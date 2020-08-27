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Известия
Известия

В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психическое здоровье людей

Пандемия коронавируса негативно повлияла на психическое здоровье миллионов людей по всей планете. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.В источнике
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Газета.Ru

В ВОЗ рассказали о критичном влиянии COVID-19 на психику

Газета.Ru02:04
ТАСС

Глава ВОЗ заявил, что пандемия повлияла на психическое здоровье миллионов людей

ТАСС22:00
News.ru

Глава ВОЗ рассказал, как пандемия повлияла на психику миллионов людей

News.ruвчера в 12:55
RT на русском

ВОЗ: пандемия повлияла на психическое здоровье миллионов людей

RT на русскомвчера в 14:12
Российская газета

ВОЗ: Пандемия повлияла на психическое здоровье миллионов людей

Российская газетавчера в 13:12
Известия

В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психическое здоровье людей

Известия19:36
Говорит Москва

ВОЗ заявила о влиянии пандемии на психическое здоровье людей

Говорит Москвавчера в 12:21

Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
ИА Красная Весна18:37
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В Крыму выявили рекордное число носителей коронавируса

Симферополь, 27 августа 2020, 10:01 — REGNUM Новый рекорд по суточному числу заражений коронавирусом зафиксирован на территории Республики Крым — за минувшие сутки в регионе выявили 56 новых носителей коронавируса.
REGNUMвчера в 03:01
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Производители мороженого предупредили о росте цен из-за маркировки

Компания "Юнилевер" при поддержке Союза мороженщиков России обратилась к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой исключить мороженое весом до 100 г из списка товаров, подлежащих маркировке по экономическим и технологическим причинам.
Газета.Ru03:08
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«АвтоВАЗ» сообщил о запуске производства Granta Cross Quest

Практичность и функциональность нового универсала Granta Cross Quest подчёркивает новая обивка кресел из специальной водо- и грязеотталкивающей ткани, а также резиновый коврик багажного отсека и две багажных сетки.
Тарантас Ньюс23:29
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