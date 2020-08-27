В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психическое здоровье людей
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Пандемия коронавируса негативно повлияла на психическое здоровье миллионов людей по всей планете. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.В источнике
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