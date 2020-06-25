Коронавирус

ТАССТАССВ ВОЗ заявили о новом всплеске коронавируса в Европе

Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Европе наблюдался впервые за несколько месяцев. Об этом заявил в четверг директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook.
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ВОЗ заявила о начале второй волны коронавируса в Европе

Новые Известия00:52

В ВОЗ заявили о новом всплеске коронавируса в Европе

ТАССвчера в 17:14

ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

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ВОЗ зафиксировала новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Европе

RT на русскомвчера в 13:00

В ВОЗ предупредили о новой волне заболеваемости коронавирусом в Европе

РБКвчера в 12:24

ВОЗ: В Европе новый всплеск заболевания COVID-19 после ослабления ограничений

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ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе

РИА Новостивчера в 13:21
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ВОЗ зафиксировала новую вспышку коронавируса в Европе

КП - Беларусь00:13
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
Политика

Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,2K
Происшествия

Подмосковный сантехник-маньяк сознался еще в двух убийствах

Вести.Ru 02:56
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Гаджеты

Xiaomi временно снизила в России цену на новый фитнес-браслет с поддержкой NFC-платежей

Сегодня российское подразделение Xiaomi объявило о временном снижении цены на новый фитнес-браслет с поддержкой NFC-платежей — Mi Smart Band 4. Устройство можно купить дешевле по промокоду.
Ferra вчера в 12:27
Общество

Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины

Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
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Технологии

Студия Артемия Лебедева создала виртуального дизайнера

Sostav.ru 00:30
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Наука

Ученые освоили реконструкцию сожженных костей с помощью 3D-технологии

Специалисты смогли освоить реконструкцию сожженных костей с помощью 3D-технологии.
Evo-rus.com вчера в 20:38
Игры

Появился новый трейлер Cyberpunk 2077

Польская компания CD Projekt RED на мероприятии Night City Wire представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077.
РИА Новости вчера в 15:27
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Общество

В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав

Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
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Общество

Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей

По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:12
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Политика

Главный экономист ВЭБа призвал вернуть Росстату независимость

Переход Росстата под руководство Минэкономразвития в 2009 году стоил должности Владимиру Соколину, который возглавлял Росстат в течение 11 лет.
РБК 00:30
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

РИА Новости вчера в 18:45
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Авто

Обновленный Genesis G70 показали без камуфляжа

В сети появились изображения обновлённого Genesis G70 без камуфляжа. Снимки опубликовал портал The Korean Car Blog.
За рулем Кубань вчера в 01:13
Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 50,94%

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ составила 50,94%.
ТАСС 02:23
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Политика

В Конгрессе США пройдет голосование за создание нового штата

Представители Конгресса намереваются организовать голосование за создание на территории США еще одного штата.
Актуальные Новости 02:32
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Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
5K
Происшествия

Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков на Шри-Ланке

Еще два россиянина помещены в следственный изолятор в Шри-Ланке по делу российского биолога Александра Игнатенко, который был обвинен в незаконном сборе насекомых.
Известия вчера в 05:42
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Общество

Алтайский спикер Александр Романенко ушел на самоизоляцию

Вслед за губернатором Виктором Томенко на дистанционный режим работы перешел и председатель Алтайского краевого законодательного Собрания Александр Романенко.
Алтайская правда вчера в 21:59
14
Общество

Сотрудники правительства Челябинской области заразились коронавирусом

Медики в Челябинской области диагностировали коронавирус у начальника управления общественных связей регионального правительства и двоих его подчиненных.
ТАСС 02:59
1
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
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Экономика

Минфин РФ внесет кандидатуру Подгузова для назначения главой ЕАБР

Правительство России подтвердило предстоящее назначение Николая Подгузова председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР).
Известия 02:29
8
Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
4,4K
Финансы

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 26 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:03
Общество

В США Telegram обязали вернуть инвесторам деньги за криптовалюту Gram

Российская газета вчера в 14:56
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Политика

Европа отказалась открывать границы для россиян

Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
56
Политика

Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
Известия вчера в 22:32
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Армия и оружие

США довооружатся истребителями F-22

ВВС США изменит статус старых самолетов с тренировочного на оперативно-боевой. США довооружатся истребителями F-22 Raptor.
Piter.tv вчера в 01:40
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Здоровье

Карантин на Украине продлится до появления вакцины от коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что карантинные меры в стране будут сохраняться до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство, которое будет способно контролировать смертность от коронавирусной инфекции.
Inc-news.ru вчера в 13:22
Здоровье

В Благовещенске кафе с уличными верандами откроются 10 июля

С 10 июля в Благовещенске могут окткрыться кафе с уличными верандами.
Телепорт 02:18
Наука

Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
Вести.Ru вчера в 12:20
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