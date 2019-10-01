с чего всё началось

Отмечается, что сокращение потребления спиртных напитков является результатом реализации с 2003 года в России комплекса мер по контролю рынка алкоголя. В докладе также говорится, что снижение употребления алкоголя повлекло за собой увеличение средней продолжительности жизни в России.

В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%

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