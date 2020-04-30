Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире

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