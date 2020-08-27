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Известия
Известия

В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психическое здоровье людей

Пандемия коронавируса негативно повлияла на психическое здоровье миллионов людей по всей планете. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.В источнике
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Газета.Ru

В ВОЗ рассказали о критичном влиянии COVID-19 на психику

Газета.Ru02:04
ТАСС

Глава ВОЗ заявил, что пандемия повлияла на психическое здоровье миллионов людей

ТАСС22:00
Говорит Москва

ВОЗ заявила о влиянии пандемии на психическое здоровье людей

Говорит Москвавчера в 12:21
RT на русском

ВОЗ: пандемия повлияла на психическое здоровье миллионов людей

RT на русскомвчера в 14:12
Российская газета

ВОЗ: Пандемия повлияла на психическое здоровье миллионов людей

Российская газетавчера в 13:12
News.ru

Глава ВОЗ рассказал, как пандемия повлияла на психику миллионов людей

News.ruвчера в 12:55
Известия

В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психическое здоровье людей

Известия19:36

В российских школах отменят единый звонок с уроков

Единый звонок в российских школах отменят, у каждого класса будет собственный график перемен для соблюдения норм безопасности в связи с коронавирусом, сообщил ТАСС со ссылкой на директора департамента администрирования и контроля Министерства просвещения Тамару Романову.
В российских школах отменят единый звонок с уроков
Ведомости04:29
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Новый комплекс для борьбы с БПЛА могут отправить в Сирию, заявил Шойгу

Новый разрабатываемый в РФ мобильный многофункциональный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам "Сапсан-Конвой" концерна "Автоматика" может быть отправлен в Сирию в случае успешных испытаний на стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020", сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости04:14

Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по последним данным исследований, иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется в том числе у тех пациентов, у которых не было клинических проявлений болезни.
Интерфакс03:20
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Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
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НХЛ перенесла матчи Кубка Стэнли из-за расовых беспорядков в США

Ранее из-за полицейского насилия приняли решение приостановить матчи в НБА, MLS, MLB, а также ATP и WTA.Напомним, новая вспышка протестов в США возникла после убийства темнокожего Джейкоба Блейка, которого застрелили полицейские во время того, как он садился в машину после того, как он пытался разнять двух конфликтующих женщин.
Vprognoze.ru03:25

Всех задержанных в Белоруссии российских журналистов отпустили

Все доставленные в районное управление внутренних дел (РУВД) Белоруссии российские журналисты, 27 августа освещавшие протестные акции в Минске, отпущены, рассказали в пресс-службе посольства России в Белоруссии.
Ведомости03:09
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Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБКвчера в 13:48
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