелей в сутки.
ТАСС 09:02