Коронавирус
РБКВ ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения интересуется российской вакциной от коронавируса. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, передает «РИА Новости».
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) интересуется российской вакциной от COVID-19, заявила РИА Новости главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.РИА Новостивчера в 20:05
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ВОЗ: необходимо расширять сотрудничество с РФ по вакцине от COVID-19
Московский Комсомолецвчера в 20:17
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
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«Коронавирус подтвердился у 11 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у семи человек, прибывших на работу вахтовым методом в Турочакский район; у трёх жителей Майминского района и у 18-летней жительницы города Горно-Алтайска», — отметили в штабе.
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В Ростовской области один человек погиб при жёсткой посадке Ми-2
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Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
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Ирак обратится в СБ ООН, если Турция не прекратит военные операции
"Ирак может обратиться в СБ ООН с просьбой провести экстренное заседание для обсуждения этого вопроса, а также в ЛАГ, Организацию исламского сотрудничества и другие структуры", - сказал ас-Саххаф, комментируя дальнейшие возможные шаги Багдада на фоне непрекращающихся обстрелов иракской территории турецкими ВС.
РИА Новости вчера в 11:26
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Группа ученых попросила ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху
Почти 240 ученых из 32 стран призывают Всемирную организацию здравоохранения признать передачу коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции, пишет The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:18
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Трансляция велась на странице Владимира Зеленского в Facebook.
Говорит Москва вчера в 10:29
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Великобритания может ввести персональные санкции против граждан России
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Южно-Сахалинск, 6 июля 2020, 04:49 — REGNUM На Сахалине объявили голодовку прибывшие из Бурятии на путину рыбообработчики.
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Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
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