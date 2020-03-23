Коронавирус
REGNUMВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются
Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Происшествия
Из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную
Новорожденная девочка пропала из роддома в столице Марий Эл, следователи завели дело о похищении малолетнего.
Общество
Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Китайский известный вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Роскомнадзор: YouTube и Instagram не удалили фейки о коронавирусе
В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что YouTube и Instagram не удалили фейковые новости о коронавирусе.
Общество
Россиянина госпитализировали с коронавирусом на Кубе
Гражданина России госпитализировали в критическом состоянии с коронавирусом на Кубе.
Авто
Кроссовер Audi Q5 выйдет в купеобразной версии
Кроссовер Audi Q5 выйдет в купеобразной версии, чтобы составить конкуренцию моделям BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe.
Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Политика
На Украине из-за коронавируса оставят работать один аэропорт
Власти Украины с 24 марта оставят работать только один аэропорт в стране — международный аэропорт Борисполь.
Кино
Назван фильм с наибольшим количеством ругательств
Лента Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит» возглавила рейтинг англоязычных фильмов с наибольшим количеством бранных слов.
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию
Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
Финансы
Банк России поднял курс доллара выше 80 рублей
Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55).
Энергетика
«Роснефть» поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну
"Роснефть" поставит Белоруссии нефть с премией пять долларов за тонну, то есть на условиях, которые госкомпания предлагала Минску ранее, сообщил журналистам ее представитель.
Происшествия
Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
Шоу-бизнес
Экс-директор Лободы рассказал о ее комплексах
Экс-директор певицы Светланы Лободы раскрыл ее некоторые тайны. Об этом он говорил в программе "Звезды сошлись" на канале НТВ.
Общество
Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России летом
Дефицит осадков прогнозируется в июне на западной и европейской части страны. Вильфанд рассказал и о бабьем лете.
Игры
Epic Games представила грядущие эксклюзивы своего магазина в новом ролике
Компания Epic Games опубликовала ролик, в котором продемонстрировала эксклюзивы своего магазина.
Политика
Россия исключила жителей ЛНР и ДНР из числа тех, кому запрещен въезд
Правительство РФ разрешило въезд в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Общество
Власти Москвы и Подмосковья обяжут пожилых соблюдать домашний режим
Власти пообещали и другие меры поддержки переведенных на домашний режим пожилых и хронически больных людей.
Общество
В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд
В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Общество
Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвар назвал еще одну версию причин высокого уровня смертности от коронавируса в Италии.
Политика
CNN: стратегия Путина в борьбе с коронавирусом сработала
Иностранные СМИ во главе с CNN проанализировали текущую ситуацию с распространением коронавируса в России и, практически единодушно, пришли к выводу, что стратегия Путина по сдерживанию заболевания оказалась вполне действенной.
Общество
В России 438 человек заразились коронавирусом
Москва, 23 марта 2020, 10:32 — REGNUM Коронавирусной инфекцией в России заразились 438 человек.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Общество
Назван средний возраст погибших от коронавируса
Средний возраст людей, инфицированных коронавирусом, составляет 45 лет, а средний возраст скончавшихся от инфекции — 82 года.
Культура
Оксана Федорова покинула шоу масок на НТВ
Общество
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Экономика
Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».