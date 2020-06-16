Коронавирус
Lenta.ruВ ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса. Его слова приводит РИА Новости. Гебрейесус рассказал о результатах клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от инфекции.
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«Невероятный успех»: ВОЗ оповестила о дешевом эффективном препарате против коронавируса
Московский Комсомолец02:35
Последние новости на утро 17 июня 2020: ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса
Комсомольская правда01:52
ВОЗ считает прорывом исследование эффективности дексаметазона при лечении коронавируса
Коммерсантъвчера в 19:39
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СФ предложил расширить выплату в 10 тысяч рублей на детей до 18 лет
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Газета.Ru вчера в 10:29
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Первоклассник ранил отца во время ссоры с матерью в Подмосковье
Мальчик ранил ножом своего отца во время ссоры с матерью, сообщает о происшествии РЕН ТВ 17 июня.
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Общество
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Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Общество
Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию
Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
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Более крупный дисплей доступен в автомобилях с навигационным пакетом, и может быть в паре с модернизированной аудиосистемой премиум-класса Mark Levinson, которая теперь может похвастаться 17 динамиками и мощностью 1800 Вт. В то время как ряд внутренних компонентов переносится, новый IS оснащен передними сиденьями с электроприводом, которые отделаны обивкой NuLuxe.
SpeedMe 15 июня в 23:28
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Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски».
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Пластырь для лечения рака разработали ученые
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Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Известия вчера в 10:33
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Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
РИА Новости вчера в 02:26
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета вчера в 07:30
Религия
Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение
Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru.
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Кабмин отменил свыше 450 актов советских госорганов
Подписанный документ касается более 450 устаревших актов, изданных в РСФСР и СССР, а также их отдельных положений.
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Модуль «Наука» для МКС планируют отправить на Байконур в июле
Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" для МКС планируют отправить на космодром Байконур в июле.
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За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 152 человека
На 17 июня в Ростовской области у 7951 человека подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
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Общество
В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19
В России зарегистрировано минимальное с 30 апреля число выявленных пациентов с коронавирусом.
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Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих
Прибывающим в Калининградскую область с 22—24 июня не потребуется находиться на двухнедельной обсервации при условии оплаты проживания в отелях региона на срок не менее двух ночей, сообщил губернатор Антон Алиханов.
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Каждый пятый житель России откладывает деньги с зарплаты
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Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40