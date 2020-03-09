Общество
Мойка78В ВОЗ заявили о реальной угрозе коронавируса как пандемии
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил о реальной угрозе пандемии нового коронавируса с ростом числа зараженных. По словам представителя Всемирной организации здравоохранения, эта пандемия может стать первой, которую удастся контролировать, передаёт РИА Новости.
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 03:07, Ашберн
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 03:07, Ашберн
Общество
В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Политика
Путин убежден, что никто не сможет отнять у России Победу над фашизмом
Президент России Владимир Путин убежден, что никто не сможет отнять у России Победу во Второй мировой войне, такое мнение он выразил в интервью для ТАСС.
Политика
Прокуратура Нидерландов изучила все доводы РФ по делу о крушении MH17
Совместная следственная группа по делу о крушении рейса MH17 решила, что самолёт был уничтожен ракетным комплексом «Бук», доставленным на Украину из России, рассказал прокурор Вард Фердинандуссе.
Армия и оружие
В Госдепе намерены внести ряд российских вооружений в СНВ-3
Госдепартамент США назвал ряд российских вооружений, которые хотел бы включить в продление договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Спорт
Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Экономика
В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам
Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
Футбольный клуб «Ростов» обыграл дома ЦСКА в матче 21-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:2.
Финансы
Московская биржа уточнила верхние границы курса доллара и евро
Московская биржа до начала торгов уточнила верхние границы возможного курса американского доллара и евро.
Политика
Путин похвалил слоган наклеек на авто «Спасибо деду за Победу»
Президент России Владимир Путин похвалил слоган "Спасибо деду за Победу", которым некоторые россияне украшают свои автомобили.
Экономика
Петербуржцы выстроились в очереди за валютой из-за обвала курса рубля
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Финансы
ЦБ оценил текущий уровень ликвидности банков
"Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы", - заявили в ЦБ во вторник.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок
Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
Общество
Власти Италии ограничили передвижение граждан по стране
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер в связи с коронавирусом на всю национальную территорию, что предполагает ограничение передвижения граждан.
Политика
На Парад Победы в Москву приедет украинский депутат
Илья Кива - депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы» - намерен приехать в Москву на Парад Победы.
Происшествия
Сотрудница банка в Хабаровске прогнала грабителя
Злоумышленник ворвался в помещение и, угрожая ножом, потребовал у сотрудницы банка отдать ему деньги.
Единоборства
Валентина Шевченко считает, что Енджейчик победила в бою с Чжан Вейли
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась мнением о титульном поединке между чемпионкой организации в минимальном весе Чжан Вейли и Йоанной Енджейчик.
Происшествия
Женщина устроила погром в аптеке в Иркутске
Женщина ударила фармацевта и устроила погром в одной из аптек Иркутска.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Политика
В Белом доме заявили, что Трамп не сдавал анализ на коронавирус
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм уведомила, что президент США Дональд Трамп не сдавал анализ на коронавирус нового типа.
Наука
Томская губка очистит воду от нефтепродуктов
Для борьбы с разливами нефти ученые из Томского политехнического университета и Университета Лилля (Франция) решили разработать так называемый селективный сорбент — материал, способный вытягивать из водонефтяной смеси исключительно нефтепродукты, не взаимодействуя при этом с водой.
Политика
Конституционная поправка о детях будет скорректирована
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объявил, что будет предложена другая формулировка конституционной поправки о детях, передает "Интерфакс".
Экономика
Решетников анонсировал изменение системы управления госинвестициями
На фоне скачков на внешних рынках глава правительства Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в систему управления государственными инвестициями.
Здоровье
Правительство РФ поможет Забайкалью с дефицитом кадров
Правительство РФ решило выделить на мероприятия по дефициту кадров в регионах 18 млрд рублей.
Экономика
В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК
Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
Экономика
Бумаги российских компаний обвалились на бирже в Лондоне
В среднем падение составило 9-26 процентов на фонеобрушения цен на нефть.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Общество
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.