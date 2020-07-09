Коронавирус
Ореанда-НовостиВОЗ заявила об усилении пандемии коронавируса на глобальном уровне
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что организация почти ежедневно регистрирует рекордные уровни заражения коронавирусом в мире, пишут «Известия». По её словам, отсюда можно сделать вывод о том, что пандемия только усиливается на глобальном уровне.
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с чего всё началось
Корр. ТАСС Артем Попов/. Возможность второй волны коронавирусной инфекции в России зависит от соблюдения россиянами мер безопасности. Об этом заявила ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.ТАСС05:14
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Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Российская газета 01:32
Политика
Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 07:24
Происшествия
Звезда сериала «Хор» пропала без вести на озере
33-летняя американская актриса и певица Ная Ривера, известная по роли чирлидера Сантаны Лопез в сериале "Хор", пропала без вести.
Российская газета 07:19
Общество
Amazon оштрафован за поставки товаров в Крым, Иран и Сирию
Компания поставляла товары и услуги в страны, попавшие под санкции OFAC (подразделение Минфина США), в том числе в Крым, Иран и Сирию, а также лицам, находящимся или работающим в зарубежных миссиях государств, находящихся под американскими санкциями, отмечает "Интерфакс".
BFM.ru 01:38
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Футбол
Футбол в Москве: с 1 августа число зрителей на трибунах увеличится
В указе мэра столицы сказано, что с 1 августа число зрителей спортивных спортивных соревнований может быть увеличено до 50% от максимальной вместимости трибун.
Вести.Ru 07:15
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Происшествия
Петербургский врач отправится в колонию за изнасилование пациенток
Peterburg2.ru 07:06
Общество
Медведев рассказал о бизнес-проектах своего сына
Интерфакс 03:05
Политика
В Кремле прокомментировали сообщения о разговоре Путина и Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко полтора года назад обсуждали вопрос объединения двух стран.
RT на русском 06:35
Экономика
В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров
С 1 июля 2020 года в России заработал закон, согласно которому пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями лиц до 18 лет, больше не относятся к категории работающих пенсионеров.
ФАН 02:35
Армия и оружие
В Афганистане упал военный вертолет
Учебный вертолет вооруженных сил Афганистана потерпел крушение в провинции Баглан, сообщает агентство Пажвак.
РИА Новости 07:14
Авто
Выставлен на продажу эксклюзивный Chevrolet Зеленского
Владелец эксклюзивного Chevrolet Silverado 2005 г.в. выставил на продажу данный автомобиль, утверждая, что именно на нем ездил киношный президент Украины Василий Голобородько, в роли которого снимался действующий украинский президент Владимир Зеленский.
Car.ru вчера в 06:32
Шоу-бизнес
Лия Ахеджакова: мать Ефремова предчувствовала, что Мишу посадят
Лия Ахеджакова поделилась, что мать Ефремова незадолго до смерти говорила, что очень переживает за своего сына.
Невские Новости вчера в 19:26
Общество
РФ может начать возобновление полетов с нескольких стран ЕС и Азии
Как сообщалось, оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и "Аэрофлота" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 05:35
Экономика
Госдума сокращает банкам возможности отказывать клиентам в операциях
С принятием законопроекта отказ от обслуживания и блокировка счета банком будут возможны, только если при проведении проверки в соответствии с правилами внутреннего контроля у работников кредитной организации возникло обоснованное подозрение в отмывании клиентом преступных доходов или финансировании терроризма.
REGNUM 06:32
Общество
В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков
Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
РИА Новости 06:58
Общество
На улицах Москвы с 13 июля отменяется «масочный режим»
В Москве с 13 июля ношение масок на улице станет необязательным, говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина.
Газета.Ru 06:10
Общество
В редакции «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа
В офисе «МБХ медиа» проходит обыск, связанный с делом ЮКОСа, рассказал РИА Новости сотрудник редакции.
RT на русском 05:48
Наука
Ученые разрешили вековой секрет феномена «мертвой воды»
«Мертвая вода», образующаяся на границе смешения соленой и пресной воды, заставляет судно менять скорость.
Evo-rus.com вчера в 01:21
Футбол
Спартак — Локомотив 1:1
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско получил красную карточку в первом тайме матча 27-го тура чемпионата России против «Локомотива».
РБК вчера в 15:01
Политика
Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Российская газета 07:23
Шоу-бизнес
Иван Телегин при разводе с Пелагеей скрыл имущество на 45 млн рублей
Стало известно, что хоккеист Иван Телегин скрыл при разводе с Пелагеей дорогостоящий автомобиль и присвоил себе деньги, полученные от продажи квартиры.
Pravda.Ru вчера в 13:00
Происшествия
Следователи обыскивают все коммерческие МРЭО Петербурга
Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Утром 9 июля следователи пришли с ордерами на обыск во все коммерческие МРЭО Санкт-Петербурга.
REGNUM 05:17
Общество
В Белграде полиция разогнала протестующих слезоточивым газом
Российская газета вчера в 17:33
Происшествия
Мэр Сеула оставил похожую на завещание записку и пропал
Сеул, 9 июля 2020, 13:53 — REGNUM В Южной Корее ведутся поиски мэра столицы Сеула Пак Вон Суна, сообщает 9 июля агентство Yonhap.
REGNUM 06:53
Происшествия
В Севастополе коронавирус выявили у троих жителей Перми
Утром 9 июля в городе-герое зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19.
КП - Севастополь 04:37
Общество
Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября
RT на русском 07:02