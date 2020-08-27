Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Известия
Известия

В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психическое здоровье людей

Пандемия коронавируса негативно повлияла на психическое здоровье миллионов людей по всей планете. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

В ВОЗ оценили воздействие пандемии на мировое сообщество

RT на русском05:42
News.ru

Глава ВОЗ рассказал, как пандемия повлияла на психику миллионов людей

News.ruвчера в 12:55
ТАСС

Глава ВОЗ заявил, что пандемия повлияла на психическое здоровье миллионов людей

ТАСС22:00
Известия

В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психическое здоровье людей

Известия19:36
Российская газета

ВОЗ: Пандемия повлияла на психическое здоровье миллионов людей

Российская газетавчера в 13:12
Газета.Ru

В ВОЗ рассказали о критичном влиянии COVID-19 на психику

Газета.Ru02:04
Говорит Москва

ВОЗ заявила о влиянии пандемии на психическое здоровье людей

Говорит Москвавчера в 12:21

Депутата Госдумы обвинили во взятке в три миллиарда рублей

По версии следствия, Белоусов и Бутакова в период с 2010 по 2014 год в составе организованной преступной группы вместе с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за общее покровительство входящих в него компаний.
Депутата Госдумы обвинили во взятке в три миллиарда рублей
РИА Новости06:17
43

Родственники артиста Горевого обвиняют медиков в хамстве и неправильном лечении от коронавируса

Родственники заслуженного артиста России, сотрудника Саратовского областного театра оперетты Анатолия Горевого переживают о состоянии его здоровья из-за коронавируса и равнодушия медиков.
Четвертая Власть01:55

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
2,5K

В парламенте Латвии русский язык назвали «ненавистным»

Комментируя ситуацию с Рижским портом, столкнувшимся с серьезными проблемами, глава фракции партии "Согласие" в сейме Латвии Янис Урбанович в своем Facebook призвал вести переговоры с Россией на "ненавистном русском языке".
Вести.Ru03:20
410

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфаксвчера в 08:05
1,5K