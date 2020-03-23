Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Происшествия Из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную Новорожденная девочка пропала из роддома в столице Марий Эл, следователи завели дело о похищении малолетнего.

Авто Кроссовер Audi Q5 выйдет в купеобразной версии Кроссовер Audi Q5 выйдет в купеобразной версии, чтобы составить конкуренцию моделям BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe.

Кино Назван фильм с наибольшим количеством ругательств Лента Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит» возглавила рейтинг англоязычных фильмов с наибольшим количеством бранных слов.

Политика Россия завершила переброску помощи в Италию Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Шоу-бизнес У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.

Происшествия Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.

Шоу-бизнес Экс-директор Лободы рассказал о ее комплексах Экс-директор певицы Светланы Лободы раскрыл ее некоторые тайны. Об этом он говорил в программе "Звезды сошлись" на канале НТВ.

Происшествия Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.

Политика CNN: стратегия Путина в борьбе с коронавирусом сработала Иностранные СМИ во главе с CNN проанализировали текущую ситуацию с распространением коронавируса в России и, практически единодушно, пришли к выводу, что стратегия Путина по сдерживанию заболевания оказалась вполне действенной.

Происшествия ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.

Общество Назван средний возраст погибших от коронавируса Средний возраст людей, инфицированных коронавирусом, составляет 45 лет, а средний возраст скончавшихся от инфекции — 82 года.