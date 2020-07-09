Коронавирус
ИзвестияВ ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса на глобальном уровне
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) почти каждый день фиксирует рекордные уровни заражения коронавирусом в мире, что говорит об усилении пандемии на глобальном уровне. Об этом заявила ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в четверг, 9 июля.
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с чего всё началось
Корр. ТАСС Артем Попов/. Возможность второй волны коронавирусной инфекции в России зависит от соблюдения россиянами мер безопасности. Об этом заявила ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.ТАСС05:14
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Происшествия
Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге
Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
Автоспорт
Алекс Элбон: Нужно сокращать отставание от Mercedes
Накануне Гран При Штирии гонщик Red Bull Racing Алекс Элбон говорил о первой гонке сезона и ожиданиях от нового этапа.
F1news.ru вчера в 09:48
Общество
Сергей Собянин: Пандемия коронавируса продолжает отступать
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, что в городе не произошло новых вспышек заболеваемости коронавирусом после нескольких этапов снятия ограничений.
Вечерняя Москва 05:50
Космос
Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу
Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.
Популярная механика 07 июля в 08:28
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»
В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
Общество
В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова
Адвокат Олег Елисеев заявил РИА Новости, что выехал к исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову после сообщений в СМИ о его задержании.
РИА Новости 05:06
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»
Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости вчера в 07:04
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru 07 июля в 13:45
Футбол
Число зрителей на спортивных соревнованиях в Москве увеличат до 50%
Число зрителей на спортивных соревнованиях в Москве увеличат до 50%. Об этом сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина.
Газета.Ru 05:47
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай
Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству.
РБК 05:49
Политика
В Киеве опубликовали разговор «Байдена и Порошенко» о диверсии в Крыму
Украинский депутат Андрей Деркач опубликовал запись телефонных переговоров, в ходе которых люди с голосами, похожими на голоса президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают диверсионную операцию в Крыму, которая произошла в августе 2016 года.
РБК 08:28
Наука
Робот-лаборант ускорит проведение экспериментов в тысячу раз
Ученые из Великобритании разработали робота-лаборанта, который поможет ускорить проведение исследований в тысячу раз.
Pravda.Ru 07:11
Авто
АвтоВАЗ начал выпуск новой Cross-версии Lada Largus
АвтоВАЗ приступил к производству лимитированной версии универсала Lada Largus Cross, которая получила название Quest.
AutoNews вчера в 05:05
Армия и оружие
Спутники США обнаружили новый ядерный объект около Пхеньяна
Новые спутниковые снимки свидетельствуют о наличии ранее неизвестного действующего ядерного объекта в окрестностях столицы КНДР.
Газета.Ru 07:38
Политика
Путин высоко оценил подготовку и проведение голосования по Конституции
Москва, 9 июля 2020, 15:17 — REGNUM Работа по проведению голосования по поправкам к Конституции России была организована на высоком уровне, заявил 9 июля президент страны Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.
REGNUM 08:17
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Авто
Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения
Компания Mercedes-Benz опубликовала официальные снимки интерьера флагманского седана Mercedes-Benz S-Class.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
Здоровье
Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa вчера в 05:36
Происшествия
В Астрахани задержаны «старейшины» «Свидетелей Иеговы»
В Астрахани четырех человек задержали по подозрению в организации местной общины "Свидетелей Иеговы" (запрещены в России как экстремистская организация).
Интерфакс 08:39
Происшествия
Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула
Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
Наука
Жир на животе провоцирует ускоряющие старение заболевания
Evo-rus.com вчера в 13:25
Футбол
«Милан» вырвал победу над «Ювентусом» в чемпионате Италии по футболу
Алекс Сандро в спокойной ситуации отдал пас в собственную штрафную на Джакомо Бонавентуру, который прострелил на Ребича, и тот в касание установил окончательный счет встречи - 4:2. Никто из защитников "бьянконери" даже не находился рядом с хорватским нападающим, караулившим в центре штрафной, - все, что нужно знать об игре "Ювентуса" в последние 30 минут матча.
Газета.Ru вчера в 04:08
Общество
Запуск музыкального сервиса Spotify в России состоится 15 июля
Музыкальный сервис Spotify запустится в России 15 июля, спустя полтора года после выхода на индийский рынок, сообщает портал Variety со ссылкой на источники.
Газета.Ru 03:39
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета 07 июля в 09:07
Игры
Microsoft, похоже, прекращает производство основных моделей Xbox One
Об аналогичном рассказал и пользователь с Reddit, который представился сотрудником сети магазинов Target, где также прекратили поставки основных моделей Xbox One.
Игромания.ру 08:25
Общество
Суд Амстердама отложил дело по «золоту скифов» на неопределенный срок
Новая дата рассмотрения судебного дела пока неизвестна, судья был отозван украинской стороной.
Слово и Дело 04:49
Биатлон
ДНК мужчины нашли в допинг-пробе российской биатлонистки
В допинг-пробе Ольги Зайцевой, 2-кратной олимпийской чемпионки по биатлону, западными экспертами якобы была обнаружена мужская ДНК.Об этом сообщает в понедельник, 6 июля, издание Der Spiegel.
DixiNews 06 июля в 10:51