Коронавирус
Lenta.ruВ ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса. Его слова приводит РИА Новости. Гебрейесус рассказал о результатах клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от инфекции.
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Последние новости на утро 17 июня 2020: ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса
Комсомольская правда01:52
ВОЗ считает прорывом исследование эффективности дексаметазона при лечении коронавируса
Коммерсантъвчера в 19:39
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 04:17, Ашберн
Общество
«Ростелеком» построит ВОЛС стоимостью $500 млн через всю территорию РФ
«Ростелеком» планирует в 2023-2024 годах вывести на рынок новый набор услуг, включающий аренду физической инфраструктуры для организации каналов связи между Европой и Азией на основе нового проекта TEA NEXT, в сообщении оператора.
Telesputnik.ru 03:50
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Эксперт напоминает, что с января по апрель индекс доллара вырос на семь процентов, поскольку инвесторы по всему миру видели в американской валюте защитный актив на период коронавирусного кризиса.
РИА Новости 01:00
Общество
В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19
В России за последние сутки выявлены 7843 новых случая заражения коронавирусом, говорится в сообщении оперативного штаба.
РБК 04:10
Армия и оружие
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело вчера в 09:17
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
К концу недели жителей Москвы ожидает похолодание, сообщила РБК ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
РИА Новости 04:00
Происшествия
После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело
В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
РБК 03:21
Шоу-бизнес
Евгения Лоза считает, что развод нужно праздновать не хуже свадьбы
Дни24 вчера в 02:41
Футбол
Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» пропустит матч с ЦСКА
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА (20 июня) рассказал, кто не сможет принять участие в игре.
Metaratings вчера в 12:00
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Известия вчера в 20:11
Происшествия
Житель Приангарья обвинён в серии сексуальных нападений и убийств
Тулун, Иркутская область, 17 июня 2020, 09:19 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна, который, как утверждают следователи, с 1992 года по январь 2019 года совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна Иркутской области.
REGNUM 02:19
Происшествия
Бизнесмен ушел с допроса в рубашке следователя МВД
Следователь решил проверить имеются ли на купюрах, пакетах и коробках, а также на резинках, которыми были перевязаны пачки денег, отпечатки пальцев и другие биоследы бизнесмена Альберта Худояна.
Lenta.ru 03:51
Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК вчера в 09:09
Шоу-бизнес
Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет
Публикация от Britney Spears (@ britneyspears) 15 Июн 2020 в 12:43 PDT Популярная американская певица Бритни Спирс решила кардинально изменить свой имидж и сделала себе рваную челку, которая заметно освежила ее образ.
Pravda.Ru вчера в 15:05
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Здоровье
Об образовании и коронавирусе спросили Лимаренко на прямой линии
В ходе линии звучали вопросы и об областных дошкольных учреждениях, временно прекративших работу из-за пандемии.
Сахалин.Инфо 03:56
Происшествия
СК возбудил дело после конфликта во временном лагере в Дагестане
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти после конфликта с участием граждан Азербайджана во временном лагере в Дагестане.
RT на русском 03:26
Происшествия
В МВД назвали причину конфликта со стрельбой в Ингушетии
РБК вчера в 15:18
Политика
Трамп подписал указ о реформе полиции
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС вчера в 12:50
Наука
Коронавирус научились диагностировать без тестов
Ученые Кливлендской клиники (США) создали инструмент, позволяющий предсказать и диагностировать заражение коронавирусом.
Lenta.ru 02:10
Политика
«Вова, выходи»: сторонники Шария вышли под офис Зеленского
Сторонники блогера Анатолия Шария и националисты проводят акции под Офисом президента Украины. Трансляцию 17 июня ведет телеканал «Наш»
Украина.ру 03:39
Армия и оружие
Журналиста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками
Ларсон отметил, что американские военные носили к концу Второй мировой войны носки, а советские солдаты тогда заматывали ноги «отрезками вонючих тряпок».
Вечерний курьер 02:58
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Lenta.ru 15 июня в 22:54
Политика
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
Газета.Ru 02:35
Политика
В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран
Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».
Коммерсантъ 00:52
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продали 15,94% «Детского мира»
АФК "Система" и Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) продали 15,94% акций "Детского мира" в рамках ускоренного размещения почти за 11 млрд руб. Об этом говорится в сообщении "Системы".
ТАСС 03:04
Путешествия
В АТОР разъяснили правила заселения туристов в российские санатории
Туристы могут заселяться в российские санатории только при наличии трех определенных Роспотребнадзором справок.
Известия вчера в 20:30
Политика
СМИ отметили долгое отсутствие Ким Чен Ына на публике
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не появлялся на публике больше недели. Об этом информирует агентство "Рёнхап".
Газета.Ru 03:35
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
Общество
СК возбудил уголовное дело против Навального о клевете
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Gazeta.SPb 15 июня в 17:51