Депутата Госдумы обвинили во взятке в три миллиарда рублей

По версии следствия, Белоусов и Бутакова в период с 2010 по 2014 год в составе организованной преступной группы вместе с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за общее покровительство входящих в него компаний.