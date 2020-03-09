Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил о реальной угрозе пандемии нового коронавируса с ростом числа зараженных. По словам представителя Всемирной организации здравоохранения, эта пандемия может стать первой, которую удастся контролировать, передаёт РИА Новости.

В ВОЗ заявили о реальной угрозе коронавируса как пандемии

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