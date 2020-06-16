Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса. Его слова приводит РИА Новости. Гебрейесус рассказал о результатах клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от инфекции.

В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

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