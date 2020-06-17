Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса. Его слова приводит РИА Новости. Гебрейесус рассказал о результатах клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от инфекции.
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Препарат дексаметазон давно известен в Польше, заявили в Минздраве

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