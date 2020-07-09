Корр. ТАСС Артем Попов/. Возможность второй волны коронавирусной инфекции в России зависит от соблюдения россиянами мер безопасности. Об этом заявила ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

с чего всё началось

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что организация почти ежедневно регистрирует рекордные уровни заражения коронавирусом в мире, пишут «Известия». По её словам, отсюда можно сделать вывод о том, что пандемия только усиливается на глобальном уровне.

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