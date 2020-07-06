Коронавирус

РБКРБКВ ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения интересуется российской вакциной от коронавируса. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось

ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) интересуется российской вакциной от COVID-19, заявила РИА Новости главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
РИА Новости20:05

Подробнее о событии

В ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса

РБК21:53

ВОЗ: необходимо расширять сотрудничество с РФ по вакцине от COVID-19

Московский Комсомолец20:17

ВОЗ заинтересовала российская вакцина от коронавируса

Комсомольская правда20:58

ВОЗ заинтересовала российская вакцина от коронавируса

РЕН ТВ20:52

ВОЗ заявила об интересе к российской вакцине от коронавируса

Lenta.ru20:38

Российская вакцина от COVID-19 заинтересовала ВОЗ

Газета.Ru21:15

ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса

РИА Новости20:05
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Политика

Великобритания может ввести персональные санкции против граждан России

Ожидается, что в понедельник, 6 июля, глава МИД Великобритании Доминик Рааб объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции, сообщает газета Financial Times.
Коммерсантъ 21:50
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Общество

Сахалинцам стало проще попасть в Кировский психоневрологический интернат

В Кировском психоневрологическом интернате в два раза ускорили зачисление постояльцев на стационар.
Сахалин.Инфо 21:39
Общество

Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля

Более 670 тысяч участников Единого госэкзамена продемонстрируют свое знание русского языка 6 и 7 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
РИА Новости 17:40
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Происшествия

В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова

Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК 17:33
5
Общество

Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру

Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета 17:32
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Общество

Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР

Пенсионный фонд России разъяснил порядок начисления доплат к социальным выплатам и оценил заявления о возможности получить дополнительные средства за непрерывный стаж.
Экономика сегодня 02:44
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Происшествия

73 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

Согласно обнародованной в пятницу, 3 июля ковид-статистики, за сутки в Алтайском крае еще у 73 человек зафиксировано заражение коронавирусом.
Kursk.com 03 июля в 06:23
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Космос

Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь с субботы на воскресенье, после полуночи ночное небо будет свободнее от облаков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
РИА Новости 03 июля в 09:40
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Политика

В Госдуме предложили присвоить Путину титул «Владимир-объединитель»

Путин проведет в конце своего правления реформу по «восстановлению отечества» и сможет получить титул «Владимир-объединитель», заявил депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров 4 июля в интервью радиостанции «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 10:18
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Происшествия

Двое россиян задержаны в Австрии по делу об убийстве выходца из Чечни

Австрийские следователи выясняют обстоятельства убийства 43-летнего выходца из Чечни, по этому делу задержаны двое граждан РФ, сообщают в воскресенье европейские СМИ.
Интерфакс 12:36
Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 03 июля в 15:43
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Общество

В Забайкалье отменили цифровые пропуска

В Забайкальском крае отменили цифровые пропуска, которые вводили из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета 21:51
2
Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
60
Происшествия

В Хилокском районе подожгли здание сельской администрации

Полиция Забайкалья установила подозреваемых в поджоге здания, в котором располагались сельская администрация, офис микрокредитной организации и библиотека.
Байкал24 22:24
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
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Авто

Обновился самый доступный и компактный кроссовер Honda

Компания Honda выпустила обновлённую версию самого доступного и компактного кроссовера марки — модели WR-V для индийского рынка.
Motor 17:07
Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
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Происшествия

Спасатели ищут мужчину, пропавшего в бухте Тихой

На Сахалине ищут туриста, не вернувшегося в лагерь после восхождения на пик Смелый в бухте Тихой.
Сахалин.Инфо 19:13
Общество

Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом «Аэрофлота»

Пожелавшие вернуться на родину граждане России вылетели в воскресенье из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом "Аэрофлота".
ТАСС 20:27
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Кино

10 лучших комедий в истории кино

Важное условие любой комедии (кроме, разве что, военной и черной), которое отличает ее от драмы, — в ней никто не должен пострадать — переживая любые лишения, герой остается цел, а общая тональность повествования оказывается жизнеутверждающей.
Частный Корреспондент 11:00
Происшествия

Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области

Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
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Политика

Правящая партия в Хорватии побеждает на выборах в парламент страны

Третья политическая сила в стране - партия эстрадного исполнителя и предпринимателя Мирослава Шкоро "Движение за Отечество" предварительно обосновывается на 15 парламентских позициях.
ТАСС 17:11
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости 17:04
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Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
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Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
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Политика

Киевский политолог назвал Зеленского «кидалой»

Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой".
Газета.Ru 22:07
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Новый глюк Windows 10 приводит к бесконечной загрузке старых драйверов

Многие пользователи уже привыкли к тому, что каждое обновление Windows 10 приносит не только новые функции, но и новые глюки.
The GEEK 16:26
Происшествия

В Бурятии за сутки выявили 34 новых случая заболевания COVID-19

За сутки в Бурятии обнаружено 34 новых случая заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии зарегистрировано 3175 случаев, сообщает пресс-служба правительства.
РИА Новости 22:26
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Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости 10:46
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Биатлон

Обнаруженная в допинг-пробе Зайцевой мужская ДНК принадлежит ее мужу

Мужская ДНК обнаружена в одной из допинг-проб бывшей российской биатлонистки Ольги Зайцевой, сообщает издание Der Spiegel.
Ридус 10:18
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