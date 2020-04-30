Коронавирус
RT на русскомВ ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
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Происшествия
Начальник УГИБДД Нижегородской области найден мертвым в своем кабинете
Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем рабочем кабинете.
Пятый канал вчера в 11:38
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошную недвижимость в США
У известной российской телеведущей и врача Елены Малышевой нашли недвижимость в США общей стоимостью 10 млн долларов.
Московский Комсомолец 05:45
Общество
Эпидемия коронавируса в Петербурге может выйти на плато к 25 мая
Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 13:23 — REGNUM При оптимистическом стечении обстоятельств и при дисциплине горожан, обстановка по коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге может стабилизироваться к 25 мая.
REGNUM 06:23
Космос
VLT сфотографировал 15 протопланетных дисков вокруг молодых звезд
Группа исследователей под руководством Жака Клюски (Jacques Kluska) из Лёвенского католического университета в Бельгии с помощью инструмента Precision Integrated-Optics Near-infrared Imaging ExpeRiment (PIONIER), установленного на комплексе телескопов Very Large Telescope, сделала снимки протопланетных дисков вокруг 15 звезд в инфракрасном диапазоне.
N+1 06:14
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Футбол
Моуринью: Скучаю по миру, который был прежде
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о своем отношении к приостановке сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса.
LiveSport.ru 03:36
Общество
Телеканал «Дождь» проведет марафон-концерт в поддержку врачей
Телеканал «Дождь» совместно с благотворительными фондами «ПравМир», «Созидание» и проектом «Помощь рядом» проведет марафон-концерт в поддержку медицинских работников.
Культуромания вчера в 05:00
Авто
На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-24-77
В Сети появилось объявление о продаже экспортного универсала ГАЗ-24-77 «Волга», автомобиль был выпущен в 1979 году для Бельгии.
Тарантас Ньюс вчера в 04:14
Общество
Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон.
Lenta.ru 05:49
Общество
Жителям Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин усилил меры безопасности по ситуации с коронавирусом в преддверии майских праздников.
Газета.Ru 06:46
Здоровье
Врачи РКБ в Уфе обратились к Владимиру Путину
Сотрудники РКБ имени Куватова, которая стала очагом коронавируса в Башкирии, записали видеообращение к Владимиру Путину.
News102.ru 04:36
Энергетика
Норвегия сократит добычу нефти с июня по декабрь
Агентство "Рейтер" передает, что министерство нефти и экономики Норвегии сообщило о том, что с июня по декабрь 2020 года страна будет сокращать добычу нефти.
Pravda.Ru 00:43
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Общество
Илон Маск призвал к отмене карантина в США
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск призвал правительство США отменить карантинные ограничения в стране, так как они, по его словам, нарушают гражданские права людей и ведут к банкротству многих предпринимателей.
RuNews24.ru 05:25
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Общество
Песков прокомментировал рост числа заражённых коронавирусом в России
Ранее Песков отмечал, что устойчивое снижение прироста новых случаев возможно только в случае дисциплинированного исполнения режима самоизоляции в майские праздники.
RT на русском 05:48
Шоу-бизнес
Влад Топалов в прямом эфире резко высказался в адрес подписчиков
Артист заступился за свою жену Регину Тодоренко и резко высказался по поводу травли со стороны подписчиков.
Kleo.ru 02:58
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Авто
АвтоВАЗ начал продажи Lada Xray Cross Instinct
«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 28 апреля в 07:31
Фигурное катание
Японцы попросили забрать в Россию фигуристку Медведеву
Один из пользователей Twitter попросил в своём микроблоге забрать российскую фигуристку обратно в Россию, так как она очень разозлила японцев своими действиями.
REGNUM вчера в 14:33
Происшествия
В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки
В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города.
Газета.Ru 05:44
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Игры
Со стартом новой распродажи из PS Store начали пропадать игры
Сегодня в европейских сегментах PlayStation Store, включая российский, стартовала новая распродажа, однако не всеми её предложениями геймеры в состоянии воспользоваться: некоторые игры купить оказалось просто невозможно.
3DNews вчера в 09:40
Политика
В Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции
Что касается источников, на которые в Кремле опираются при отслеживании уровня самоизоляции, то Песков упомянул данные о количестве автомобилей в городах, пассажиров в общественном транспорте и поступление информации от «Яндекса».
Известия 06:16
Общество
Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
Здоровье
ВОЗ собирает данные о развитии необычного заболевания у детей
Доктор ВОЗ Мария ван Керхоув обратилась к докторам по всему миру с просьбой быть готовыми столкнуться с таким заболеванием, а также подчеркнула, что данные о болезни будут собираться и анализироваться в ВОЗ для разработки стратегии лечения.
Газета.Ru 05:34
Политика
В правительстве Якутии произошли кадровые изменения
30 апреля в правительстве Якутии произошли кадровые изменения.
Аргументы и Факты - Якутия 01:53
Интернет
Google сделал бесплатным доступ к сервису видеоконференций Meet
Google сделает бесплатным доступ к видеоконференциям Meet для всех пользователей, сообщается в блоге компании.
Sostav.ru вчера в 08:55
Происшествия
Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью
В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48