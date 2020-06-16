Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса. Его слова приводит РИА Новости. Гебрейесус рассказал о результатах клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от инфекции.
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Минздрав прокомментировал сообщения ВОЗ о «прорыве» в лечении COVID-19

РИА Новости07:13

В ВОЗ заявили о научном прорыве в борьбе с коронавирусом

Газета.Ru02:00

ВОЗ считает прорывом исследование эффективности дексаметазона при лечении коронавируса

Коммерсантъвчера в 19:39

ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса

Известия00:08

ВОЗ назвала «научным прорывом» британское исследование о лечении COVID-19

ТАССвчера в 21:40

В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Lenta.ruвчера в 19:46

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:35
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

REGNUM вчера в 01:04
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
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Общество

Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих

Прибывающим в Калининградскую область с 22—24 июня не потребуется находиться на двухнедельной обсервации при условии оплаты проживания в отелях региона на срок не менее двух ночей, сообщил губернатор Антон Алиханов.
RT на русском 04:05
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Политика

В Германии предложили ответ на санкции США против «Северного потока-2»

Ранее в Совфеде заявили, что новые санкции США против газопровода «Северный поток – 2» могут осложнить его строительство, однако Россия найдет способ его реализации.
Профиль вчера в 07:56
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Происшествия

ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

Lenta.ru 06:22
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Космос

Китай успешно вывел на орбиту три спутника

Китай успешно вывел на орбиту три спутника. Об этом рассказали представители Корпорации космической науки и техники (CASC).
Piter.tv 04:56
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Единоборства

Уайт не включил в четверку лучших бойцов UFC Хабиба и Макгрегора

Газета.Ru 06:33
Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
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Политика

Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
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Общество

300 тысяч школьных учителей выйдут из отпуска на ЕГЭ

Порядка 300 тысяч российских школьных учителей выйдут из отпуска этим летом для того, чтобы провести ЕГЭ.
Российская газета 04:44
7
Происшествия

В Подмосковье семилетний мальчик зарезал отца, избивавшего мать

Вести.Ru 05:19
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Экономика

Московская биржа запустит торги иностранными акциями до конца лета

Мосбиржа до конца лета рассчитывает запустить торги акциями 25-30 иностранных эмитентов, входящих в индекс S&P 500, а к концу года предложит 50 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных компаний.
Российская газета вчера в 09:37
5
Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
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Энергетика

Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия вчера в 10:33
688
Политика

Песков рассказал о дезинфицирующем тоннеле в резиденции Путина

Песков отметил, что подмосковная резиденция стала «основной рабочей базой» президента, и дезинфицирующие тоннели были установлены в самый разгар эпидемии COVID-19.
Известия 06:58
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Технологии

Робот-собака от Boston Dynamics поступила в продажу в США

МедиаПоток 05:27
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Общество

Новогодние каникулы в России предложили сократить до 4 дней

Отмечается, что производственный календарь на 2020 год предусматривает 247 рабочих и 118 выходных дней с учетом всех праздников.
Город55.ру вчера в 08:21
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Армия и оружие

WP: Пентагон саботирует вывод военных из Германии

Военное дело 01:26
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Экономика

Догузова: потери туризма в РФ за полгода составили 1,5 трлн рублей

По словам Догузовой, туризму в России необходимо расти ускоренными темпами, потому что общий оборот отрасли 3,7 трлн включает и въездной туризм.
Интерфакс 05:55
Политика

США сообщили о передаче Украине военной помощи на $60 млн

«Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование более чем на $60 млн для передачи украинским партнёрам, в том числе рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», — указано в заявлении.
RT на русском 03:52
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Политика

Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками

Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты носили не носки, а портянки.
РИА Новости вчера в 20:18
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Общество

Краснов: ряд компаний считали самоизоляцию поводом не платить зарплату

Некоторые работодатели в России использовали режим самоизоляции в качестве повода для невыплаты зарплат сотрудникам, а также их увольнения, заявил в ходе ежегодного доклада в Совете Федерации российский генпрокурор Игорь Краснов.
RT на русском 06:31
Футбол

Слуцкий оплатил лечение тренеру по лёгкой атлетике Загорулько

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий оказал серьезную денежную помощь заслуженному тренеру СССР и России по легкой атлетике Евгению Загорулько, сообщает издание «Спорт-экспресс».
Евро-футбол.ру 06:21
Культура

Фестиваль «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля

Фестиваль нового российского кино «Горький fest» в этом году пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля, сообщают организаторы.
Аргументы и Факты 06:53
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Общество

В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет НРК выступил с предложением ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
Известия 00:52
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Политика

Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня.
ТАСС 06:40
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Происшествия

В Ингушетии задержали предполагаемого зачинщика перестрелки

Полицейские задержали предполагаемого зачинщика перестрелки в Назрани, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 08:26
1,2K
Шоу-бизнес

Евгения Лоза впервые прокомментировала развод с Антоном Батыревым

Bimru.ru вчера в 02:54
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