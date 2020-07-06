Коронавирус
РБКВ ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения интересуется российской вакциной от коронавируса. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, передает «РИА Новости».
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) интересуется российской вакциной от COVID-19, заявила РИА Новости главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан.РИА Новостивчера в 20:05
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ВОЗ: необходимо расширять сотрудничество с РФ по вакцине от COVID-19
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