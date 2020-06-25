Коронавирус
ТАССВ ВОЗ заявили о новом всплеске коронавируса в Европе
Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Европе наблюдался впервые за несколько месяцев. Об этом заявил в четверг директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook.
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ВОЗ: В Европе новый всплеск заболевания COVID-19 после ослабления ограничений
Фонтанка.Рувчера в 10:14
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
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