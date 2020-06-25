Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Европе наблюдался впервые за несколько месяцев. Об этом заявил в четверг директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook.

В ВОЗ заявили о новом всплеске коронавируса в Европе

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