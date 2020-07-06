с чего всё началось

Всемирная организация здравоохранения интересуется российской вакциной от коронавируса. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, передает «РИА Новости».

В ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса

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