Корр. ТАСС Андрей Берец/. Вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

с чего всё началось

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире

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