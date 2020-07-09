Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса на глобальном уровне

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) почти каждый день фиксирует рекордные уровни заражения коронавирусом в мире, что говорит об усилении пандемии на глобальном уровне. Об этом заявила ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в четверг, 9 июля.
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с чего всё началось

Представитель ВОЗ заявила, что вторая волна коронавируса в РФ зависит от поведения россиян

Корр. ТАСС Артем Попов/. Возможность второй волны коронавирусной инфекции в России зависит от соблюдения россиянами мер безопасности. Об этом заявила ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
ТАСС05:14

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Представитель ВОЗ рассказала об усилении пандемии COVID-19 на глобальном уровне

Znak.com05:58

ВОЗ: Пандемия коронавируса усиливается на глобальном уровне

Эхо Москвы04:41

В ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса на глобальном уровне

Известия05:05

Представитель ВОЗ в России: пандемия коронавируса усиливается на глобальном уровне

БИЗНЕС Online04:53

В ВОЗ отметили усиление пандемии COVID-19 на глобальном уровне

REGNUM04:51

В ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса на глобальном уровне

RT на русском04:44

В ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса на глобальном уровне

Москва 2405:20
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Автоспорт

Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»

CT news 07:19
Происшествия

Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге

Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
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Автоспорт

Алекс Элбон: Нужно сокращать отставание от Mercedes

Накануне Гран При Штирии гонщик Red Bull Racing Алекс Элбон говорил о первой гонке сезона и ожиданиях от нового этапа.
F1news.ru вчера в 09:48
Общество

Сергей Собянин: Пандемия коронавируса продолжает отступать

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, что в городе не произошло новых вспышек заболеваемости коронавирусом после нескольких этапов снятия ограничений.
Вечерняя Москва 05:50
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Космос

Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу

Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.
Популярная механика 07 июля в 08:28
Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»

В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
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Общество

В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова

Адвокат Олег Елисеев заявил РИА Новости, что выехал к исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову после сообщений в СМИ о его задержании.
РИА Новости 05:06
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Автоспорт

Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»

Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости вчера в 07:04
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru 07 июля в 13:45
2,5K
Политика

Жириновский после задержания Фургала пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы

Коммерсантъ 07:23
1,2K
Футбол

Число зрителей на спортивных соревнованиях в Москве увеличат до 50%

Число зрителей на спортивных соревнованиях в Москве увеличат до 50%. Об этом сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина.
Газета.Ru 05:47
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Общество

Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай

Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству.
РБК 05:49
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Политика

В Киеве опубликовали разговор «Байдена и Порошенко» о диверсии в Крыму

Украинский депутат Андрей Деркач опубликовал запись телефонных переговоров, в ходе которых люди с голосами, похожими на голоса президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают диверсионную операцию в Крыму, которая произошла в августе 2016 года.
РБК 08:28
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Армия и оружие

ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолет с бортовым номером США

Газета.Ru 08:36
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Наука

Робот-лаборант ускорит проведение экспериментов в тысячу раз

Ученые из Великобритании разработали робота-лаборанта, который поможет ускорить проведение исследований в тысячу раз.
Pravda.Ru 07:11
7
Авто

АвтоВАЗ начал выпуск новой Cross-версии Lada Largus

АвтоВАЗ приступил к производству лимитированной версии универсала Lada Largus Cross, которая получила название Quest.
AutoNews вчера в 05:05
10
Армия и оружие

Спутники США обнаружили новый ядерный объект около Пхеньяна

Новые спутниковые снимки свидетельствуют о наличии ранее неизвестного действующего ядерного объекта в окрестностях столицы КНДР.
Газета.Ru 07:38
Политика

Путин высоко оценил подготовку и проведение голосования по Конституции

Москва, 9 июля 2020, 15:17 — REGNUM Работа по проведению голосования по поправкам к Конституции России была организована на высоком уровне, заявил 9 июля президент страны Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.
REGNUM 08:17
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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
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Авто

Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения

Компания Mercedes-Benz опубликовала официальные снимки интерьера флагманского седана Mercedes-Benz S-Class.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
14
Здоровье

Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников

Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa вчера в 05:36
122
Происшествия

В Астрахани задержаны «старейшины» «Свидетелей Иеговы»

В Астрахани четырех человек задержали по подозрению в организации местной общины "Свидетелей Иеговы" (запрещены в России как экстремистская организация).
Интерфакс 08:39
Происшествия

Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула

Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
27
Наука

Жир на животе провоцирует ускоряющие старение заболевания

Evo-rus.com вчера в 13:25
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Футбол

«Милан» вырвал победу над «Ювентусом» в чемпионате Италии по футболу

Алекс Сандро в спокойной ситуации отдал пас в собственную штрафную на Джакомо Бонавентуру, который прострелил на Ребича, и тот в касание установил окончательный счет встречи - 4:2. Никто из защитников "бьянконери" даже не находился рядом с хорватским нападающим, караулившим в центре штрафной, - все, что нужно знать об игре "Ювентуса" в последние 30 минут матча.
Газета.Ru вчера в 04:08
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Общество

Запуск музыкального сервиса Spotify в России состоится 15 июля

Музыкальный сервис Spotify запустится в России 15 июля, спустя полтора года после выхода на индийский рынок, сообщает портал Variety со ссылкой на источники.
Газета.Ru 03:39
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Экономика

Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета 07 июля в 09:07
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Игры

Microsoft, похоже, прекращает производство основных моделей Xbox One

Об аналогичном рассказал и пользователь с Reddit, который представился сотрудником сети магазинов Target, где также прекратили поставки основных моделей Xbox One.
Игромания.ру 08:25
Общество

Суд Амстердама отложил дело по «золоту скифов» на неопределенный срок

Новая дата рассмотрения судебного дела пока неизвестна, судья был отозван украинской стороной.
Слово и Дело 04:49
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Биатлон

ДНК мужчины нашли в допинг-пробе российской биатлонистки

В допинг-пробе Ольги Зайцевой, 2-кратной олимпийской чемпионки по биатлону, западными экспертами якобы была обнаружена мужская ДНК.Об этом сообщает в понедельник, 6 июля, издание Der Spiegel.
DixiNews 06 июля в 10:51
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Главное