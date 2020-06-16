Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса. Его слова приводит РИА Новости. Гебрейесус рассказал о результатах клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от инфекции.
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Глава ВОЗ сообщил о «научном прорыве» в лечении коронавируса

РИА Новостивчера в 22:33

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:35

Последние новости на утро 17 июня 2020: ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса

Комсомольская правда01:52

ВОЗ назвала «научным прорывом» британское исследование о лечении COVID-19

ТАССвчера в 21:40

В ВОЗ заявили о научном прорыве в борьбе с коронавирусом

Газета.Ru02:00

В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Lenta.ruвчера в 19:46

ВОЗ считает прорывом исследование эффективности дексаметазона при лечении коронавируса

Коммерсантъвчера в 19:39
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Общество

«Ростелеком» построит ВОЛС стоимостью $500 млн через всю территорию РФ

«Ростелеком» планирует в 2023-2024 годах вывести на рынок новый набор услуг, включающий аренду физической инфраструктуры для организации каналов связи между Европой и Азией на основе нового проекта TEA NEXT, в сообщении оператора.
Telesputnik.ru 03:50
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Экономика

В США предсказали крах доллара в следующем году

Эксперт напоминает, что с января по апрель индекс доллара вырос на семь процентов, поскольку инвесторы по всему миру видели в американской валюте защитный актив на период коронавирусного кризиса.
РИА Новости 01:00
15
Общество

В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19

В России за последние сутки выявлены 7843 новых случая заражения коронавирусом, говорится в сообщении оперативного штаба.
РБК 04:10
Армия и оружие

Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт

Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело вчера в 09:17
33
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

К концу недели жителей Москвы ожидает похолодание, сообщила РБК ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
РИА Новости 04:00
90
Происшествия

После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело

В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
РБК 03:21
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза считает, что развод нужно праздновать не хуже свадьбы

Дни24 вчера в 02:41
10
Футбол

Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» пропустит матч с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА (20 июня) рассказал, кто не сможет принять участие в игре.
Metaratings вчера в 12:00
Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Известия вчера в 20:11
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Происшествия

Житель Приангарья обвинён в серии сексуальных нападений и убийств

Тулун, Иркутская область, 17 июня 2020, 09:19 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна, который, как утверждают следователи, с 1992 года по январь 2019 года совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна Иркутской области.
REGNUM 02:19
1
Происшествия

Бизнесмен ушел с допроса в рубашке следователя МВД

Следователь решил проверить имеются ли на купюрах, пакетах и коробках, а также на резинках, которыми были перевязаны пачки денег, отпечатки пальцев и другие биоследы бизнесмена Альберта Худояна.
Lenta.ru 03:51
3
Общество

Новогодние праздники в 2021 году могут урезать

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК вчера в 09:09
5K
Шоу-бизнес

Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет

Публикация от Britney Spears (@ britneyspears) 15 Июн 2020 в 12:43 PDT Популярная американская певица Бритни Спирс решила кардинально изменить свой имидж и сделала себе рваную челку, которая заметно освежила ее образ.
Pravda.Ru вчера в 15:05
Происшествия

В России появилась новая схема мошенничества

В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
66
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
1,9K
Здоровье

Об образовании и коронавирусе спросили Лимаренко на прямой линии

В ходе линии звучали вопросы и об областных дошкольных учреждениях, временно прекративших работу из-за пандемии.
Сахалин.Инфо 03:56
Происшествия

СК возбудил дело после конфликта во временном лагере в Дагестане

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти после конфликта с участием граждан Азербайджана во временном лагере в Дагестане.
RT на русском 03:26
1
Происшествия

В МВД назвали причину конфликта со стрельбой в Ингушетии

РБК вчера в 15:18
1,1K
Политика

Трамп подписал указ о реформе полиции

Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС вчера в 12:50
40
Наука

Коронавирус научились диагностировать без тестов

Ученые Кливлендской клиники (США) создали инструмент, позволяющий предсказать и диагностировать заражение коронавирусом.
Lenta.ru 02:10
Политика

«Вова, выходи»: сторонники Шария вышли под офис Зеленского

Сторонники блогера Анатолия Шария и националисты проводят акции под Офисом президента Украины. Трансляцию 17 июня ведет телеканал «Наш»
Украина.ру 03:39
Армия и оружие

Журналиста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками

Ларсон отметил, что американские военные носили к концу Второй мировой войны носки, а советские солдаты тогда заматывали ноги «отрезками вонючих тряпок».
Вечерний курьер 02:58
11
Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Lenta.ru 15 июня в 22:54
1,7K
Политика

В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию

Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
Газета.Ru 02:35
844
Политика

В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран

Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».
Коммерсантъ 00:52
393
Экономика

АФК «Система» и РКИФ продали 15,94% «Детского мира»

АФК "Система" и Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) продали 15,94% акций "Детского мира" в рамках ускоренного размещения почти за 11 млрд руб. Об этом говорится в сообщении "Системы".
ТАСС 03:04
1
Путешествия

В АТОР разъяснили правила заселения туристов в российские санатории

Туристы могут заселяться в российские санатории только при наличии трех определенных Роспотребнадзором справок.
Известия вчера в 20:30
13
Политика

СМИ отметили долгое отсутствие Ким Чен Ына на публике

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не появлялся на публике больше недели. Об этом информирует агентство "Рёнхап".
Газета.Ru 03:35
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
13
Общество

СК возбудил уголовное дело против Навального о клевете

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Gazeta.SPb 15 июня в 17:51
6,4K
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