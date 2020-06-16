Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса. Его слова приводит РИА Новости. Гебрейесус рассказал о результатах клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от инфекции.
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«Невероятный успех»: ВОЗ оповестила о дешевом эффективном препарате против коронавируса

Московский Комсомолец02:35

Глава ВОЗ сообщил о «научном прорыве» в лечении коронавируса

РИА Новостивчера в 22:33

Последние новости на утро 17 июня 2020: ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса

Комсомольская правда01:52

ВОЗ назвала «научным прорывом» британское исследование о лечении COVID-19

ТАССвчера в 21:40

В ВОЗ заявили о научном прорыве в борьбе с коронавирусом

Газета.Ru02:00

В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Lenta.ruвчера в 19:46

ВОЗ считает прорывом исследование эффективности дексаметазона при лечении коронавируса

Коммерсантъвчера в 19:39
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Армия и оружие

Российские бомбардировщики провели полеты в районе Чукотки

Известия 05:06
Общество

Вакцину от коронавируса в «Векторе» начнут испытывать с 15 июля

В Новосибирске с 15 июля планируют приступить к тестам вакцины от коронавирусной инфекции. Проводить испытания будут на людях.
Телеканал 360° 05:39
Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Известия вчера в 20:11
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Политика

Желание Горбачева отдать Карелию Финляндии назвали ложью

Желание российского политика Михаила Горбачева отдать Карелию в состав Финляндии в «Горбачев-фонде» назвали ложью.
Lenta.ru 05:27
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Здоровье

Глава района НСО рассказала о тяжелой ситуации с коронавирусом

Исполняющая обязанности главы Болотнинского района Елена Иванова в видеообращении рассказала о сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в территории.
RuNews24.ru 02:01
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Общество

СФ предложил расширить выплату в 10 тысяч рублей на детей до 18 лет

Совет Федерации (СФ) предложил правительству России увеличить возраст детей, которым положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, до 18 лет.
Петербургский дневник вчера в 14:11
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Футбол

Заседание по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву перенесено

Заседание московского городского суда по пересмотру приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву перенесено на 6 июля.
Вести.Ru 04:02
Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 15 июня в 07:14
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Энергетика

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 15 июня в 13:04
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Происшествия

Первоклассник ранил отца во время ссоры с матерью в Подмосковье

Мальчик ранил ножом своего отца во время ссоры с матерью, сообщает о происшествии РЕН ТВ 17 июня.
Известия 04:47
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
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Общество

Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию

Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
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Авто

Lexus представил седан Lexus IS новой генерации

Более крупный дисплей доступен в автомобилях с навигационным пакетом, и может быть в паре с модернизированной аудиосистемой премиум-класса Mark Levinson, которая теперь может похвастаться 17 динамиками и мощностью 1800 Вт. В то время как ряд внутренних компонентов переносится, новый IS оснащен передними сиденьями с электроприводом, которые отделаны обивкой NuLuxe.
SpeedMe 15 июня в 23:28
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Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски».
Известия 04:27
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Наука

Пластырь для лечения рака разработали ученые

ИнфоСМИ 05:31
Энергетика

Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

Известия вчера в 10:33
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

РИА Новости вчера в 02:26
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Происшествия

В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5

В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета вчера в 07:30
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Религия

Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение

Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru.
Газета.Ru вчера в 14:03
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Шоу-бизнес

Норкин показал последнюю покупку покойной жены

Муж недавно скончавшейся радиоведущей Юлии Норкиной опубликовал в Instagram фотографию раритетной чугунной печи, которую покойная заказывала для дачи еще до карантина.
Газета.Ru 04:56
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Общество

Кабмин отменил свыше 450 актов советских госорганов

Подписанный документ касается более 450 устаревших актов, изданных в РСФСР и СССР, а также их отдельных положений.
Российская газета 02:39
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Космос

Модуль «Наука» для МКС планируют отправить на Байконур в июле

Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" для МКС планируют отправить на космодром Байконур в июле.
Российская газета 03:42
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Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 152 человека

На 17 июня в Ростовской области у 7951 человека подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
Kursk.com 04:39
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Общество

В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19

В России зарегистрировано минимальное с 30 апреля число выявленных пациентов с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
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Общество

Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих

Прибывающим в Калининградскую область с 22—24 июня не потребуется находиться на двухнедельной обсервации при условии оплаты проживания в отелях региона на срок не менее двух ночей, сообщил губернатор Антон Алиханов.
RT на русском 04:05
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Общество

Каждый пятый житель России откладывает деньги с зарплаты

Тратят деньги на повседневные нужды, а что остается — откладывают 39% опрошенных.
REGNUM 05:23
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Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
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Как работают Яндекс.Новости?
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