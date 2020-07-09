Корр. ТАСС Артем Попов/. Возможность второй волны коронавирусной инфекции в России зависит от соблюдения россиянами мер безопасности. Об этом заявила ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

с чего всё началось

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) почти каждый день фиксирует рекордные уровни заражения коронавирусом в мире, что говорит об усилении пандемии на глобальном уровне. Об этом заявила ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в четверг, 9 июля.

В ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса на глобальном уровне

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